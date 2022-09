Hoe LinkedIn ‘mensen die u misschien kent’ van 20 miljoen gebruikers manipuleerde

Een fotograaf maakt professionele profielfoto’s speciaal voor LinkedIn op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI. Beeld Michel Utrecht / ANP

Ruim een half miljoen Nederlandse gebruikers van sociaal netwerk LinkedIn maakten onbewust deel uit van een omvangrijk experiment. LinkedIn manipuleerde daarbij tussen 2015 en 2019 wereldwijd netwerken van 20 miljoen mensen. Desgevraagd laat LinkedIn-woordvoerder ‘Global Impact’ Simone Bell weten dat er gegevens van ‘ongeveer 554.000’ Nederlandse gebruikers bij zitten.

Donderdag publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Science een studie naar de data. De vijf Amerikaanse onderzoekers, afkomstig van LinkedIn, het National Bureau of Economic Research en de universiteiten Harvard, Stanford en MIT leveren nieuwe aanwijzingen dat een invloedrijke theorie van de Amerikaanse socioloog Mark S. Granovetter over ‘kruiwagens’ klopt.

Granovetter publiceerde in 1973 het artikel The Strength of Weak Ties over het nut van oppervlakkige kennissen. Dat werkte hij uit in het boek Getting a Job, een onderzoek naar de invloed van netwerken op het vinden van een baan. Volgens Granovetter vinden mensen ruim vier keer zo vaak een baan via oppervlakkige kennissen, oftewel zwakke verbindingen, als via sterke verbindingen met goede collega’s, vrienden of familie.

Gemeenschappelijke connecties

LinkedIn blijkt het algoritme van de sectie ‘mensen die u misschien kent’, de suggesties die gebruikers ontvangen voor het maken van nieuwe connecties, grootschalig en willekeurig te hebben aangepast. Een deel van de LinkedIn-gebruikers kreeg meer zwakke verbindingen aanbevolen, een ander deel juist sterke verbindingen. Omdat je op LinkedIn niet direct kunt zien of mensen een sterke of zwakke band hebben, gold een verbinding als sterker naarmate mensen meer gemeenschappelijke LinkedIn-connecties hadden.

Op basis van deze data konden de onderzoekers mensen die van baan veranderden vijf jaar volgen. Daarbij gingen ze na of die mensen voorafgaand aan het vinden van een nieuwe baan meer contact hadden met zwakke connecties of juist met mensen waarmee ze een sterke band hadden. De onderzoekers vonden een causaal verband tussen het hebben van zwakke verbindingen en het vinden van een baan.

Vincent Buskens, hoogleraar theoretische sociologie bij de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, noemt het experiment door zijn omvang ‘indrukwekkend’. Het laat bijvoorbeeld zien dat als je via iemand anders een baan wil vinden, je niet een te sterke band met die persoon moet hebben. ‘Met 10 gemeenschappelijke verbindingen heb je een kans van 4 op 1.000 om die baan te krijgen. Met 30 gemeenschappelijke verbindingen is de kans gedaald tot 1 op 1.000.’ Buskens zegt erbij dat dit een significant verschil is, ‘maar dat betekent natuurlijk nog niet dat het ook substantieel uitmaakt, het gaat om kleine kansen.’

‘Minder kans op een baan’

Juist de enorme omvang van dit onderzoek maakt dit soort in de praktijk heel kleine, maar significante verschillen zichtbaar. Buskens: ‘Voor de theorie over zwakke verbindingen is dit dus een waardevolle aanvulling, maar je kunt je ook afvragen of het doel hier de middelen heiligt. Je hebt een deel van de LinkedIn-gebruikers toch minder kans op een baan gegeven door hun minder bruikbare connecties aan te bevelen. Dat daar in het artikel niets over wordt geschreven, stoort me wel.’

De onderzoekers melden dat de ethische commissie van MIT toestemming had gegeven. Op de vraag of aan de LinkedIn-gebruikers ook om toestemming is gevraagd, antwoordt MIT-onderzoeker Sinan Aral per e-mail dat LinkedIn standaard om toestemming voor experimenten vraagt in de kleine lettertjes van de gebruikersvoorwaarden: ‘LinkedIn heeft de experimenten uitgevoerd en wij hebben ze geanalyseerd.’