Hoogleraar infectieziektes over vaccinatie tegen apenpokkenvirus: ‘Laten we niet dezelfde fout maken als met de coronavaccins’

Vaccinatie tegen het apenpokkenvirus in de Amsterdamse Rai. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Na New York heeft nu ook de Amerikaanse staat Californië de noodtoestand afgekondigd vanwege een snelle verspreiding van het apenpokkenvirus. De gouverneur hoopt dat er zo meer geld vrijkomt voor vaccins. Hoogleraar huidinfecties Henry de Vries (Amsterdam UMC), werkzaam bij de Amsterdamse GGD, vreest voor vaccinatienationalisme: de vaccins zijn schaars, het virus heeft zich al over de wereld verspreid, dus het heeft geen enkele zin, zegt hij, dat landen alleen aan hun eigen bevolking denken. ‘Laten we niet dezelfde fout maken als met de coronavaccins.’

Nederland gaat 32 duizend mensen inenten, hebben we niet meer vaccins gekregen?

‘De vaccins lagen hier al op de plank. Het ministerie van Defensie heeft een paar jaar geleden 100 duizend aangeschaft, voor het geval hier een bioterroristische aanslag zou komen met het menselijke pokkenvirus. Veel andere landen hebben dat niet gedaan, dus wij hebben een voorsprong. Pokken zijn sinds 1974 de wereld uit en baby’s worden niet meer gevaccineerd. Er is nog maar één producent, in Denemarken, die pokkenvaccins levert die tegen apenpokken mogen worden gebruikt. De productie gaat nog op de traditionele manier: in het vaccin zit een verzwakt pokkenvirus dat wordt gekweekt in kippeneieren. De vraag naar vaccins is geëxplodeerd, maar je snapt dat de fabriek daar niet razendsnel aan kan voldoen.’

Hebben wij genoeg aan 100 duizend vaccins?

‘Nee, de belangstelling is groot. We vaccineren nu de drie groepen die het hoogste risico lopen, maar er zijn veel meer mensen die zich zorgen maken en we hebben onvoldoende voorraad om iedereen ter wille te zijn. Wie voor 1975 is geboren en nog een pokkenvaccinatie heeft gehad, kan met één vaccinatie toe. Alle anderen krijgen er twee, met een maand ertussen. We houden 30 duizend vaccins achter de hand, onder meer om alle directe contacten in te enten van de mensen die apenpokken krijgen. Groot voordeel is dat we de voorzieningen nog hebben: in Amsterdam worden de apenpokkenvaccinaties gegeven op de locaties waar de GGD de boosterprikken geeft tegen het coronavirus.’

Hoogleraar huidinfecties Henry de Vries (Amsterdam UMC). Beeld Privéfoto

Hoe zorgelijk is de situatie?

‘Er zijn al ruim 20 duizend infecties met het appenpokkenvirus vastgesteld in ruim 80 landen, in Nederland gaat het nu om 925 besmettingen. Het aantal loopt hier nog steeds op. Van alle mensen die zich vanwege klachten laten testen, blijkt meer dan de helft het apenpokkenvirus bij zich te dragen. Dat duidt erop dat we te maken hebben met een uitbraak die deels onder de radar blijft, en die mogelijk al veel langer aan de gang is. We missen vermoedelijk een hoop patiënten, want de klachten zijn doorgaans mild en lang niet iedereen laat zich testen. Dat is zorgwekkend, want dat betekent dat de verspreiding zich aan het zicht onttrekt.’

Eind juni werd bekend dat ook een 9-jarig Nederlands kind besmet is geraakt, moeten we ons opmaken voor een infectiegolf op scholen?

‘Het virus verspreidt zich met name via seksueel contact en dan vooral bij homomannen. Bij dit kind was geen sprake van overdracht via seks: de informatie die in een vakblad is gepubliceerd, maakt duidelijk dat het lijdt aan een milde immuunstoornis. Dat zou de verklaring kunnen zijn. De stam die bij het kind is aangetroffen, wijkt af van de stam die we bij homomannen hebben gevonden. Ja, ook dat is zorgelijk. Maar het goede nieuws is dat we in het gezin, op de school en op de sportclub van het kind geen enkele besmetting hebben gevonden. Het virus verspreidt zich kennelijk niet via huishoudelijke contacten, door handen te schudden of te hoesten, zoals bij corona.’

Deze week wordt in Amsterdam Pride georganiseerd, was het niet beter geweest dat evenement af te gelasten?

‘Nee, we grijpen deze feestweek juist aan om op allerlei manieren extra voorlichting te geven. Mensen hebben toch wel seks, dat kun je door een afgelasting niet tegengaan. Bovendien hebben we afgelopen jaren op de soapoli’s in Amsterdam na het festivalseizoen nooit een piek aan infecties gezien, en we verwachten die ook nu niet.’