Hoog slagingspercentage ex-rokers na Ik Stop Ermee blijkt afkomstig uit niet bestaand onderzoek

Het onderzoek waarnaar Ik Stop Ermee verwijst, zou in 2011 zijn uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Op het onderzoeksrapport prijken het logo en de naam van de universiteit, maar een woordvoerder laat weten dat de zogenaamde opstellers ervan nooit verbonden zijn geweest aan de RUG en dat ook andere personen en organisaties in het rapport nergens van weten of niet te traceren zijn. 'De RUG is kortom op geen enkele manier betrokken geweest bij de uitvoering of rapportage van het onderzoek.' De woordvoerder geeft aan dat de universiteit juridische stappen overweegt.



Hugo Hairwassers, oprichter van Ik Stop Ermee, heeft het percentage van 81 procent van de site verwijderd. Wel houdt hij vol dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden, uitgevoerd door studenten die hij zelf heeft gezien. Volgens hem heeft een inmiddels ontslagen collega deze studenten destijds een onderzoeksopdracht gegeven. Hairwassers kwam er naar eigen zeggen onlangs achter dat de namen onder het onderzoek niet kloppen. 'Dat is natuurlijk fout.' Toch vindt hij de commotie over 'een cijfer uit 2011' overtrokken. 'Bijna iedereen komt via via bij ons terecht. Dat is de reden waarom wij succesvol zijn. Ik doe in mijn beleving goed werk.'