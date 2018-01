Hoe kunnen we ons verzadigd voelen door caloriearm voedsel? Guido Camps legt het uit

Hoe hebben jullie het volle gevoel onderzocht?

Dingen die meer tijd en moeite kosten om te eten, werken vaak verzadigender Voedingsdeskundige Guido Camps

'We lieten proefpersonen shakes drinken, allemaal samengesteld als een gemiddelde maaltijd: 50 procent koolhydraten, 30 procent vetten en 20 procent eiwit. We varieerden in dikte en calorieën. De proefpersonen dronken shakes zo dik als yoghurt met 100 calorieën, en shakes zo dun als melk met 500 calorieën.



'Vervolgens maakten we MRI-scans om te kijken naar de maaglediging. We keken hoeveel milliliter de proefpersonen in hun maag hadden, hoe snel het eruit ging, of het een sneller verdween dan het ander en of er daadwerkelijk nog iets in de maag zat als de proefpersonen aangaven een vol gevoel te hebben.'