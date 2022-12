Honderden 3D-geprinte handprotheses van Delftse ingenieur naar Oekraïense oorlogsslachtoffers

De Delftse onderzoeker Gerwin Smit van de faculteit 3mE ontwikkelde een zelfgrijpende handprothese. 3D geprint worden de protheses aan Oekraïne geleverd. Beeld Arie Kievit / De Volkkrant

Dicht, open, dicht, open. De kunsthand op tafel spant aan en ontspant, grijpt en laat los. Gerwin Smit, wetenschapper biomechanica aan de TU Delft, bestuurt de hand met een eenvoudige kabel. In het biomechanisch lab, in de kelder van de faculteit Werktuigbouwkunde, demonstreert hij de iGrip, de door hem 3D-geprinte handprothese. Sinds kort heeft die een nieuwe bestemming: Oekraïne.

Door de oorlog is het aantal amputaties in Oekraïne fors toegenomen. Schattingen lopen sterk uiteen, maar in de eerste zes maanden sinds de Russische inval waren het er al vijfhonderd, zei een chirurg bij een Oekraïens academisch ziekenhuis tegen ABC News. Geschikte en betaalbare prothesen zijn er nauwelijks. De iGrip biedt een oplossing: het prijskaartje bedraagt zo’n 100 euro, tegenover duizenden euro’s voor andere modellen. In oktober ontving Oekraïne de eerste levering van 350 Delftse kunsthanden. Nu verzamelt Smit donaties voor een tweede ronde, in samenwerking met de Movendi Foundation, een organisatie die gehandicapte mensen in diverse landen helpt.

Die lage prijs bereikte hij door eenvoud. De iGrip werkt via een kabel, die vastzit aan de tegenoverliggende schouder: een rechterhand is dus verbonden met de linkerschouder. Door de arm naar voren of opzij te bewegen, spant de kabel aan, waardoor de vingers vastklampen. Met een schakel in de handpalm kan de gebruiker de vingers vastzetten. ‘De prothese is licht en sterk, door een combinatie van 3D-geprint kunststof en lasergesneden staal.’

Levensecht

Smit kwam al op jonge leeftijd in aanraking met een prothese, zijn tante heeft er een. Die is puur cosmetisch, zonder grijpfunctie. Dat moet beter kunnen, dacht Smit. Zijn eigen prothese kan niet alleen voorwerpen vastpakken, maar lijkt ook op een echte hand, met lichtbruine huidskleur met scherp afgetekende nagels. Al zie je nog wel een paar schroeven zitten. Wie dat niet wil, kan een speciale handschoen gebruiken met daarop bijvoorbeeld ook rimpels voor een nog levensechter uiterlijk. ‘Al is het wel gedoe’, zegt Smit, terwijl hij de strakke handschoen over de prothese probeert te trekken.

Oorspronkelijk ontwierp Smit het hulpmiddel voor ontwikkelingslanden. ‘80 procent van alle mensen met een amputatie woont in een land zonder toegang tot goede prothesen.’ Sinds vorig jaar is hij verkrijgbaar in India, waar inmiddels een paar honderd mensen met de iGrip rondlopen. Daar verzamelt Smit feedback van gebruikers. ‘Gebruiksvriendelijkheid vind ik net zo belangrijk als de prijs. We merken dat de prothese intuïtief werkt: mensen hebben hem binnen tien minuten door. Hij is ook licht en snel, dat vinden gebruikers prettig.’

Begin dit jaar kwam Oekraïne in beeld. Een paar jaar geleden verzorgde Smit daar een cursus en hield contact met een lokale distributeur. De Delftse ingenieur mailde hem aan het begin van de oorlog hoe het ging. Het antwoord: niet goed, ze hadden een acuut tekort aan prothesen. Smit: ‘Hij was meteen enthousiast toen ik voorstelde deze kunsthanden op te sturen.’

Makkelijk te repareren

Corry van der Sluis, gespecialiseerd in armamputaties en niet betrokken bij het onderzoek, is enthousiast over de actie. ‘De hand is precies voor dit soort doeleinden bedoeld', zegt de revalidatiearts van het UMCG. Bijkomend voordeel: volgens haar is deze prothese bij schade ook makkelijk ter plaatse te repareren. ‘Dat is mooi, anders belanden ze mogelijk weer in de kast.’

Het opsturen van prothesen alleen is niet genoeg, zegt Smit. ‘Artsen moeten hem installeren, patiënten moeten hem leren gebruiken. Nu ligt de focus op acute hulpverlening, maar het revalidatietraject is net zo belangrijk.’ Dat proces verloopt nog moeizaam door de constante bombardementen en stroomstoringen in Oekraïne. Ook in de protheses zelf ziet Smit ruimte voor verbetering. Zo wil hij met een tweede lading verschillende handgroottes meesturen. ‘Je wil niet dat een stoere militair met een piepkleine hand loopt, of een kind met een te grote.’