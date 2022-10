Hoe zelfs het zonnestelsel niet eeuwig en onveranderlijk blijkt

Het was zomaar een ideetje dat onlangs verscheen op de wetenschappelijke voorpublicatiesite Arxiv, de plek waar onderzoekers artikelen publiceren nog voor ze zijn gecontroleerd door vakgenoten. Een plek waar naast stevige bevindingen ook talloze wetenschappelijke proefballonnen worden opgelaten. En, zo had het alle schijn: dit was er eentje van de laatste categorie.

Misschien, zo schreven vier astronomen in hun artikel, raasde in een diep kosmisch verleden een onbekende planeet door de uiterwaarden van ons zonnestelsel. Dat zou, zo suggereerde een computersimulatie, een bescheiden probleem uit de astronomie oplossen. De vraag, namelijk, hoe sommige hemellichamen uit de zogeheten Kuipergordel, voorbij de laatste planeet Neptunus, zo vreselijk ver van de rest van het zonnestelsel waren beland.

Als hun simulatie klopt, heeft die planeet het zonnestelsel inmiddels allang weer verlaten. Hij sjeest nu eenzaam door de ruimte tussen de sterren, waar mensen hem nooit meer zullen vinden. Echt bewijzen dat hij ons heeft bezocht, is daarom schier onmogelijk.

En toch, in de astronomische kennis die het nog wat ruwe computermodel gebruikt, schuilt ook iets bijzonders. Want, zie: daar beschrijven de onderzoekers hoe reusachtige werelden als Jupiter en Saturnus en Neptunus, op het oog onwrikbaar aan de hemel, in het verleden door het zonnestelsel reisden. Van ver van de zon naar dichterbij, en weer terug. Niet het bekende gedraai in hun baan, maar verschuivingen. Zelfs onderlinge positiewisselingen.

Illustratie van het zonnestelsel gezien vanaf Neptunus, met alle acht planeten zichtbaar rond de zon. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Ik kan me nog goed het overweldigende, ontwrichtende gevoel herinneren toen ik voor het eerst van dat idee hoorde. Die acht planeten van Mercurius tot en met Neptunus, waarvan ik me tot dan toe altijd had voorgesteld dat ze keurig op hun huidige locaties waren geboren en daar ook altijd en eeuwig zouden blijven, bleken veel veranderlijker dan ik dacht.

In de 4,5 miljard jaar van het bestaan van ons zonnestelsel, een tijd die loopt van ver voordat de eerste mens een brein ontwikkelde dat complex genoeg is om zulke wonderen te bevatten tot nu, bleek niets zo eeuwig als het lijkt. In weerwil van wat planetaria en schoolboekillustraties suggereren, is het zonnestelsel slechts onveranderlijk op menselijke schaal. Volg het getik van de kosmische klok en wat statisch leek, blijkt in werkelijkheid dynamisch.

Het is dat inzicht dat extra beklijft, nu – uiteraard op veel menselijkere schaal – onze dagelijkse wereld zich eveneens veel veranderlijker toont dan gehoopt. Nu de in elk geval in Nederland generatieslange garantie van een min of meer veilig bestaan in een keurig aangeharkte wereldorde op losse schroeven blijkt te staan door oorlog, pandemie, politieke instabiliteit, nucleaire dreiging en aan vaart winnende klimaatverandering.

Zulk soort existentiële tempowisselingen, zo blijkt uit die berekeningen aan een wetenschappelijke proefballon, volgen niet slechts het rappe ritme van de mens, maar net zo goed de slome wijs van het onmenselijk grote heelal. Dat biedt, in kosmische zin dan toch, allicht wat relativering.