Hoe het noorderlicht onze plek in het kosmische onthult

Het was deze week voor het eerst sinds 2005 weer eens zichtbaar in Nederland, en elders in noordelijk Europa. Nadat een wolk geladen deeltjes, afkomstig van de zon, zich in onze aardatmosfeer had geboord, was het daar plots: het noorderlicht.

Het leverde betoverende, bijna buitenaardse foto’s op van kleurrijke sluiers boven steden en stranden. Mensen fotografeerden de schilderachtige hemel boven Stonehenge en een astronaut bracht het verschijnsel in beeld vanaf het internationale ruimtestation ISS, een aanblik die alleszins indrukwekkend was.

Toch gaat het bij het noorderlicht niet louter om esthetische kleurexplosies. Wie spektakel zoekt, kan zich immers ook vergapen aan een vuurwerkshow. Die zal de zintuigen gegarandeerd nadrukkelijker bespelen dan het licht dat ontstaat wanneer geladen deeltjes botsen op de zuurstof en stikstof boven onze hoofden.

En dat geldt niet alleen voor het noorderlicht. In een handomdraai tover je de prachtigste vergezichten op de diepe kosmos tevoorschijn op het beeldscherm van laptop of smartphone. Vergeleken met die kraakheldere HD-beelden is wat je door het oculair van de gemiddelde amateurtelescoop kunt zien meestal slechts een rorschachtest-achtig zoekplaatje. En toch bezit ik zo’n telescoop en tuur daarmee af en toe naar de maan of een planeet.

Waarom? Allereerst is een vuurwerkshow mensenwerk, en zijn de meeste superfoto’s van ruimtetelescopen als Hubble en James Webb achteraf ingekleurd. Hoe spectaculair ook, wat je ziet heeft daardoor toch iets bedachts, iets kunstmatigs.

Maar wanneer ik door mijn telescoop de wiebelige contouren van Saturnus ontwaar, weet ik dat wat ik zie de werkelijkheid is. Ik ‘zie’ echt licht, grofweg een uur geleden vertrokken van de verre planeet, want het doet er even over om de duizelingwekkende afstanden in het zonnestelsel te overbruggen. Na die kosmische reis beroeren de fotonen waaruit dat licht bestaat vervolgens mijn netvlies, waarop dit een signaal naar mijn brein stuurt en dat voor mij deze ene specifieke blik op de planeet reconstrueert. Kijken is daardoor beleven, iets dat eveneens opgaat voor de aurora borealis, die min of meer realtime aan de hemel wordt geschetst aan de hand van de nukken en grillen van kosmische ladingen op hun route door de aardatmosfeer.

Maar voor mij is het méér nog dan dat. Het noorderlicht zien, de maan, de sterren of een planeet door een telescoop, doorbreekt even de illusie van wat ik normaliter beschouw als thuis. Het idee dat ik woon in een straat, een stad, een land, of een andere door menselijke breinen verzonnen afbakening. In plaats daarvan maken zulke beelden me er indringend van bewust dat we wonen op een kleine knikker, dobberend in het kosmische. Bewust van het ruimteschip aarde waarop we onze dagen slijten, die kwetsbare oase krioelend van leven in een verder onbarmhartig heelal. Een ervaring veel dieper dan zomaar een lichtshow.