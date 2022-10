Hoe Lodewijk van den Berg (1932-2022) de eerste Nederlander in de ruimte werd

Lodewijk van den Berg Beeld HUM Images/Universal Images Grou

Hij moest even slikken na het applaus in de studio. De tranen verdringen die in zijn ogen opwelden. Want daar zat hij, aan tafel bij televisieprogramma RTL Late Night, naast collega-astronaut André Kuipers. Het was 2018, 33 jaar na zijn ruimtevlucht, en eindelijk mocht hij het miljoenenpubliek uit zijn geboorteland toespreken aan wiens aandacht hij tot dan toe grotendeels was ontsnapt.

Wat volgde was geen aanklacht. Geen verongelijkt verhaal, geen gezwaai met zijn lijst met prestaties, maar een compliment. Aan het gehele land. ‘Er zijn meer astronauten per miljoen mensen in Nederland dan in Frankrijk, Duitsland of de Verenigde Staten’, sprak hij, de eigenlijke vraag over waarom niemand hem kende negerend. Alsof hij wilde zeggen: dat hebben ‘we’ maar mooi voor elkaar gekregen.

Per ongeluk naar de ruimte

Het tekent de man die in 1985, een half jaar voor Wubbo Ockels, de ruimte betrad. ‘Lodewijk was ontzettend aardig en vooral heel bescheiden’, zegt Kuipers. ‘Hij vond zijn wetenschappelijke onderzoek naar kristallen veel belangrijker dan die ene ruimtereis.’

Van den Berg was, als kristalonderzoeker, min of meer per ongeluk in de ruimte beland. Dat gebeurde in het toenmalige Spacelab, een ruimtelaboratorium dat in de buik van een Space Shuttle kon worden geplaatst. Toen men daar wilde onderzoeken hoe kristallen in gewichtsloosheid groeien, was het eenvoudiger om kristalwetenschappers tot astronaut om te scholen dan omgekeerd.

Van den Berg kreeg als onderzoeker de opdracht een lijst met acht kandidaten samen te stellen. Hij kwam maar tot zeven en zette zichzelf erbij, in de overtuiging dat hij zou afvallen. Hij had immers niet de fysiek van de meeste beroepsastronauten, die vaak de ruimte ingingen na een carrière als testpiloot bij het leger. Bovendien droeg hij een bril. Toch viel niet hij, maar de rest af. En dus vond Van den Berg zich tot zijn eigen verbazing in 1985 terug in het donker van de ruimte.

Die primeur was in Nederland geen geheim. ‘Dr. Wubbo Ockels is nog steeds de eerste kandidaat met de Nederlandse nationaliteit, maar zijn kans lijkt verkeken om de eerste Nederlandse ruimtevaarder te worden’, schreef het Algemeen Dagblad in 1984, nog voor de lancering. ‘Wubbo Ockels onttroond’, deed het democratisch-socialistisch dagblad Het Vrije Volk er een jaar later, na die lancering, nog een schepje bovenop.

Toch vertellen de andere krantenkoppen uit die tijd hoe zijn geboorteland Van den Berg zag. ‘Oud-Nederlander’, vatte het Nieuwsblad van het Noorden het samen, ‘Zeeuwse Amerikaan’, kopte opnieuw het AD, ‘Ex-Nederlander’, aldus De Telegraaf.

Naturaliseren

Van den Berg, op 24 maart 1932 geboren in het Zeeuwse Sluiskil, kreeg in 1975, tien jaar voor zijn ruimtevlucht, een Amerikaans paspoort. Als kristalwetenschapper aan de Amerikaanse University of Delaware werkte hij aan kristallen waarmee je nucleaire straling kon meten. En dus mocht dat werk alleen gedaan worden door Amerikaanse staatsburgers. Hij besloot zich te laten naturaliseren.

‘Lodewijk heeft zich altijd een Nederlander gevoeld, en meer specifiek een Zeeuw’, zegt Gerard Cuijpers, die samen met Van den Berg lid was van de Delftse studentenvereniging Virgiel en tot kort voor zijn dood contact met hem hield. ‘Zijn familie woont ook gewoon nog hier.’

Het steekt Cuijpers, de eer die Ockels verzamelde als eerste Nederlandse astronaut, terwijl het land zijn vriend vergat. ‘Ik heb Wubbo Ockels daar zelfs een brief over gestuurd’, zegt hij. ‘Maar ik kreeg nooit antwoord.’

Ook Kuipers kent de moeizame relatie tussen zijn twee voormalig collega’s. ‘Lodewijk trainde tegelijk met Wubbo, maar er kwam nooit echt contact. Er was geen klik’, zegt hij. ‘En Lodewijk had niet de persoonlijkheid om dan maar dwingend op de voorgrond te treden.’

Uiteindelijk was het vermoedelijk vooral zijn Amerikaanse staatsburgerschap dat ervoor zorgde dat Van den Berg grotendeels onder de Nederlandse radar bleef. In 2005 erkende hij in een interview met het Delftse alumnimagazine Delft Integraal niet zeker te weten of hij het Nederlanderschap überhaupt nog had. ‘Ik heb dat nooit precies uitgezocht; dat moet ik nog doen’, zei hij toen. ‘Hoewel: hoe belangrijk is het dat je Nederlandse papieren hebt? Niemand vraagt ernaar.’

Zeeuwse held

Met het paspoort, vertelde Van den Berg , had zijn ruimtewerk niet veel te maken. ‘Wij vertegenwoordigden Nederland niet, wij waren alleen afkomstig uit Nederland. Daarom heeft zo’n competentiespelletje, van wie is de eerste, geen zin. Van groter belang is: wat heb je wetenschappelijk bijgedragen?’

Paspoort of niet, voor de mensen in Zeeland was de man die de provincievlag en die van de gemeente Axel mee had genomen tijdens zijn ruimtevlucht sowieso een held. ‘We gunnen Wubbo Ockels het allerbeste, maar voor ons is en blijft Lodewijk van den Berg de eerste Nederlandse kosmonaut’, zei een inwoner van zijn geboorteplaats Sluiskil in 1985 tegen de Telegraaf tijdens een huldiging voor Van den Berg.

In 2013 verscheen van hem op die geboortegrond een standbeeld. En in 2018 kreeg een nieuwe basisschool in Terneuzen, ontstaan uit een fusie, de naam Lodewijk College. Zo bereikte ook die bescheiden eerste Nederlandse astronaut in zijn eigen vaderland alsnog een beetje de eeuwigheid.