Honderd lijntjes cocaïne per duizend Amsterdammers? Ik verslikte me in mijn thee

Uit rioolmetingen blijkt dat het cocaïnegebruik groeit. Begin deze maand berichtte de Volkskrant dat er op zondagen in het Amsterdamse rioolstelsel resten worden aangetroffen van ongeveer 100 lijntjes cocaïne per 1.000 inwoners.

Ik verslikte me in mijn thee toen ik dit op een sobere maandagochtend aan de ontbijttafel las. Honderd lijntjes per duizend bewoners? Dan is één lijntje per tien Amsterdammers. Een krankzinnig hoog aantal. Al betekent dit natuurlijk niet dat een op de tien Amsterdammers in het weekend cocaïne snuift.

Als ik de onlinefora mag geloven, gebruiken mensen doorgaans zo’n vijf lijntjes op een avond. Daarmee zou je nog steeds erop uitkomen dat een op de vijftig Amsterdammers coke snuift. Ook krankzinnig veel. Amsterdam heeft iets meer dan 900 duizend inwoners, dat zijn dan 18 duizend cocaïnegebruikers per weekend.

Over de auteur Ionica Smeets is hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Ze is wiskundige en schrijft sinds 2009 columns voor de Volkskrant.

Maar zoals het nieuwsbericht al vermeldde, komt dit drugsgebruik niet alleen van Amsterdammers, maar ook van bezoekers van buiten de stad. Van buitenlandse toeristen die een weekendje komen feesten of van Nederlanders die een avond uit hun plaat gaan in de hoofdstad.

In Amsterdam zijn er zo’n 18 miljoen toeristenovernachtingen per jaar, dat zijn gemiddeld iets minder dan 50 duizend toeristen per nacht. In de weekenden zullen het er wat meer zijn. Een deel van die bezoekers komt om de Van Goghs te zien, door de grachten te varen of een rondje te fietsen. Er bestaan overigens ook websites die toeristen aanraden om naar Amsterdam te komen voor de Hollandse keuken, ik neem aan dat dit satirische sites zijn.

Een flink deel van de bezoekers komt echter naar Amsterdam voor ‘a messy night’. De stad begon zelfs de campagne ‘Stay away’ om buitenlandse feesttoeristen te waarschuwen: ‘Coming to Amsterdam to take drugs + lose control = hospital trip + permanent health damage = worried family’. (Overigens maak ik me ook wel wat zorgen over het losse gebruik van de =-tekens en eenheden in deze optelling.)

Hoeveel cocaïne wordt gebruikt door Amsterdammers en hoeveel door bezoekers? Dat kun je niet zeggen uit de beschikbare gegevens. Maar het maakt wel uit voor het beleid dat je als overheid voert.

In 2009 publiceerde het RIVM een vergelijking van de schadelijkheid van drugs onder de tamelijk geweldige naam: Ranking van drugs. Ik stelde me een versie van Ranking the Stars voor waarbij Paul de Leeuw aan een panel van min of meer bekende Nederlanders dingen vraagt als: ‘Met welke drug ga jij het liefst naar een feestje?’ en ‘Met welke drug wil je niet dood gevonden worden?’

In het rapport ging het er een stuk serieuzer aan toe. Een expertpanel beoordeelde verschillende soorten drugs op acute en chronische giftigheid, verslavingspotentie en schade voor de maatschappij. Cocaïne eindigde in de ranking op de vijfde plek. Crack stond op één, heroïne op twee. Maar op drie en vier stonden de legale drugs alcohol en tabak. Misschien zou dat ook wat meer moeten uitmaken voor het beleid dat de overheid voert.