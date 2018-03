Hogere sterfte onder ouderen door langdurige griepgolf

Normaal zou rond deze tijd een afname in de sterftecijfers te zien moeten zijn. Vanwege het hardnekkige griepvirus van de afgelopen weken is er juist sprake van een toename van de sterftecijfers. Tussen 12 en 18 februari overleden er 3.622 personen. Dat waren er iets meer dan in dezelfde week vorig jaar. Ook opvallend: in de winters van dit jaar en vorig jaar stierven er gemiddeld meer mensen dan in de winters van 2011 tot en met 2016.



'In de jaren tussen 2011 en 2016 hadden we te maken met mildere winters en kortere griepgolven', zegt Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS. 'Dit jaar is het sterftecijfer vooral in de afgelopen weken omhooggeschoten, terwijl we al in het staartje van de winter zitten. Dat heeft te maken met de recente koudegolf.'



80-plussers zijn de grootste slachtoffers van de griepepidemie. In de eerste zeven weken van 2018 lag het sterftecijfer onder deze groep 26 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Onder de groep 65- tot 80-jarigen lag het sterftecijfer 12 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2017. 'Door de sterftetoename in 2017 en 2018 onder deze groepen ouderen is de gemiddelde levensverwachting voor het eerst in jaren gestagneerd, terwijl het daarvoor alleen maar toenam', zegt Latten. 'Evengoed: in onze prognoses voor de toekomst gaan we er wel van uit dat de levensverwachting voor ouderen zal toenemen.'