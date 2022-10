Hoe Nederlandse wetenschappers zich decennialang verkeken op de gevaren van gaswinning in Groningen

De parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen leert hoezeer de politiek aardbevingsrisico’s negeerde. Maar hoe kon de wetenschap zich jarenlang zo verkijken op de gevaren? Een reconstructie.

1987: Een ‘zeer onwaarschijnlijk verband’ met gaswinning, zegt het KNMI

‘Weer aardschokje in Assen’, kopt dagblad Trouw. Het is 17 december 1987 en niet voor het eerst trilt de Drentse bodem. Een jaar eerder, op Tweede Kerstdag 1986, beefde de aarde onder Assen ook al. Bij het politiebureau aan de Tuinstraat valt de stroom uit.

Nu die beving een jaar later geen unicum blijkt, is nog steeds bijna niemand gealarmeerd. Het KNMI noemt de gebeurtenis ‘bijzonder’. ‘Bij Assen zou de aardgaswinning in Slochteren een oorzaak van de beving kunnen zijn’, oppert seismoloog Gerhard Houtgast van de geofysische dienst.

Als de Tweede Kamer na weer een schok om opheldering vraagt, kondigt minister van Economische Zaken Andriessen in 1990 ‘diepgaand onderzoek’ aan. Het hoofd van de afdeling seismologie van het KNMI, Hein Haak, acht een verband met gaswinning in Groningen echter ‘zeer onwaarschijnlijk’. ‘Wat uiteindelijk ook zal blijken, gevaarlijk is de situatie in ons land niet.’ Bewegingen in de Nederlandse ondergrond nemen op weg naar het oppervlak in kracht af, is zijn uitleg. ‘Daardoor kunnen schokken van grote omvang zich hier niet voordoen.’

Dat was buiten de onberekenbare ondergrond gerekend. Inmiddels zijn we honderden bevingen en ruim 200 duizend schademeldingen verder.

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen die momenteel aan het werk is, richt de aandacht vooral op de politieke besluitvorming: waarom duurde het zo lang voordat de gaskraan werd dichtgedraaid, ondanks waarschuwingen? Maar de commissie beziet ook de rol van de wetenschap in het dossier. Kennis, zo blijkt, heeft een cruciale rol gespeeld. Aanvankelijk: een opmerkelijk gebrek aan kennis. En daarna leidde meer onderzoek vooral tot meer onzekerheden.

1972: De bodem daalt, maar beeft niet

‘Wij zullen hier in het Noorden moeten oppassen dat wij niet de slachtoffers van onze bodemrijkdommen worden.’ Het is 1972 als hoofdredacteur Eddy Evenhuis deze woorden optekent in het commentaar van de Leeuwarder Courant. Onder een akker van boer Boon in Kolham, gemeente Slochteren, is op 22 juli 1959 om 6.33 uur het Groningse gasveld ontdekt. ‘Ik dacht: vlak bij onze schuur een gasboring, met al die gevaren?’, blikt Boon later terug. ‘Maar er was al gauw een sfeer van vertrouwen.’

De schatting van de omvang van wat dan nog de ‘gasbel’ heet, loopt steeds verder op, uiteindelijk tot 2.800 miljard kuub aardgas – ook wereldwijd een ongekende hoeveelheid.

In Den Haag hoort men de staatskassa rinkelen. De exploitatie van het aardgas moet ‘met kracht ter hand worden genomen’, schrijft minister De Pous van Economische Zaken in 1962 in zijn Aardgasnota. Dat is aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij, een dochteronderneming van Shell en Esso, die is opgericht na de olievondst bij het Drentse Schoonebeek in 1947.

Over aardbevingen heeft dan nog niemand het. Het enige nadelige gevolg van gaswinning dat in beeld is – en waar ook Evenhuis op doelt – is bodemdaling. Maximaal een meter in het centrum van de provincie. Maar dat gaat geleidelijk, stelt de NAM gerust.

De kennis over de diepe ondergrond zit in die tijd voornamelijk bij de bedrijven die er belang bij hebben omdat ze zoeken naar olie en gas. Bij iemand als Hans de Waal, een geomechanicus die in 1977 als onderzoeker in dienst treedt bij Shell.

Het Groninger gas zit op 3 kilometer diepte, in een 100 tot 300 meter dikke laag van zandkorrels die in miljoenen jaren steeds dieper begraven en samengeperst zijn. In deze poreuze zandsteenlaag zit het gas onder hoge druk gevangen onder een zoutlaag. Als de zandlaag netjes en gelijkmatig is, geeft geleidelijke gaswinning geen problemen, is dan nog de overtuiging. ‘Oorspronkelijk is helemaal niet gedacht dat gaswinning aardbevingen kan veroorzaken’, verklaart De Waal.

Het Groningse gasveld is uniek in de wereld, in omvang en structuur. Er zijn internationaal bovendien amper voorbeelden van ‘geïnduceerde’ aardbevingen – dat wil zeggen: door menselijk handelen (zoals delfstofwinning) veroorzaakt. Er zijn gevallen bekend in El Salvador, Californië en Frankrijk. Maar daar is, anders dan in Groningen, van oorsprong al sprake van tektoniek (langs elkaar heen schuivende aardplaten).

Ook het onderzoek dat wordt verricht binnen de vakgroep mijnbouwkunde van de TU Delft richt zich daarom vooral op de techniek van winning, niet zozeer op milieu- of veiligheidsaspecten. De industrie is voor het instituut een belangrijke financier.

Hans Roest wordt in 1976 medewerker en later universitair docent gesteentemechanica aan de TU Delft. In het lab bootst hij het ‘relatief onbeheersbare proces’ van breukvorming in gesteente en het beheersen daarvan na. ‘In Nederland was daar niet veel toepassing voor, dachten we toen.’

Beeld Studio V

1986-1990: Een afgewimpelde klokkenluider

Niet dat er helemaal geen vermoedens zijn van ondergronds gevaar. ‘Asser geograaf wijt aardbeving aan gaswinning’, kopt De Telegraaf al na de eerste beving bij Assen in 1986. ‘Flauwekul’, luidt de reactie van de woordvoerder van de NAM. ‘Wij verwijzen dit beslist naar het Rijk der Fabelen.’

De bron van het bericht is Meent van der Sluis, leraar milieukunde aan de hogeschool in Groningen en Provinciale Statenlid voor de PvdA in Drenthe. Zijn logica: aardbevingen zijn een nieuw verschijnsel in de regio, dan moeten die wel te wijten zijn aan een nieuwe ondergrondse ontwikkeling, de gaswinning bij Slochteren.

Maar erg serieus wordt Van der Sluis – die later de status van ‘klokkenluider’ toegedicht zal krijgen – niet genomen. Niet alleen omdat hij geen geoloog is, maar sociaal geograaf. Er is ook een probleem met zijn onderbouwing.

Van der Sluis heeft een theorie over ‘bomijs’ en ‘radiale patronen’. ‘Geen goede fysische theorie’, vindt Bernard Dost, later hoofd seismologie van het KNMI, nog steeds. ‘Eigenlijk nergens op gebaseerd.’ In correspondentie met Van der Sluis bijt hij hem destijds toe: ‘Vrijwel al uw conclusies wekken irritatie.’

De provincie Groningen vraagt de TU Delft niettemin om de theorieën van Van der Sluis te evalueren. De conclusie is dat de theorie van Van der Sluis niet deugt – wat nog steeds de consensus is. Maar het gevolg is dat ook het verband tussen gaswinning en aardbevingen verworpen wordt.

Tot universitair docent Hans Roest in 1990 zelf besluit te gaan rekenen. ‘En toen zag ik heel snel: het kan wel.’ Als er onregelmatige breuken in de ondergrond zitten, laat Roest zien, kan de bodembeweging langs die breuken wel degelijk schoksgewijs verlopen: met bevingen.

De verantwoordelijkheid voor onderzoek en veiligheid van de gaswinning is juridisch belegd bij de exploitant: de NAM. Het bedrijf laat in 1990 twee vooraanstaande Amerikaanse onderzoekers overvliegen naar Assen, de hoogleraren Toksöz en Walsh. En die verwerpen de theorie van Roest onomwonden. Hun conclusie: ‘Naar onze mening heeft de NAM eersteklas werk geleverd.’ De kans op ‘geïnduceerde seismische activiteit ten gevolge van gaswinning’ achten de geleerden ‘erg gering’.’

De MIT-onderzoekers zijn in die tijd ‘zeer gerespecteerde wetenschappers’, zegt Hans de Waal, de Shell-onderzoeker die later overstapt naar het Staatstoezicht op de Mijnen. ‘Je kunt je niet voorstellen dat zij hun reputatie zouden verkopen.’ Maar toch, zegt Roest, is de onderzoeksplicht van de NAM zonder een kritisch tegenonderzoek te organiseren een weeffout. ‘Alsof je de tabaksfabrikant vraagt om te voorkomen dat mensen ziek worden.’

1993: Geen beving zwaarder dan 3,3

De TU Delft verwerpt Van der Sluis’ theorie, maar adviseert wel ‘systematisch en multidisciplinair onderzoek’. Dat is voor het eerst, de gaswinning is dan al bijna dertig jaar gaande.

Dat onderzoek begint in 1991, onder de hoede van de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen (BOA), ingesteld door de ministeries van EZ en Verkeer en Waterstaat.

In het BOA-rapport, dat in 1993 verschijnt, wordt voor het eerst erkend dat aardbevingen onder bepaalde omstandigheden het gevolg zijn van gaswinning. Maar het aantal aardbevingen en de sterkte ervan zijn volgens de commissie niet verontrustend. De BOA constateerde met behulp van een statistische benadering dat in Noord-Nederland aardbevingen met een maximale kracht van 3,3 op de schaal van Richter mogelijk zijn, waarbij schade aan bouwwerken ‘gering’ is.

Maar veel gegevens om zich op te baseren hebben de onderzoekers begin jaren negentig niet: 24 aardbevingen om precies te zijn, en lang niet alleen in Noord-Nederland. ‘Een groot veld als Groningen hield zich niet aan de statistiek van die paar kleine velden’, zegt Hans Roest. ‘Maar toen zijn we allemaal de tunnel binnengegaan.’

Van die tunnelvisie hebben eigenlijk alle onderzoekers last die zich ooit met bevingen bezighielden. Allemaal gaan ze uit van de maximale magnitude van 3,3 en hooguit wat lichte schade. Alle onzekerheden en aannamen (bijvoorbeeld dat het risico op aardbevingen in de tijd stabiel is, terwijl de druk in het reservoir afneemt) verdwijnen naar de achtergrond.

Geoloog Peter van der Gaag pleit in 1993 al voor een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Volgens hem vormen de organisaties die betrokken zijn bij de gaswinning een wereldje van ons-kent-ons. ‘We zeggen weleens dat geologie het laatste staatsgeheim van Nederland is.’

Na meer bevingen, en dus meer seismische data, stelt het KNMI in 2004 alleen de maximale magnitude naar boven bij, tot 3,9 op de schaal van Richter. Het KNMI erkent ruiterlijk dat het model een simplificatie is. Maar het cijfer precies tot achter de komma werkt als een bezweringsformule.

2003-2012: ‘We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn’

‘Er zijn honderden miljarden verdiend aan het Groningenveld’, zegt Hans de Waal. ‘Maar als je kijkt wat er geïnvesteerd is in onafhankelijke kennisontwikkeling, dan is dat heel weinig.’

Dit is met terugwerkende kracht misschien wel het meest verbazingwekkend: naar een van de grootste gasvelden ter wereld, dat flink is leeggepompt, is vijftig jaar lang amper onderzoek gedaan. Ondertussen werd er naar huidige maatstaven ruim 450 miljard euro aan verdiend, becijferde de Algemene Rekenkamer onlangs.

‘Er was tot 2013 geen sprake van een integraal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma om de diepe ondergrond in Groningen en de daar werkzame mechanismen in kaart te brengen’, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015. Het is een van de redenen volgens de OVV waarom veiligheid niet vooropstond in de besluitvorming over de gaswinning in Groningen.

De NAM is en wordt vaak verweten gevaren doelbewust genegeerd te hebben, om maar zo veel mogelijk te kunnen pompen. ‘We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen’, klinkt het in 2015 uit de mond van toenmalig NAM-directeur Gerald Schotman.

Maar: die blaam treft ook het KNMI, onderzoeksinstituut TNO en ook – dan nog – het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Iedereen zit in de tunnel.

Fundamenteel onderzoek vindt zelfs op universiteiten zoals die van Delft amper plaats. Ze zijn er grotendeels voor afhankelijk van de gasindustrie. Zo krijgt Hans Roest in 1995 van zijn baas te horen: dit jaar geen geld van de NAM voor aardbevingsonderzoek.

Zwaardere aardbevingen na de millenniumwisseling bij Stedum (3,0 in 2003) en Middelstum (3,5 in 2006) veranderen de risico-inschatting niet. Tussen 2005 en 2015 publiceren wetenschappers van de TU Delft nagenoeg niets over gaswinning in Groningen, pluist universiteitskrant Delta uit. ‘Uit vergelijking van de grafieken van Groningse aardbevingen en Delftse publicaties zie je dat het niet de maatschappelijke urgentie is die het Delftse onderzoek stuurde, maar de beschikbaarheid van onderzoeksgelden.’

De burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, krijgt na de beving bij Middelstum van het KNMI te horen dat met de klappen ‘de statistieken worden rechtgetrokken’.

Er zijn ook simpelweg amper mensen met kennis van zaken. Bij het ministerie van Economische Zaken, dat leidend is bij mijnbouw, werkt in die jaren één geoloog. Meer is niet nodig, is de overtuiging. ‘Er waren geen zorgen’, aldus topambtenaar Maarten Camps. Geologen zijn bovendien schaars. De meeste werken bij olie- en gasbedrijven. ‘Daar kunnen ze meer verdienen dan bij de overheid.’

Bij de toezichthouder, het SodM, is het niet veel beter gesteld met de deskundigheid op het gebied van aardbevingen. Er is één geomechanisch expert in huis en, in de woorden van De Waal, ‘een halve reservoir-engineer’, iemand met verstand van ondergrondse gasvelden. Maar niemand met geofysische kennis van bewegende ondergrond. ‘Er was volstrekt onvoldoende expertise.’

Toezicht is rond de millenniumwisseling sowieso niet erg populair. Volgens de bestuurlijke mode van een terugtredende overheid en een heilig geloof in zelfregulering kan dat prima aan branches en bedrijven overgelaten worden.

De onderlinge verhoudingen zijn bovendien niet best. Eigenlijk vindt het KNMI – de seismische autoriteit – dat het SodM zich niet moet bemoeien met onderzoek naar aardbevingen.

Zo ontstond volgens De Waal een vicieuze cirkel: het risico werd onderschat, daarom werd het niet nodig geacht meer mankracht in te zetten, waardoor de kans dat risico’s beter zouden worden ingeschat in elk geval niet groter werd. Gevolg: niemand kwam uit de tunnel.

2012: De vrouw die met haar sommen het gasdossier deed kantelen

‘Paradigma’ is de term die verschillende onderzoekers en bestuurders tijdens de verhoren gebruiken voor het geloof dat een door gaswinning veroorzaakte aardbeving in Groningen nooit een heviger magnitude zou hebben dan 3,9 op de schaal van Richter.

Om door zo’n denkraam van gewapend glas te breken heb je veel energie nodig, zegt Hans Roest. ‘Of een beving.’

Op 16 augustus 2012 trilt de grond bij Huizinge, heviger en langer dan ooit tevoren. Met 3,6 op de schaal van Richter is het nog steeds de zwaarste beving in Groningen tot nu toe. Toch had het niet veel gescheeld of zelfs die schok was nooit een kantelpunt geworden in de geschiedenis van het gasdossier. In de vacaturetekst die in 2012 voor een ‘senior specialistisch inspecteur’ bij het Staatstoezicht op de Mijnen wordt niet gevraagd om kennis van seismiciteit.

Dat Annemarie Muntendam-Bos, de vrouw die de baan krijgt, die kennis wél in huis heeft, is toeval.

Muntendam-Bos heeft geofysica met de specialisatie seismologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Het is de enige opleiding in Nederland met deze richting, aardbevingsdeskundingen worden in Nederland amper opgeleid. En zelfs tijdens haar studie valt het woord ‘Groningen’ nooit in colleges. In 2006 stapt ze van de universiteit over naar TNO, waar ze onderzoek doet naar geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling ten gevolge van delfstofwinning.

Het KNMI – dat eerder nog territoriumdrift had – en onderzoeksbureau TNO laten het ministerie na de aardbeving bij Huizinge weten geen capaciteit te hebben om de schok nader te onderzoeken. Hoewel het niet de rol van het SodM is, gaat Muntendam-Bos daarom op eigen initiatief wat rekenen. Haar sommen, waarmee ze nog geen twee weken bezig is, zullen het hele gasdossier op de kop zetten.

Haar belangrijkste conclusie staat op pagina 3 van het rapport, dat ze samen schrijft met Hans de Waal: ‘Het jaarlijkse aantal aardbevingen en de energie die daarbij vrijkomt nemen toe en daarmee voor Groningen ook de kans op het optreden van aardbevingen met hogere magnitude.’ De maximale kracht van 3,9 is niet langer houdbaar. Zelfs een klap van 5,0 is mogelijk – ruim dertig keer zo hevig. Er is bovendien een duidelijk verband tussen het productietempo en het risico op zwaardere bevingen.

‘Dit kunnen we niet langer voor ons houden’, is het gevoel bij het SodM. Muntendam-Bos: ‘Anders zou ons na een zware klap nalatigheid worden verweten.’

Terugblikkend verbaast het haar dat zo’n verstrekkende conclusie over een maximale bevingskracht getrokken werd uit het KNMI-model met twijfelachtige aannamen. Ten eerste: dat het risico voor Groningen gebaseerd kon worden op gegevens van veel kleinere, soms zelfs niet meer gebruikte gasvelden. Ten tweede: dat het aantal bevingen door de tijd heen als constant wordt verondersteld.

De sommen van Muntendam-Bos overtuigen iedereen, van NAM tot KNMI. Huizinge – en dan vooral de herziene inzichten van het SodM – luidt een paradigmawisseling in. Zwaardere bevingen zijn niet uit te sluiten. Het schadevraagstuk is plots een veiligheidsvraagstuk geworden. De wetenschap rijdt de tunnel uit, zo lijkt het.

2013: 14 onderzoeken en de gaskraan open

Want de NAM is niet overtuigd van een andere conclusie van het SodM, namelijk dat minder gas winnen het risico op zwaardere aardbevingen reduceert. Het is de bron voor de belangrijkste aanbeveling van de toezichthouder: de gaswinning zo snel en zo veel mogelijk verminderen.

De NAM introduceert een metafoor. De gaswinning in Groningen is als een film. Door de kraan een beetje dichter te draaien, speel je de film langzamer af. Maar, ervan uitgaand dat je de hele film wilt zien (het veld leeg wilt pompen, zoals dan nog het uitgangspunt is), krijg je alle bevingen alsnog.

En de NAM krijgt bijval uit opvallende hoek: van het KNMI.

Kleine velden kan het SodM op eigen gezag sluiten. Voor Groningen is de enige die kan ingrijpen de minister van Economische Zaken. En die minister, Henk Kamp, maakt in tijden waarin de gasbaten zeer gewenst zijn handig gebruik van de twist tussen het SodM enerzijds en de NAM en het KNMI anderzijds. ‘Hun opstelling bood een opening aan de minister’, zegt Muntendam-Bos.

Waar een halve eeuw amper onderzoek naar de gaswinning is gedaan, kondigt Kamp nu elf en later nog eens drie studies aan. Ondertussen wordt de gaswinning niet verlaagd. Integendeel: de gaswinning loopt in 2013 op tot bijna 54 miljard kuub, het hoogste niveau in dertig jaar.

‘Ongelooflijk’, noemt Muntendam-Bos het besluit. Want een pas op de plaats was, zelfs uitgaand van de ‘filmtheorie’, dé kans om het voorzorgsprincipe toe te passen én tijd te kopen voor extra onderzoek.

Kamp verweert zich tijdens zijn verhoor . ‘Ik wilde geen besluit nemen over de winning, omdat ik geen onderbouwd besluit kon nemen. De informatie was onvoldoende.’

Opeens werd de aan wetenschap inherente onzekerheid aangegrepen als excuus om andere belangen te laten prevaleren. Minister Dijsselbloem (Financiën) wil in 2014 niet de door SodM aanbevolen maximale hoeveelheid van 40 miljard kuub gas, maar 42,5 miljard kuub winnen – de gasbaten zijn in tijden van economische malaise zeer welkom. De adviezen van het SodM waren toch ‘niet zo hard en helder’, verklaart Dijsselbloem. ‘Het was onthutsend hoe weinig kennis was opgebouwd over de aardbevingen.’

2014-heden: Heilloze wetenschap

Voor Hans de Waal is het een eyeopener. Als hij in 1978 bij een experiment over het inklinken van gesteente een uitkomst krijgt die een factor drie afwijkt van de verwachting, denkt hij een verklaring gevonden te hebben voor soortgelijke verschijnselen in het veld. De Duitse professor die hem adviseert, zegt: ‘Dat is een goed model!’ De ondergrond geeft geheimen amper prijs. Het is hét grote probleem in het Groningen-dossier, verklaart de onderzoeker: ‘Er is voortdurend gezocht naar dé waarheid, terwijl er grote onzekerheden zijn.’

Vooral voor niet-wetenschappers is dat lastig, zegt Annemarie Muntendam-Bos. ‘Denken in onzekerheden is een complex systeem. Terwijl een beleidsmaker wil kunnen opschrijven: zoveel kuubs max.’ Ook bestuurders, zegt Bernard Dost (KNMI), ‘willen gewoon één getal’, terwijl onderzoek ‘omgeven is door onzekerheden.’

Na Huizinge investeert alleen de NAM al 200 miljoen euro in onderzoek. Maar het geloof in wetenschap helpt Groningen vaak van de regen in de drup. Op microniveau ontaardt de illusie dat per scheur een schadeoorzaak kan worden vastgesteld in een bureaucratisch circus van experts, contra-experts en pleitbeslechters. Per uitgekeerde euro bedragen de procedurekosten nog steeds 74 cent – noem het de prijs van onzekerheid.

Bij het preventief versterken is de som nog perverser: gemiddeld kost het 50 duizend euro per huis om te berekenen welke maatregelen nodig zijn. In theorie dan. Want in weerwil van bestuurders blijft ‘veiligheid’ een relatief en statistisch concept.

Een concept dat bovendien voortdurend onderhevig is aan voortschrijdend inzicht én nieuwe omstandigheden, zoals verlaagde gaswinning. Bij TNO zeggen ze: ‘We zijn bezig een brug te bouwen terwijl we eroverheen lopen.’ Versterkingschef Hans Alders ergerde zich er groen en geel aan: was er een selectie gemaakt van te verstevigen panden, dan moest die bij een verlaging van de gaswinning of een nieuw prioriteitsmodel weer herzien worden.

Het is voor Groningen wrange ironie. Vóór Huizinge was er te weinig kennis, na Huizinge ontwikkelde het kennisniveau zich zo snel dat beleid het niet kon bijbenen.

Het versneld dichtdraaien van de gaskraan maant de Groningse bodem ondertussen nog niet tot rust. Drukverschillen die door jarenlange uitputting van de bodem zijn ontstaan, worden ondergronds vereffend. Weer stemt de praktijk nederig: al drie jaar op rij zijn er meer (zware) bevingen dan de – sterk verbeterde – modellen van TNO (die deze taak heeft overgenomen van de NAM) voorspellen.

Is de huidige stand van kennis beter? ‘Veel beter’, zegt Hans de Waal. ‘En toch zijn de onzekerheden nog steeds groot. Misschien is dat het belangrijkste besef uit meer onderzoek: hoe weinig we eigenlijk weten. Daarom moeten we werken met scenario’s, in plaats van zoeken naar de waarheid.’