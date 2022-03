‘Na een pandemie begint er altijd een oorlog’, hoorde ik iemand zeggen met een zelfverzekerdheid die je alleen hebt als je héél veel of juist bijna niets van een onderwerp weet. Vertwijfeld zocht ik op of de coronapandemie officieel was afgelopen, dat bleek helaas niet zo te zijn. De oorlog is toch alvast begonnen. Of beter gezegd: de oorlog is nooit gestopt.

Wikipedia geeft een chronologische lijst van oorlogen. Sinds 2003 zijn er 117 oorlogen begonnen waarvan er 46 nog gaande zijn. Continu tientallen oorlogen met dood, ellende en mensen die vluchten voor het geweld. Had er maar iemand geluisterd toen Jeroen van Merwijk in 1995 verzuchtte: ‘Ik snap er niks meer van wanneer ik naar die beelden kijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon een oorlog tegelijk?’

Ik vind het lastig om in te schatten hoe erg de invasie van Oekraïne is vergeleken bij de lange lijst oorlogen over de hele wereld. We zien meer van deze oorlog omdat hij relatief dichtbij is. Tegelijk weten we zo weinig. Hoeveel burgers zijn er gestorven? Hoeveel soldaten zijn er gesneuveld? Op het moment dat ik dit schrijf, noemen de Verenigde Naties 925 burgerdoden – met de kanttekening dat het werkelijke aantal doden waarschijnlijk veel hoger is. Maar hoeveel hoger? We weten het niet. Hoeveel slachtoffers zouden er elke dag vallen?

Hoeveel mensen gingen er per dag dood in andere oorlogen? Ook hier blijken lijstjes voor te bestaan. De Tweede Wereldoorlog staat op één in de lijst van meeste doden met tussen de 70- en 85 miljoen slachtoffers – ook achteraf is het lastig om precies in kaart te brengen hoeveel mensen er zijn gestorven. Het is absurd dat de aantallen doden zo groot zijn dat de onzekerheid in de schatting ongeveer zo groot is als de huidige Nederlandse bevolking. Als we rekenen met de laagste schatting van 70 miljoen slachtoffers en de oorlog als zes jaar tellen, dan zijn dat bijna 32 duizend doden per dag.

Het zijn getallen waar je met je hoofd niet bij kunt. Elke dag 32 duizend mensen die doodgingen, dat is de gemeente Echt-Susteren. Na vier dagen zijn het de inwoners van Leiden, na een maand is het Amsterdam. En natuurlijk waren het niet elke dag 32 duizend mensen. Dat is het gemiddelde. Aan het begin van de oorlog vielen er relatief weinig doden. Aan het einde van de oorlog werden het er steeds meer. Er zijn dagen geweest dat er meer dan honderdduizend doden vielen.

Daar denk ik nu steeds aan bij de beelden uit Oekraïne. Deze oorlog duurt pas een maand. Als een stad belegerd is, vallen er de eerste weken misschien nog niet zoveel doden. Maar wat als de stad valt? Of als de achtergebleven bevolking massaal bezwijkt aan honger?

Ik wilde dat ik hier nu een heel zelfverzekerde conclusie kon geven. Maar daar weet ik dus niet genoeg voor, of juist net iets te veel.