Hoe wetenschappers ontdekten dat brons gelukkiger maakt dan zilver

‘Fuck, zó dichtbij.’ Zo vatte Suzanne Schulting haar 500 meter samen, deze week op de Olympische Spelen. De shorttrackster lag op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald door de Italiaanse Arianna Fontana.

‘Dit doet onwijs pijn’, zei collega-schaatser Patrick Roest een dag eerder over zijn tweede plek op de 5 kilometer, toen de Zweed Nils van der Poel het goud pakte.

Wetenschappers analyseerden het wel een wee van zilveren medaillewinnaars al eens in een klassieke studie in Journal of Personality and Social Psychology.

Uit televisiebeelden van de Olympische Spelen van Barcelona knipten onderzoekers fragmenten van bronzen en zilveren medaillewinnaars vlak na hun finish. Voor zwemmers is dat bijvoorbeeld het moment dat ze op het scorebord kijken nadat ze hebben aangetikt. Wat is hun eerste reactie op het moment dat ze ontdekken op welke plek ze zijn geëindigd?

Vervolgens kreeg een testpanel al die beelden te zien. De proefpersonen waren speciaal geselecteerd op hun desinteresse voor sport, zodat ze niet al van tevoren de verhalen van de atleten kenden, of wisten wie er met welke medaille naar huis was gegaan. De graphics onderin beeld, waarop te zien is wie er wint, waren afgeplakt. Bovendien stond het geluid uit, om te voorkomen dat geluiden van publiek of commentator het experiment zouden beïnvloeden. Alle deelnemers gaven op een schaal van 1 tot 10 aan hoe ze de gezichtsexpressie van de atleet beoordeelden, waarbij 1 overeenkwam met gekweld en 10 met extatisch.

Wat bleek? Bronzen medaillewinnaars komen met een gemiddelde score van 7,1 beduidend gelukkiger over dan veroveraars van de zilveren plak, die bleven steken op gemiddeld 4,8. De wetenschappers, van onder meer Cornell University, voerden nog meer analyses uit om andere factoren uit te sluiten. Zo heeft een bronzen medaillewinnaar bij worstelen net de troostfinale gewonnen, terwijl je bij de finale van de honderd meter sprint in één keer een eindstand krijgt. Maar ook als je hiervoor corrigeert houdt het effect stand: wie derde wordt, oogt opvallend gelukkiger dan wie tweede wordt, terwijl objectief gezien zilver juist beter is dan brons.

In een volgend experiment beluisterde een testpanel interviews met atleten vlak na de wedstrijd. Daaruit blijkt dat winnaars van de zilveren plak meer geneigd zijn ‘omhoog’ te kijken, zich te focussen op die ene concurrent die net wat beter was. Of, zoals Schulting het zei tegen de camera van de NOS: ‘Ja, het is wel zilver. Maar het enige wat ik dacht: ik heb goud verloren.’

De bronzen medaillewinnaars spraken meer over hun eigen prestaties. Ook heb je vanaf plek 3 waarschijnlijk meer oog voor al die sporters die vlak achter je eindigden en helemaal geen medaille kregen.

Zijn zilveren medaillewinnaars dan gedoemd tot een gefrustreerd leven? Het testpanel keek ook naar de gezichtsuitdrukkingen bij de medailleceremonie, die later op de dag plaatsvindt, wanneer de eerste emoties wat zijn weggezakt. Daar leken de verschillen in blijdschap tussen de nummers twee en drie alweer wat kleiner.

En zo ging het, althans voor de kijkers thuis, ook bij Schulting en Roest. Nadat de mondkapjes af waren gegaan en de medaille om de nek hing, verscheen er wel degelijk een niet al te geforceerde glimlach.