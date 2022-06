Hoe van nerds bij de overheid het onmogelijke wordt gevraagd

‘Ik zou graag die nerdfluisteraar zijn die zorgt dat mensen in elk geval niet al binnen een half jaar weer buiten staan met het gevoel: niemand snapt mij hier.’ Aan het woord is ict-expert Bert Hubert, die zich in gesprek met Kustaw Bessems in de Volkskrant het lot aantrekt van nerds bij de overheid. Hij ziet met lede ogen aan dat die daar zelden willen werken. En áls ze het al doen, houden ze het niet lang uit.

Terwijl ze zo hard nodig zijn. Het is aanlokkelijk om aan dit fijne gesprek met Hubert te denken bij het lezen van de recente onthullingen in NRC over WhatsApp en de nadrukkelijke wens van voormalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus een achterdeurtje in te bouwen. Je zal maar als nerd bij Justitie werken en een plan moeten maken om chatdiensten als WhatsApp te verplichten hun beveiliging af te zwakken zónder dat ze minder veilig worden. Want precies met dit tegenstrijdige eisenpakket ging Grapperhaus de boer op. Zijn frustratie: diensten als WhatsApp maken gebruik van end-to-endversleuteling, waardoor gesprekken door Justitie niet zijn af te tappen. En dat frustreert onderzoek naar bijvoorbeeld kinderporno. Opsporingsdiensten zouden gewoon moeten kunnen meelezen, vindt Grapperhaus.

Net zo vaak als Grapperhaus deze wens bleef herhalen, hebben experts gezegd dat het principieel onmogelijk is om versleuteling in speciale gevallen op te heffen, zónder dat diezelfde encryptie over de gehele linie wordt verzwakt. Ook op deze plek hebben we daar meermaals over geschreven. Als Nederlandse opsporingsdiensten de digitale muren kunnen slechten, kunnen andere diensten dat ook. Of criminelen. Of WhatsApp zelf. Een achterdeur zonder slot blijft niet lang onopgemerkt.

Uit de door NRC opgetekende vertrouwelijke discussies tussen experts bij de overheid, Nederlandse en buitenlandse opsporingsdiensten en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid komt een verbijsterend beeld naar voren. EZK blokkeerde een wetswijziging van de Telecomwet die chatdiensten aftapbaar moest maken. Volgens EZK dreigde WhatsApp te vertrekken uit Nederland als de wijziging werd doorgevoerd.

Logisch: versleuteling is een essentieel onderdeel van de dienst. Justitie vaart ondertussen een heel andere koers. De techsector (‘de rijkste en meest geavanceerde bedrijven ter wereld’) moet zelf maar een oplossing verzinnen om een product te bouwen dat zowel goed beveiligd is als goed aftapbaar, vindt het ministerie. ‘Er moet geen sprake zijn van een omgekeerde bewijslast: dat wij moeten aantonen dat aftapbaarheid veilig kan.’

Encryptie-experts in de hele wereld weten één ding zeker: versleuteling kan je niet een beetje opheffen. Of soms. Maar Justitie komt met ‘omgekeerde bewijslast’ op de proppen. Hoe nu verder? Grapperhaus is weg, maar ook zijn opvolger Dilan Yesilgöz-Zegerius heeft de wens chatdiensten aftapbaar te maken. Zij staat niet alleen. Vorige maand nog publiceerde de Europese Commissie een wetsvoorstel dat technologiebedrijven verplicht chats te scannen op kinderpornografisch materiaal. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog instemmen met het controversiële voorstel. Arme nerds bij de overheid.