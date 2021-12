Hoe het minuscule beerdiertje een zwakte onthult in de moderne wetenschap

Het beerdiertje, uitvergroot en ingekleurd. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Ze zien eruit als een soort pantserwagens met pootjes, die het desondanks presteren koddig te zijn. Trek een pluk mos uit de grond, en je hebt er zo een paar duizend te pakken: beerdiertjes, minuscule wezentjes die je met het blote oog niet kunt zien en die een bizar scala aan superkrachten hebben.

Zo kunnen ze zichzelf onder meer ‘uitschakelen’ door al het water uit hun lichaam te laten lopen en hun stofwisseling (vrijwel) stil te leggen. Je krijgt ze daardoor nauwelijks kapot, zelfs niet in de ruimte. Beerdiertjes zijn tot nog toe het enige meercellige organisme dat zonder ruimtepak kan overleven aan de buitenkant van ruimteschepen. Ze zijn momenteel zelfs – voor zover we weten – de enige levende wezens op de maan, nadat ze daar door mensen zijn achtergelaten.

De miniwezentjes zijn ook in Hollywood populair. Ze speelden een rol in superheldenfilm Ant-Man, doken (in griezelig gemuteerde vorm) op in horrorfilm Harbinger Down en leerden in animatieserie South Park dansen op de muziek van Taylor Swift. Nee, echt.

Met dat in het achterhoofd is het dus niet vreemd dat beerdiertjesliefhebbers wereldwijd opveerden toen fysici beweerden dat het beestje een nieuwe primeur mocht bijschrijven. Het zou het eerste meercellige wezen zijn dat onderdeel is van een zogeheten quantumverstrengeling, zo schreven ze in een wetenschappelijke voorpublicatie.

Verstrengeling is een van de bizarre verschijnselen die komen opborrelen uit de betoverende wetten van de quantumfysica, de natuurkundetheorie die de wereld beschrijft op de allerkleinste schaal. Wanneer deeltjes – de bouwsteentjes van alles om ons heen – daarin ‘verstrengeld’ raken, zijn ze op esoterische wijze met elkaar verbonden. Doe je iets met het ene deeltje, dan heeft dat direct invloed op het andere, zelfs als het ene deeltje hier op aarde is en de andere op de maan, bij de achtergelaten beerdiertjes.

Verstrengeling bleek tot nog toe voorbehouden aan niet-levende deeltjes of – in een beroemd geworden experiment – een bacterie. De sprong naar een meercellig wezen, zelfs eentje zo klein als een beerdiertje, zou daarom spectaculair zijn.

En dus klommen verschillende media direct in de pen. Op de website van populairwetenschappelijk weekblad New Scientist stond het bericht over de verstrengelde beerdiertjes zelfs ruim een week lang boven aan de lijst best gelezen artikelen.

Er is alleen één probleem: andere wetenschappers geloven er geen snars van. De resultaten van het experiment bleken ook uit te leggen zonder verstrengeling, zo stelden velen. ‘Het vakartikel suggereert iets veel stevigers dan wat de achterliggende gegevens ondersteunen. Trap niet in de hype’, schreef bijvoorbeeld fysicus Ben Brubaker op Twitter. Of, in de woorden van fysicus Douglas Natelson op zijn eigen blog: ‘Nee, het beerdiertje werd niet verstrengeld.’

Zo blijkt maar weer: zelfs beerdiertjes, superhelden van de biologische microwereld, zijn niet bestand tegen de risico’s van te stellig gepresenteerd onderzoek dat nog niet op betrouwbaarheid is gecontroleerd door vakgenoten.