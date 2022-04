Hoe voelen pubers zich? Hoogleraar test klassieke opvoedtheorieën met een app

Beeld Elisa Maenhout

Zo kan het dus lopen. Zelf had ze er totáál geen zin in, zegt Loes Keijsers. Ze was 14 toen haar ouders haar doorgaans met moeite moesten meeslepen voor gezinsuitjes. Als het tijd was voor een vakantiefoto, rolde ze met haar ogen en poseerde ze met tegenzin. Het gekke: haar tweelingzus Karen, met identiek dna en dus exact dezelfde aanleg, was juist helemaal in haar nopjes met de gezinsuitjes en vakantiekiekjes.

Keijsers (39) vertelde het verhaal ruim een maand terug ook, tijdens haar beëdiging tot hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het typeert haar missie: ze wil eindelijk eens begrijpen hoe kinderen onderling van elkaar verschillen en wat dat voor ze betekent tijdens de puberteit, een periode waarin ze ontdekken wie ze zijn. Opvoedonderzoek was tot nu toe niet in staat die vragen te beantwoorden, maar met nieuwe apps en metingen moet het lukken om pubers van moment tot moment te volgen en zo allerlei klassieke opvoedtheorieën te toetsen: kloppen ze wel voor iedereen?

Wat gaan die apps anders doen dan het eerdere onderzoek?

‘We gaan een heel gedetailleerd beeld krijgen van de situaties waarin pubers terechtkomen en hoe ze zich daarover voelen. De app geeft op meerdere momenten per dag een signaaltje om een paar korte vragen te beantwoorden. Hoe voel je je? Ben je nu boos of blij? Met wie ben je? Dat is iets dat psychiaters al bij patiënten doen om bijvoorbeeld te ontdekken of iemand hoofdpijn krijgt door het sporten of dat iemand eerst hoofdpijn krijgt en juist daardoor minder sport. Je kunt dan ook zulke patronen ontdekken met hoe een puber zich op een bepaalde manier voelt en waarom.’

Gaat dat resultaten opleveren die met het traditionele onderzoek niet mogelijk waren?

‘Het meeste onderzoek bij pubers en gezinnen geeft gemiddelde antwoorden door vragenlijsten uit te zetten onder zo veel mogelijk gezinnen. Alleen zeggen gemiddelden juist niet zo veel als je weet dat de ene puber de andere niet is. Zo deden we laatst een vragenlijststudie onder jongeren met mediaonderzoeker Patti Valkenburg over hun socialemediagebruik tijdens de coronacrisis. Netto kwam daar gemiddeld nul effect uit, maar in werkelijkheid voelde 46 procent zich beter na gebruik van sociale media en 10 procent juist slechter.’

Jullie zijn nu een paar jaar met het app-onderzoek bij gezinnen bezig. Komen er al spannende resultaten uit?

‘Er is een klassieke opvoedtheorie die stelt dat kinderen minder snel depressieve gevoelens ervaren als ze tijdens een gesprek steun van hun ouders krijgen. Dat is gemiddeld misschien wel zo. Maar we hadden eigenlijk nooit de mogelijkheid om te toetsen in hoeverre dat echt als algemeen principe geldt. We zien bij ons onderzoek nu dat na een contactmoment waarbij de ouders steun gaven, pakweg 40 procent van de jongeren zich een paar uur later inderdaad beter voelt, maar dat ongeveer 20 procent zich juist slechter voelt. We weten nog niet precies waarom dat zo is, maar belangrijke inzichten zijn het wel, want de puberteit is voor opgroeien ieders window of opportunity.’

Loes Keijsers Beeld CreativeDesk

Al die metingen zijn op tig manieren aan elkaar te knopen. Hoe voorkomt u dat u verdrinkt in de gegevens of schijnvondsten doet?

‘We zetten al onze plannen en de dingen die we willen weten vooraf online. We beperken dan ook meteen het soort metingen en antwoorden dat we via de app verzamelen. Preregistratie heet dat. Zo kunnen we niet gaan grasduinen in de data. Het is ook onethisch om meer van mensen te vragen dan nodig is.’

Daarover gesproken: zitten pubers eigenlijk wel te wachten op dagelijkse vragenlijstjes?

‘Je moet als wetenschapper niet zomaar allerlei dingen opleggen. We vroegen in ons onderzoek eerst aan de pubers wat ze zelf zouden willen en waar ze behoefte aan hebben. En dan blijkt dat ze bijvoorbeeld zelf ook graag willen terugkijken op hoe ze zich voelen op bepaalde momenten en dat later in een soort dagboek terug zouden willen zien. Dus drukten we ook honderden boekjes af met een terugblik op hun tijd met de app en hoe ze zich voelden.

‘Verder houden we ze gemotiveerd met gaming-principes en beloningen. We blijven samen met de jongeren nieuwe dingen bedenken die ze leuk vinden om te doen.’

De app Grow It!

In uw oratie zegt u dat u ook met apps jongeren wil helpen. Hoe werkt dat?

‘We hebben een app ontwikkeld, Grow It!, waarin pubers zelf hun gemoedstoestand konden bijhouden en allerlei ‘challenges’ speelden. Ze krijgen te zien in welke omstandigheden en bij welke mensen ze zich goed voelen en ook wanneer ze zich minder goed voelen. De app lanceerden we tijdens de coronacrisis bij ongeveer tweeduizend jongeren. Ze zijn zich – tegen de trend in – in anderhalf jaar tijd beter gaan voelen. Echt zeker weten of het door de app komt doen we niet. Dat gaan we onderzoeken met een controlegroep.’

U heeft het dan ook over preventie, om de professionele hulpvragen in de jeugdzorg te ontlasten. Zijn de baten echt zo groot?

‘Zo’n app kost maar een paar euro per jongere. We moeten het nog onderzoeken, maar als bijvoorbeeld van die tweeduizend kinderen er door de app ook maar een handvol geen gebruik heeft hoeven maken van jeugdzorg, heb je wellicht in de toekomst een kosteneffectieve ingreep te pakken.’