Hoe worden mensen wreed? Paul van de Water onderzocht 31 extreem gewelddadige collaborateurs

Oomke Bouman (rechts), een van de 31 gewelddadige collaborateurs die Van de Water heeft onderzocht. Beeld Beeldbank WO2 - Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

Toen Oomke Bouman met een knuppel alle tanden uit de mond begon te slaan van verzetsman Jacob van der Laan, begin 1945 in het Groningse huis van bewaring, ging dat Abraham Kaper toch te ver.

Beiden werkten voor de Sicherheitsdienst, de Duitse inlichtingendienst. Kaper zelf had de gewoonte onaangedaan bijbelteksten te declameren tijdens het afranselen van zijn arrestanten. Toch stuurde hij Oomke Bouman deze keer met zijn knuppel de verhoorkamer uit: arrestanten wier gebit net is verwoest, die kunnen niet meer praten. En Van der Laan moest nog hardhandig worden verhoord.

Hoe worden mensen wreed? Die vraag ligt ten grondslag aan het proefschrift Collaboratie en geweld, waarin Oomke Bouman, Abraham Kaper en 29 andere extreem gewelddadige collaborateurs zijn beschreven. Paul van de Water hoopt er 7 september op te promoveren aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij las strafdossiers, verklaringen van daders, slachtoffers en getuigen, rechtbankverslagen, persoonlijkheidsonderzoeken, dagboeken, brieven en enkele gesprekken met nabestaanden – de meeste weigerden. De mannen maakten deel uit van executiepelotons, pakten Joden op, folterden en mishandelden arrestanten. Ze intimideerden, roofden, sommigen dwongen seksuele handelingen af door te dreigen familieleden te laten oppakken en afvoeren.

In uw voorwoord beschrijft u uw eigen vader, een arbeider die zelf niets fouts deed, maar tijdens de oorlog wel wegkeek.

‘Daar heb ik lang over getwijfeld…’

Van de Water beschrijft hoe zijn vader zich in de oorlog op de vlakte hield om zijn gezin erdoor te slepen. Na de oorlog las hij ‘alles’ wat er te lezen was over de bezetting en vertelde hij zijn zoon vrijwel dagelijks verhalen over de Duitsers (allemaal krankzinnig en fout) en het Nederlandse verzet (allemaal heldhaftig).

Is uw vader exemplarisch voor veel Nederlanders?

‘Ik denk het wel. Dat meehobbelen op het ritme van de Duitsers. En als er wat gebeurt, dan draai je je om.’

Paul van de Water groeide op in de Amsterdamse Wilhelminastraat, een arbeidersbuurt. ‘In elk blok kende iedereen elkaar. Je leefde op straat en de mannen hingen ’s avonds luidkeels met elkaar pratend uit het raam. Ook in de oorlog was dat al zo.’ Zijn proefschrift was al gedrukt toen Van de Water (68), drie weken geleden pas, via de website Joodsmonument.nl ontdekte dat in hun blok tot in 1943 een Joods gezin woonde, de familie Behr. En dat zij daar toen zijn opgepakt om naar Auschwitz te worden gedeporteerd. ‘Zijn eigen buren. Mijn vader móét ze gekend hebben. Maar daar heeft hij nooit over verteld.’

Paul van de Water Beeld Niod

De vraag in het onderzoek is hoe mensen extreem wreed worden. Maar tussen de regels lijkt de vraag ook waar wreedheid nu precies begint. Je kunt bij uw voorwoord eventueel ook aan Ter Apel denken.

Van de Water knikt. ‘En aan de luid beleden ontevredenheid, aan Forum voor Democratie, de boeren.’ Die doen hem denken aan een citaat van Mussert, zegt hij (‘Ik hoop dat je dat opschrijft’): Wie hart en hersens heeft, moet ontevreden zijn. ‘Mussert speelde er knap mee in op de gevoelens in de samenleving: wie hart en hersens heeft, móét ontevreden zijn.’

Van de Water is een zogeheten ‘buitenpromovendus’: een voormalig hbo-docent onderwijskunde en informatica uit Almere die zich door die verhalen van zijn vader sinds zijn pensionering op eigen houtje vastbijt in historisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.

Hij schreef er al drie boeken over. Zijn promotieonderzoek voltooide hij als fellow bij het Niod, tegenwoordig ‘Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies’. Zijn promotor Frank van Vree noemt Van de Water een ‘bulldozer, zoals hij eindeloos en systematisch door de archieven gaat’.

De collaborateurs die Van de Water onderzocht, werkten in Nederland voor de nationaal-socialistische paramilitaire organisatie de Landwacht, de Sicherheitsdienst, Waffen-SS en de SS-eenheid Landstorm Nederland. Geen van allen had een geschiedenis van criminaliteit of geweld, toch werden ze in korte tijd extreem gewelddadig.

Zoals Lucas Bunt, die bij de Landwacht ging. Hij liet onderduikers arresteren en deporteren, onder anderen hoogleraar Herman Frijda, de promotor van koningin Wilhelmina. Bunt intimideerde en mishandelde, terwijl zijn broer, precies zo opgevoed, ervoor koos het verzet te ondersteunen (en zijn zus met Duitsers sliep).

Of Pieter Schaap, ook SS, die zijn executiepeloton niet ‘capabel’ vond en dus twaalf arrestanten liever eigenhandig een nekschot gaf. En Gerrit Soeurt, van de Bloedploeg Norg, een kleine groep landwachters die Drenthe terroriseerden. Soeurt was bedreven in een martelmethode die ‘badkuipkuur’ heette: eerst werd een arrestant zwaar mishandeld, daarna aan handen en voeten geboeid ondergedompeld in een bad ijskoud water, net zo lang tot bewusteloosheid volgde. Dan werd hij bij kennis gebracht en opnieuw ondergedompeld. En weer.

En dan was er nog de piepjonge gymnasiast Auke Pattist, Waffen-SS, die opgepakte Joodse onderduikers dagenlang dwong elkaar bewusteloos te slaan.

Niet eerder beschreef een Nederlandse onderzoeker een groep extreem gewelddadige collaborateurs, tot nu toe verschenen alleen biografieën van individuen in deze categorie.

‘Monnikenwerk, de 31 casussen zijn enorm indrukwekkend’, zegt Kees van den Bos, die als hoogleraar sociale psychologie en empirische rechtswetenschap onderzoek naar radicalisering leidt aan de Universiteit Utrecht.

‘Een prachtige verzameling. Eigenlijk gek dat niet eerder zo wetenschappelijk systematisch is gekeken naar hun levenslopen’, vindt ook Nikki Sterkenburg, die vorig jaar in Leiden promoveerde op haar onderzoek naar tegenwoordige aanhangers van extreem-rechts. Sterkenburg en Van den Bos, beiden niet betrokken bij het onderzoek, lazen op verzoek van de Volkskrant mee (en hebben ook punten van kritiek, zie onder).

Zijn er daadwerkelijk patronen te herkennen? Of overeenkomsten met hedendaagse extremisten? En had politiek denker Hannah Arendt gelijk toen ze in haar verslagen voor The New Yorker begin jaren zestig ‘de banaliteit van het kwaad’ destilleerde uit het proces tegen oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, chef logistiek van de Holocaust? Dit soort vragen komen in het soms duizelingwekkend gedetailleerde onderzoek aan bod. Arendt betoogde na het observeren van Eichmann in de rechtszaal dat alle gewone (‘stinknormale’) mensen onder ongewone omstandigheden een massamoordenaar kunnen worden. Belangrijke kritiek op ‘de banaliteit van het kwaad’ was dat Eichmann er belang bij had zich in de rechtszaal als doodnormaal te presenteren – een radartje in de vernietigingsmachine, meer niet. Dit betekende niet per se dat hij ook doodnormaal wás.

Tot Arendt waren nazileiders weggezet als onmenselijk slecht, psychopaten en beesten, daar verzette zij zich tegen. Ook Nederlandse gewelddadige collaborateurs, zag Van de Water in de archieven, zijn destijds tijdens rechtszaken opvallend vaak ‘krankzinnig’ of ‘beestmens’ genoemd, ook door aanklagers en rechters.

Arendts observaties tijdens het Eichmann-proces leken te worden ondersteund door de gehoorzaamheidsexperimenten van de Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram, die proefpersonen vroeg een steeds krachtiger elektrische schok toe te dienen als een student een vraag verkeerd beantwoordde – het merendeel voerde de opdracht ijverig uit, al kwam Milgram later wel onder vuur te liggen, onder meer over hoe zijn bevindingen nu precies geduid moesten worden.

Dertig jaar en vele onderzoeken na Arendt later publiceerde de historicus Christopher Browning zijn beroemde boek Ordinary Men – Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, over het Duitse reserve-politiebataljon met zo’n vijfhonderd leden dat tamelijk onverschillig een immens aantal Joden doodschoot: 38 duizend, gemiddeld 76 per persoon. Dit zonder fanatiek antisemiet te zijn en zonder crimineel of psychiatrisch verleden. Wie niet wilde, hoefde bovendien niet eens mee te doen: weigeren werd niet bestraft. Toch weigerden maar twaalf van de vijfhonderd mannen.

In Van de Waters onderzoek komen nog tal van andere deskundigen aan bod die mogelijke verklaringen voor dit soort gewelddadig extremisme hebben aangedragen, van de Duitse filosoof Axell Honneth tot socioloog Abram de Swaan, maar tot een overtuigende slotsom over de onderzoeksgroep leidt dat nog niet. Er is hier niet één patroon.

Wel blijken de collaborateurs uit dit onderzoek op een aantal punten sterk op elkaar te lijken. Het meest opvallende: op een enkele uitzondering zoals Abraham Kaper na, was niemand van huis uit religieus opgevoed of met een andere levensbeschouwing, zoals het communisme. Bij niemand vond Van de Water voor de oorlog aanwijzingen voor crimineel of gewelddadig gedrag. Allemaal waren het mannen van ‘gewone’ en vaak armoedige komaf, de meesten waren ook laagopgeleid en liefdeloos en kil opgevoed. De oorlog bleek een snelkookpan waarin ze razendsnel veranderden in extremistische daders – veel sneller dan extremisten van na de oorlog, een belangrijk verschil. Anders ook dan bij extremisten na de oorlog was ideologie nauwelijks een drijfveer: voor de meeste collaborateurs die Paul van de Water onderzocht, fungeerde het nationaal-socialisme als een ‘hefboom’, zoals hij het noemt: de ontevredenen konden er een carrière en betere toekomst vinden.

Klopt Arendts theorie over ‘de banaliteit van het kwaad’?

‘Ik ben het niet met haar eens als het over Eichmann gaat, maar haar concept is zeker toe te passen op mijn onderzoeksgroep: allemaal lieten ze zich leiden door banale motieven als opportunisme en carrièredrang en niet door een diepere ideologie. Ook het gebrek aan een innerlijke morele stem dat zij noemt zag ik vaak terug – deze daders leken hun geweten gewoon even uit te zetten.’

Dat uitzetten van je geweten, de affectieve verwaarlozing thuis en het ervaren van onrechtvaardigheid, zegt Van de Water, dat komt weer overeen met theorieën van respectievelijk Abram de Swaan, Axel Honneth en Randy Borum, Amerikaans hoogleraar inlichtingen- en nationale veiligheidsstudies.

En nu? Er is op uw analyse van deze kenmerken aan te merken dat er opnieuw geen eenduidig antwoord op de vraag is hoe mensen wreed worden. Misschien ook omdat er geen controlegroep was.

‘Terecht. Al komen er bij een controlegroep weer nieuwe vragen. Verzamel je dan biografieën van mensen die actief geweest zijn in het verzet? Of van broers en zussen, zoals van Lucas Bunt? Dat is misschien allemaal wel wat veel voor één man uit Almere.’

Van de Water denkt even na: ‘Of kies je de mensen die niets deden, zoals mijn vader? Dat is een grote groep. Misschien had dat zij niets deden daarom wel een grotere betekenis dan ze ooit hadden kunnen bedenken. Want als je niets doet, dan keur je het in feite goed. Ja, dat zou ik nuttig onderzoek vinden.’

Paul van de Water: Collaboratie en geweld – Radicalisering en extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland. Een handelseditie van het proefschrift verschijnt 7 september. Omniboek, 536 pag.

Foute vrouwen Paul van de Water heeft in deze specifieke categorie collaborateurs, die zich stelselmatig te buiten gingen aan extreem gewelddadige handelingen, geen vrouwen kunnen vinden. Een verklaring heeft hij nog niet gevonden: in andere Europese landen waren deze vrouwen er wel. Omdat Van de Water tijdens zijn onderzoek wel stuitte op tientallen hardhandige, gemene en erg foute vrouwelijke collaborateurs, schreef hij over hen afzonderlijk het boek Foute Vrouwen.

Wat vinden andere deskundigen van het onderzoek?

Kees van den Bos is hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij leidt onderzoek naar het ervaren van (on)rechtvaardigheid, moraliteit, vertrouwen, spanningen tussen groepen en culturen, radicalisering, extremisme en terrorisme:

‘Monnikenwerk, de 31 casussen zijn enorm indrukwekkend. Dit is heel mooi onderzoek over een belangrijk onderwerp. Maar je ziet de promovendus wel worstelen met de vraag hoe dit alles te duiden. Het is de vraag of dat niet wat meer reflectie had verdiend. Maar dit is ook een enorm lastige kluif. Eén casus is al een proefschrift op zichzelf.

‘Dit proefschrift neemt een grote sprong naar het hedendaagse radicaliseren, maar je moet de gewelddadige collaborateurs ook in het licht van hun tijd zien. De combinatie van abnormale en normale psychologische processen die aan bod komt is niettemin herkenbaar: die zie je ook bij de Utrechtse tram schutter Gökmen T., die vanaf het begin slecht geworteld was in Nederland. Of bij Ulrike Meinhof, jarenlang gewoon een bevlogen journalist en later toch betrokken bij de terroristische daden van der Rote Armee Fraktion.

‘Let wel, dit onderzoek is absoluut proefschriftwaardig. Maar als sociaal psycholoog zou ik graag explicieter een controlegroep bij dit onderzoek betrekken: wie nam er afstand van het nationaal-socialisme, en wie niet? En ik had een preciezere bespreking van de bevindingen van Milgram verwacht. Maar nogmaals: een mooi, indrukwekkend proefschrift.’

Nikki Sterkenburg promoveerde vorig jaar in Leiden op haar onderzoek naar tegenwoordige aanhangers van extreemrechts. Net als Paul van de Water deed ze dit als buitenpromovendus. Inmiddels is ze plaatsvervangend hoofd Analyse Nationale Veiligheid NCTV bij het ministerie van Justitie.

‘Een prachtige verzameling. Eigenlijk gek dat niet eerder zo wetenschappelijk systematisch is gekeken naar hun levenslopen. Wat opvalt, is dat de meesten totaal ongeschikt waren voor het nationaal-socialisme. Maar als je als collaborerende Nederlander bereid was geweld toe te passen, kon je snel carrière maken. Het laat ook zien dat de bezetter met een systeem van vraag en aanbod werkte: er was voor ieder wat wils en binnen de verschillende afdelingen was er weinig corrigerend vermogen.

‘Van de Water heeft de levenslopen knap gereconstrueerd en daar neem ik mijn hoed voor af. Toch zit er in een enkele levensloop een gat van tien jaar, waarin best veel kan gebeuren. Het is helaas niet duidelijk wat sleutelmomenten zijn geweest, hoe keuzes zijn gemaakt.

‘Van de Water laat zien dat we moeten uitkijken om er al te eenduidige verklaringen op te plakken. Wat ik mis, is een wat uitgebreidere reflectie op bestaande literatuur, bijvoorbeeld over de vraag waarom zo véél mensen in Duitsland NSDAP stemden. Die mensen waren niet allemaal arm, die waren ook bang iets te verliezen. De vraag is dan aan wie – hier hoort het vijandbeeld bij. Hij had er ook meer onderzoek naar motieven van rechts-extremisten in verschillende landen bij kunnen betrekken, zoals van Bert Klandermans en Nonna Mayer, die uitgebreid op motieven ingaan. Tot slot mis ik wetenschappelijke literatuur die het racistisch geweld probeert te verklaren. Als historisch onderzoeker beschrijft hij het gelukkig wel, waaronder de factor van overmatig alcoholgebruik.’