Hoeveel zou Hannie van mijn uitleg over haar suikerziekte hebben begrepen?

Vanmorgen vertelde ik Hannie dat ze suikerziekte heeft. En wat dat is.

’s Middags moest ik mijn auto ophalen. Wij hebben een prima auto, al zou je dat qua uiterlijk niet zeggen, want hij heeft het helaas niet zo getroffen met z’n baasjes. Als er zoiets bestond als een Meldpunt Automishandeling waren we zeker de klos. Gewassen of verzorgd wordt-ie niet. Maar nu maakte de auto onheilspellende geluiden en we hebben dan toch wel weer iets met veiligheid, dus ging de auto naar de garage.

Bij het ophalen vroeg ik – om toch een soort belangstelling voor de auto te veinzen – wat er mis was. De monteur prevelde iets mystieks over bougies en cilinders, waarop ik begrijpend knikte en snel betaalde. Thuis vroeg de man wat er nou aan gedaan was en ik had natuurlijk geen idee, wat ik heel onfeministisch van mezelf vond. ‘Iets met de bougie en de cilinders’, zei ik achteloos en gelukkig nam hij daar genoegen mee.

Zo voelde Hannie zich vanmorgen vast ook, dacht ik daarna. Want hoeveel zou zij van mijn suikerziekte-uitleg hebben begrepen? Iets met te veel suiker in je bloed. Weet ú wat suikerziekte is? En waar uw alvleesklier zit? Wat het hormoon insuline doet?

Uit onderzoek in 2009 bleek dat mensen slechts 20 procent van de informatie van de arts onthouden. En de helft daarvan dan ook nog eens verkeerd. Ander onderzoek laat zien dat veel patiënten niet weten wat hun diagnose is, welke medicijnen ze gebruiken of waarvoor.

Recent onderzoek laat wat betere cijfers zien: mensen met borstkanker onthielden ongeveer 60 procent van de informatie van hun specialist. En wat bleek: hoe empathischer de dokter, hoe meer patiënten onthielden.

Hannie hoeft zich dus niet te schamen voor haar gebrek aan kennis over de alvleesklier en ik ook niet over bougies. We horen bepaald niet bij een minderheid. Maar het maakt natuurlijk wel uit of het je auto of je eigen lichaam betreft. Want als je niet weet welke ziekte je hebt, of wat voor pillen je slikt, weet je ook niet waar je op moet letten. Ook zakt je motivatie om je te houden aan medicatiegebruik en adviezen als je geen idee hebt waar je het voor doet.

In deze anderhalvemetertijden is dit een actueel probleem. Al in 2004 publiceerden wetenschappers een studie over hoe matig mensen zich aan quarantainemaatregelen hielden tijdens een toenmalige corona-uitbraak: een zustervirus met de roepnaam sars. En dat kennis helpt, maar ook weer niet heel veel.

Corona is voor veel mensen abstract en ver weg. Veel moeilijker uit te leggen dan een kapotte bougie. Mensen zien geen coronavirussen. De meeste mensen hebben nog nooit een echt zieke coronapatiënt gezien. En dan gaat het land wel een jaar op slot vanwege zoiets onzichtbaars en abstracts.

Maar nu doet de deltavariant de cijfers als een raket naar boven schieten. Dus moeten we het virus weer indammen – Deltawerken 2.0 zeg maar. Ik hoop dat we met uitleg en empathie nog wat inschikkelijkheid aan de maatregelen kunnen winnen. Dat vereist begrip voor elkaar en voor elkaars coronazonden. Verzuchten hoe ellendig het is. En dan, kom op, nog even samen volhouden. Hannie en ik doen mee. U ook?

Rinske van de Goor is huisarts