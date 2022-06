Hoe Oranje meer penalty’s raak kan schieten? Hersenen door laten meten door de Universiteit Twente

De bondscoach liet er geen misverstand over bestaan deze week: de spelers van Oranje moeten meer en beter oefenen op penalty’s. Aanleiding was de gemiste strafschop van Mephis Depay, in de slotminuten van Nederland-Polen. De overwinning leek nabij, maar spatte uiteen op de buitenkant van de paal. Vanavond speelt Oranje tegen Wales, met nieuwe (penalty)kansen.

Bij de training begin deze week bracht Van Gaal bij de spelers ook het trauma van 2014 in herinnering, toen Nederland de WK-finale miste door een verloren strafschoppenserie. ‘Anders hadden we in de finale gestaan en waren we al wereldkampioen geweest. Dat mag ons niet meer overkomen.’

Van Gaal zou Van Gaal niet zijn als hij niet ook direct de oplossing had om het nationaal penaltytrauma op te lossen. Zo zei hij tegen de NOS: ‘Ze moeten de visie volgen die wij hebben aangegeven bij ze. Dat is niet mijn visie, maar het is de visie van wetenschappers. Dat is helemaal onderzocht in opdracht van de KNVB. Professor Tim zit achter dat plaatje. Het wordt minder een loterij dan.’

Professor Tim?

Dat blijkt te gaan om Tim Janssen, die helemaal geen professor is, maar wel sportwetenschapper en nu performance analist bij de KNVB. Hij zet volgens zijn Linkedin-profiel ‘wetenschap om in voetbalpraktijk’. Hoe hij dat precies doet, daarover wil Van Gaal niks zeggen, de concurrentie luistert immers mee.

Die concurrentie kent echter ongetwijfeld het onderzoek van een andere Tim, ‘penaltyprof’ Tim Cable van Liverpool John Moores University. Hij zette, met hulp van high definition camera’s, op een rij welk type strafschop de hoogste succeskans heeft.

Aanloop: beginnen bij rand strafschopgebied, minimaal 5 stappen. Mikken op kruising: halve meter onder de lat, halve meter naast de paal. Snelheid van de bal: minimaal 100 kilometer per uur.

Een zachtere, meer geplaatste penalty mag ook volgens deze penaltyprof. Kies dan voor een laag schot, zo’n 0,7 meter van de paal en gebruik je lichaam om de keeper te misleiden, bijvoorbeeld met een aanloop en houding die je normaal verwacht bij een schot in de ene hoek, om ’m vervolgens in de andere hoek te tikken.

Sportwetenschappers van de University of Exeter probeerden in een experiment al eens of ze voetballers konden trainen om beter op de bovenhoeken te mikken. De kijkrichting blijkt daarbij cruciaal, bleek uit analyse van hun gazetracker software. Wie vooraf focust op de keeper, schiet minder ver in de hoeken, zelfs als hij dat wel probeert. (Al die keepers die voor penalty’s druk lopen te zwaaien met hun armen om de aandacht van de schutter te vangen zijn dus enorm wetenschappelijk verantwoord bezig.) Na een training ‘focus op de hoeken’ schoten proefpersonen accurater en wist de keeper hun penalty’s twee keer minder te pakken dan bij de controlegroep.

Het gekke was: door de druk iets op te voeren – geldprijs voor het winnende team! – verdampte het verschil tussen beide groepen. Misschien speelde daar het effect dat onderzoekers van de Universiteit van Twente zagen toen ze met een soort badmuts vol elektroden de hersenactiviteit van penaltyschutters registreerden. De druk werd onder meer opgevoerd met een geldprijs en met het inzetten van een keeper die probeerde de speler af te leiden.

Bij de spelers die raak schoten, waren vooral de hersengebieden actief die belangrijk zijn bij bewegingen. Bij de degenen die misten lichtte relatief meer breindelen op die zich bezig houden met langetermijnplanning. Waarschijnlijk waren zij te veel afgeleid door de consequenties van raken of falen.

Advies voor de volgende penaltytraining van Oranje: de druk opvoeren door joelende supporters met gastoeters achter het doel te zetten. Wie mist moet de auto van Van Gaal wassen. En niet vergeten: allemaal zo’n badmuts op van de Universiteit van Twente om te checken wie dan het hoofd het beste koel kan houden.