Hoogleraar Universiteit Twente: 'Ook seksuele intimidatie in academische wereld'

'Of de collega die vanwege zijn handtastelijkheid ervoor zorgde dat je noodgedwongen vroeg naar huis ging terwijl je eigenlijk had willen blijven. De oversekste mailtjes. De porno op de werkcomputer', schrijft Vanessa Evers (43), hoogleraar Human Media Interaction aan de Universiteit Twente.



Evers zette haar ervaringen op een rij voor U Today, het nieuwsmedium van de Universiteit Twente. In het stuk vertelt ze over de beroemde hoogleraar die haar een massage aanbood tijdens een conferentie in Japan en vreemd opkeek toen ze weigerde, misbruik door een medestudent toen ze begin 20 was en een handtastelijke collega jaren later op een feestje.



Ze beschrijft ook een incident dat plaatsvond toen ze net was begonnen met werken. 'In mijn geval ging het om een vice-president bij de Boston Consulting Group. Tijdens een etentje kwam van hem de vraag of ik mij wel scheerde onder mijn oksels? Vervolgens, terwijl de hele tafel hartelijk meelachte om de grap, trok hij mijn top naar beneden om te kijken hoe het zat.'