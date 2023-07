Hoe werkt instinct? Het boek over aangeboren gedrag wordt langzaam herschreven

Beeld Ricardo Tomás

Het móét haast wel instinct zijn. Mensen, zo goed als overal ter wereld, zijn doorgaans doodsbang voor slangen en spinnen. Dat riekt naar aanleg, dacht hoogleraar ontwikkelingspsychologie Vanessa LoBue van Rutgers University. Ze wist wat ze wilde gaan doen: dit instinct ontrafelen.

En dus zette ze kinderen van 1,5 jaar oud in dezelfde kamer met slangen, spinnen en hamsters, achter glas. Dat pakte anders uit dan ze had verwacht. ‘De hamster sliep, dus die was niet zo interessant. Maar de slang? Die vonden ze geweldig. De kinderen drukten hun neus op de ruit en wilden ’m oppakken.’ Verrassend genoeg blijken kinderen slangen niet eng maar boeiend te vinden, zegt LoBue, die later hetzelfde zag bij jonge baby’s. Als de instinctieve angst voor slangen al bestaat, dan laat die zich op die leeftijd nog niet zien.

Ja, instinct. Ingebakken neigingen, kant-en-klaar gedrag. Iets dat een dier of mens erft van zijn ouders. Wat voor pa en ma goed werkte om te overleven, zal ook wel handig zijn voor de kinderen. Instinct legt daarmee in één klap uit hoe een schildpad, zelfs pasgeboren, altijd zijn weg vindt, waarom een mens bang is voor levensgevaarlijke slangen of hoe kinderen anderen zo snel na-apen.

Maar instinct blijkt nogal ongrijpbaar. Wetenschappers proberen het fenomeen al sinds de tijd van Charles Darwin te vatten, maar telkens blijkt dier- en mensgedrag net even iets ingewikkelder dan de verklaring dat het ‘aangeboren’ moet zijn.

Het gevolg: instinct is een beetje uit de mode onder wetenschappers. ‘De meeste biologen gebruiken het woord al heel lang niet meer als ze gedrag beschrijven’, zegt Martijn Egas, hoogleraar evolutie en gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wanneer je als bioloog zegt: o, dit is instinct, wordt het moeilijker om nieuwe vragen te stellen over wat daar nou precies achter zit. Dat ontbreekt allemaal in het begrip instinct.’

Grote vragen

Heeft u een haast onmogelijk te beantwoorden vraag voor de wetenschapsredactie? We ontvingen ruim 500 reacties op deze lezersoproep, waarvan we er 7 uitkozen om deze zomer te proberen te beantwoorden. We bespreken elke vraag óók in onze wetenschapspodcast, Ondertussen in de kosmos. 8 juli: wat is instinct?

Ontdekkingsdrift

Toch is het soms logisch wél van instinct te spreken, zegt Egas. Op het eerste gezicht lijkt ingeworteld gedrag namelijk makkelijk te herkennen. Een dier doet iets dat het niet heeft kunnen afkijken van vader, moeder of een soortgenoot. Zo bekeken lijkt het gedrag bijna van ‘binnenuit’ een dier te komen.

In zijn colleges laat Egas ter illustratie weleens de video zien van een aasgier die stenen gooit naar een struisvogelei om het te openen. Dat doet het dier spontaan, ook als het alleen opgroeit in gevangenschap. ‘Voor een eerste kennismaking met zulk gedrag gebruik ik dan soms toch het woord instinct.’

Wie een beetje zoekt, vindt overal instinct. Wetenschappers hielden begin vorige eeuw van lijstjes maken, en instinctlijstjes kwamen er dus ook, aldus wetenschapshistoricus Barbara Scholz in Nature. Denk aan een nestinstinct, een hongerinstinct, een ontsnappingsinstinct, een bouwinstinct, een lach- of plezierinstinct en een slaapinstinct. Zulke lijstjes vond niet iedereen nuttig. Ze werkten volgens critici een ontdekkingsdrift in de hand, schreef Scholz, waarbij onderzoekers in de verleiding kwamen om roem te verzilveren als ze een nieuw gedrag tot instinct wisten te bestempelen. Een criticus mopperde dat het met 280 instincten wel even genoeg was.

Fervente instinctliefhebbers waren de Nobelprijswinnende bioloog Konrad Lorenz en zijn Nederlandse leerling Niko Tinbergen. De twee grondleggers van de gedragsbiologie stelden dat instinct vanuit het dier zelf moest komen. Het zat dus in de genen en viel niet aan te leren.

De Nobelprijswinnende bioloog Konrad Lorenz deed veel onderzoek naar instinct. Beeld Imageselect

Dat rijmde met wat Lorenz in vernuftige experimenten zag: instinct is zo sterk dat een dier dat gedrag domweg afdraait, zelfs als het wordt onderbroken. Een grauwe gans blijft stug een ei terug naar het nest duwen, zelfs als een onderzoeker stiekem dat ei snel even wegpakt. En het was Lorenz die zijn gezicht liet zien aan ganzenkuikens, die daardoor hém begonnen te volgen, in plaats van moedergans.

Wirwar

Maar dan komen de moeilijke vragen waar Egas op doelt. Hóé zit dat instinct dan precies in de genen? Bevat het dna van schildpadden een kaart van de oceaan, waarop de dieren mentaal vlaggetjes prikken? Heeft elk dier een dna-catalogus met gevaarlijke roofdieren om te vrezen?

Zodra je die kant op gaat, zegt hoogleraar gedragsneurologie Mark Blumberg van de universiteit van Iowa per videoverbinding, ontstaat al gauw het idee dat dieren – en mensen – doelbewust hele boekwerken aan gedrag hebben ingebakken om een bepaalde reden. ‘Maar de werkelijkheid is vaak rommeliger’, zegt hij.

Blumberg noemt een simpele reflex in ratten: leg een babyrat op z’n rug en het beestje rolt weer rechtop. Een meer ingebakken reactie zul je nauwelijks zien. Maar verrassend genoeg komt dat gedrag niet zomaar vanuit het dier zelf. Toen astronauten van Nasa hoogzwangere ratten meebrachten in de Space Shuttle en gewichtloos boven de aarde draaiden, konden de rattenpups na geboorte op aarde zich niet rechtop keren. Vermoedelijk had hun evenwichtsorgaan in de baarmoeder zonder zwaartekracht niet ‘geleerd’ wat boven of onder is. Daar ga je al: blijkt er vóór de geboorte al een invloed van buitenaf nodig.

Die wirwar aan invloeden van binnen en buitenaf hebben onverwachte gevolgen voor het idee van instinct, zegt Blumberg. Een dier dat bijvoorbeeld automatisch zijn moeder herkent, lijkt daar speciaal gedrag voor te hebben geëvolueerd. Toch is dat niet zo, ontdekte de ontwikkelingsbioloog Gilbert Gottlieb in de jaren zestig. Hij zag dat baby-eenden het geluid van hun moeder leren waarderen nog voor ze haar ontmoeten. Eerst luisteren ze, in hun ei, dagenlang naar hun eigen gekwaak. Verhinderde Gottlieb dat de eendenkuikens in hun ei konden kwaken, dan hadden ze na hun geboorte geen enkele voorkeur meer voor een bepaald ‘moedergeluid’.

Eendenkuikens hebben dus geen aparte herken-je-moederapparatuur in hun brein of dna. In plaats daarvan doorlopen de kuikens toevallig een paar ontwikkelingsstappen die meestal goed genoeg werken om na hun geboorte dicht bij de vader en moeder te blijven. Pas daarna hechten ze zich – dat gaat vermoedelijk weer op een heel andere manier.

Beeld Ricardo Tomás

Kaart

Dat instinctief gedrag altijd ingewikkelder is dan het lijkt, weet biologiehoogleraar Kenneth Lohmann als geen ander. Toen hij eind jaren tachtig aan zeeschildpaddenonderzoek begon, leek alles simpel. De enige vraag was hoe de pasgeboren kleintjes vanaf elk strand in Florida automatisch het oosten weten te vinden, naar de open oceaan.

Lohmann: ‘Ik dacht: binnen een jaar ontdekken we een kompas in hun brein en dan zijn we klaar. Het is nu ruim dertig jaar later en het enige dat ik toen goed had, was dat ze een soort kompas gebruiken. Maar op een heel andere manier dan we vermoedden.’

Het probleem werd al gauw duidelijk. De babyschildpadjes, van de soort Caretta caretta, doen iets geks. Midden in de Atlantische Oceaan zwemmen ze een ingewikkelde route die duizenden kilometers aanhoudt, jarenlang duurt, en overal hetzelfde eruitziet: een blauwe, bodemloze zee. Daar moeten de schildpadden op elke plek in de juiste richting draaien om te voorkomen dat ze in een koude stroming belanden. De ene keer is dat het noorden, de andere keer het westen en dan weer het zuidwesten. ‘Je moet als dier een idee hebben van wáár je bent’, zegt Lohmann. Een soort gps-locatie dus.

Beeld Ricardo Tomás

Dat bracht Lohmann op een theorie: misschien voelen schildpadden meer dan alleen de kompasrichtingen. Het aardmagnetisch veld is overal in de oceaan een beetje anders: het buigt met een bepaalde hoek en richting de zee in. In theorie geeft dat unieke coördinaten.

Om te kijken of pasgeboren schildpadjes op die manier kunnen navigeren, plukte hij ze van het strand waar ze net uit hun ei waren gekropen. Daarna kukelde hij ze in een klein zwembad met daaromheen apparatuur die verschillende aardmagnetische coördinaten rond de Atlantische Oceaan kon nabootsen. En jawel: bij elk magnetisch veld dat Lohmann inschakelde, oriënteerden de babyschildpadjes zich al meteen in de goede richting om binnen de Atlantische trekroute te blijven zwemmen.

Dat betekent dat de schildpadden de trekroute als het ware van hun ouders erven. Lohmann noemt dat ‘een erfelijke kaart’, maar bedoelt dat figuurlijk. Hij denkt niet dat het dna of het schildpadbrein letterlijk een kaart van de Atlantische Oceaan bevat. ‘We gaan ervan uit dat de schildpadden geen idee hebben van waar ze zijn. Wat ze waarschijnlijk wel genetisch meedragen, is een neiging om bij bepaalde aardmagnetische prikkels in een zekere richting te zwemmen.’

Tong uitsteken

Maar hoe zit het dan met mensen? Ook daar beginnen wetenschappers het boek over ‘instinct’ langzaam te herschrijven.

Zo meenden psychologen decennialang dat baby’s automatisch gezichtsuitdrukkingen imiteren van volwassenen. Er zou een gezichtsimitatieneiging in babyhersenen zitten. Nuttig natuurlijk, want zo kunnen baby’s snel leren hoe ze gezichten moeten lezen. Als bonus hechten ze zich nog meer aan vader en moeder.

Dat bleef de gedachte, totdat onderzoeker Janine Oostenbroek van de Queensland-universiteit in Australië eens goed ging kijken. Boven de koppies van zo’n honderd baby’s trok ze allerlei gezichten, zoals glimlachen, de tong uitsteken en sip kijken. Op geen enkele manier kopieerden de baby’s consequent het gezicht van de volwassene.

Wel komt het soms voor een baby de tong uitsteekt net nadat de volwassene dat zelf ook heeft gedaan, meldt Oostenbroek. Dat ouders daar blij van worden is ongetwijfeld goed voor de sociale ontwikkeling, maar dat kan dus ook zonder ingebakken imitatieneigingen.

Dat wil allemaal niet zeggen dat mensen zonder aanleg ter wereld komen. Maar het betekent wel dat het wederom niet zo kant-en-klaar of instinctief gebeurt als vaak werd gedacht.

Dezelfde kanttekeningen duiken nu ook op rond de ‘instinctieve’ angst die mensen zouden hebben voor spinnen en slangen. In een klassiek experiment zagen biologen bijvoorbeeld dat apen die nooit een slang hadden gezien, er ook niet bang voor zijn. Maar kijken ze naar een video van een soortgenoot die van een slang schrikt, dan krijsen de dieren zelf vervolgens ook en schieten ze weg naar een hoek in hun verblijf, om maar ver weg te blijven van iets dat een slang lijkt. Lieten de onderzoekers apen kijken naar een trucagevideo van een soortgenoot die van bloemen schrikt, dan slaat die angst niet over. Bloemen zijn bloemen.

Er is dus mogelijk iets inherent ‘engs’ aan een slang, vergeleken met een bloem. Dat vermoeden sommige onderzoekers tenminste. Zo wees een studie van het Max Planck Instituut er recentelijk nog op dat baby’s met flink grotere pupillen kijken naar beelden van slangen en spinnen, maar dat niet doen bij plaatjes van tijgers of neushoorns. De conclusie: onvrijwillig laten de baby’s al een lichamelijke reactie zien die wijst op angst.

Flexibel

Ontwikkelingspsycholoog Vanessa LoBue van Rutgers University is sceptisch. Ze heeft kinderen geregeld geconfronteerd met slangen en spinnen en ziet vooral bij de allerjongsten totáál geen angstreactie en ook geen verhoogde hartslag. Wat ze wel ziet: interesse, juist in slangen die over de grond glijden en kronkelen, schrijft ze in Developmental Psychology. ‘Baby’s die naar filmpjes van slangen kijken, raken met hun handen het scherm aan, alsof ze de slang willen oppakken’, zegt ze.

Omdat een slang interessant is, kijken kinderen er gewoon langer naar, denkt LoBue. ‘Mensen zijn van jongs af aan nieuwsgierig naar dingen die ze nog nooit hebben gezien. En een slang is echt iets nieuws, een dier zonder poten. Een spin is ook net even anders dan de meeste dieren. Dat zijn sterke prikkels.’

LoBue’s theorie is dat die onbekendheid kinderen ontvankelijker maakt voor angst. Als een volwassene vervolgens de indruk wekt dat slangen eng zijn of kunnen bijten, is de kans groter dat kinderen die indruk overnemen.

Hebben mensen diepgewortelde neigingen? Ja. Maar ze zijn flexibel en sociaal, zegt LoBue. ‘Dat we ons kunnen aanpassen aan de omgeving is juist typisch voor mensen. En dat geldt eigenlijk ook voor dieren. Je kunt niet overleven als je altijd alles hetzelfde blijft doen.’

Dat gevaar speelt wel degelijk voor de schildpadden met hun aanleg voor vaste migratieroutes, zegt Lohmann. ‘Als de soort in Australië uitsterft, krijg je die nooit meer terug door de Atlantische soort daar uit te zetten. Die hebben de verkeerde route in hun hoofd.’

Toch zijn de schildpadden binnen de routes die ze al zwemmen ergens ook flexibel. ‘Het aardmagnetisch veld verschuift langzaam, dus de zweminstructies in de genen moeten op een of andere manier meeveranderen’, zegt Lohmann. ‘We denken dat dat gebeurt doordat schildpadden die foute afslagen op hun route nemen niet meer terugkomen op het strand om eieren te leggen.’ De kleintjes die ter wereld komen hebben dus altijd ‘de meest recente routekaart gedownload’, zou je met enige beeldspraak kunnen zeggen.

Zo slijten aangeboren trekjes steeds verder in, van generatie op generatie. Evolutie dus. Zelfs als dieren daarbovenop nieuw gedrag aanleren, zal dat nieuwe gedrag altijd gekoppeld zijn aan de aangeboren neigingen en karaktertrekken. Blijven die elkaar versterken, is het idee nu, dan ontstaat stapje voor stapje complex gedrag dat zich in de juiste omstandigheden laat zien. Iets dat op instinct lijkt.

Ook Lorenz kwam later terug op hoe rotsvast instinct moest zijn, schreef hij in zijn Nobelprijs-biografie. ‘Het kostte me jaren om te beseffen dat ‘aangeboren’ en ‘geleerd’ geen tegenstrijdige concepten zijn.’ Het enige dat aangeboren is, is het leersysteem dat een dier ontwikkelt, vond Lorenz. Instinct geeft vooral grenzen aan, ingekleurd door de willekeur van evolutie en harde natuurlijke selectie, zoals de schildpadden die verkeerde afslagen niet overleven of eendenkuikens die zélf moeten kwaken. En als het werkt, werkt het.