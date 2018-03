Hoop voor vuursalamander: herstel amfibieënpopulatie mogelijk na verpletterende schimmelziekte

De Amerikanen voerden hun onderzoek op een vernuftige manier uit, door op drie plekken in Panama de huid van kikkers te bemonsteren en te onderzoeken of hun huidslijm inmiddels beter tegen schimmelziekte kan dan tien tot vijftien jaar geleden. Detailonderzoek van de ziektekiem, een schimmel met de tongverzwikkende naam 'Batrachochytrium dendrobatidis', bracht intussen aan het licht dat die zich nog net zo even gretig voortplant als destijds. Evolutie in actie, constateert ook de Amerikaanse bioloog James Collins in een begeleidend commentaar in Science: de kikkers hebben resistentie ontwikkeld tegen de schimmel.



Dat is voor de vuursalamander niet alleen hoopvol maar ook nuttig om te weten, vindt Spitzen. 'Het betekent bijvoorbeeld dat je moet oppassen met het terugplaatsen van dieren, als zo'n populatie het misschien zelf kan oplossen', vindt ze.



Overigens is de schimmel waardoor de vuursalamander is getroffen een iets andere dan de Panamaschimmel. Ook die is in Nederland wijdverspreid aanwezig, maar de schimmel slaat hier minder dramatisch toe, naar wetenschappers aannemen door het koelere klimaat.