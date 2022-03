Hoe ik met de aankoop van een nieuwe melkopschuimer de gezondheid van anderen schaad

Ik wil een nieuwe melkopschuimer. Maar met mijn winkelgedrag schaad ik de gezondheid van anderen. Dat zit zo. Aangezien ik van kwaliteit houd, doe ik een klein onderzoek op internet naar de voor- en nadelen van de diverse merken en modellen die de wereld van melkopschuimers rijk is. Enkele uren later ben ik verdwaald in een oneindige reeks geopende tabbladen, waarbij ik inmiddels niet meer weet of ik nou een melkopschuimer wil bestellen of een yogaretraite op Sri Lanka. Mijn hoofd lijkt zelf gevuld met melkschuim.

Het is inmiddels half elf ’s avonds en ik klik alle tabbladen weg, ga naar mijn standaard internetwinkel en bestel de eerste de beste melkopschuimer die de winkel mij voorschotelt. ‘Voor 23.00 uur besteld, de volgende dag al in huis!’, jubelt de website. Onwillig klik ik de bezorgservice aan. Ik wil wel een nieuwe melkopschuimer, maar ik kan best een paar dagen zonder en word er wat knorrig van dat ze daar blijkbaar denken van niet. De volgende middag al belt Sjef aan, onze trouwe pakketjesbezorger, de moderne melkboer – met mijn nieuwe melkopschuimer.

Om mijn melkopschuimer hier te krijgen, hebben er vannacht mensen doorgewerkt. Ergens in een groot magazijn heeft een computer de code van mijn melkschuimer herkend. Vervolgens heeft een robot hem uit een stelling gehaald en op een transportband gezet met de nieuwe code ‘naar Rins’. Daar is hij gesorteerd en bij alle spullen met de code ‘in de buurt van Rins’ terechtgekomen.

Tot slot zijn alle pakketjes voor mijn wijk in het busje van Sjef geladen. Maar dat hele sorteer- en pakproces is wel aangestuurd, gemonitord en geholpen door menselijke handen. Dus zijn er massa’s pakketsorteerders, machine-, robot- en computercontroleurs nodig die ’s nachts dit proces stroomlijnen. Zo zijn er, afgezien van de zorg, nog veel meer plekken waar ’s nachts wordt doorgewerkt. In Nederland werken 1,3 miljoen mensen deels of altijd ’s nachts.

Veel nachtwerk is onnodig. Pakketjes sorteren hoeft niet per se ’s nachts. Nachtwerk is zelfs schadelijk. Op de korte termijn verhoogt nachtwerk de kans op stemmingsproblemen, angststoornissen, chronische vermoeidheid en slaapproblemen. Daarnaast is de kans op een auto-ongeval na een nachtdienst vijf keer zo groot als normaal. Op langere termijn hebben nachtwerkers meer hartaanvallen, meer kanker en ontwikkelen zij vaker suikerziekte.

In 2017 heeft de Gezondheidsraad daarom het advies gegeven om nachtwerk waar mogelijk te beperken. Leuk, zo’n advies, voor in een la. Want in Nederland werken meer mensen ’s nachts dan elders in Europa: bij ons werkt 8 procent van de mensen (soms) ’s nachts, terwijl dat in Europa gemiddeld 6 procent is.

En er komen steeds meer nachtwerkers en vacatures voor nachtwerk bij. Voor 13,34 euro bruto per uur kunt u morgen al aan de slag als nachtelijke pakketsorteerder. Tijd dus om iets te doen. Ik heb wel suggesties. De wet kent in Nederland nu geen verplichting om extra te betalen voor een nachtdienst; wat mij betreft morgen invoeren. En de overheid kan bedrijven met bezorgdiensten verplichten de optie slow service te bieden. Opdat ik kan kiezen dat niemand kanker of suikerziekte ontwikkelt door mijn behoefte aan een nieuwe melkopschuimer.

Rinske van de Goor is huisarts