‘Hoe harder ik mijn best deed, hoe erger het werd. Toen begon me iets te dagen’

Beeld Ricardo Tomás

‘Als slierten gekookte spaghetti vielen de dna-fragmenten op elkaar. Het kostte ons een heel jaar om te begrijpen wat er gebeurde. Het vormde het startschot van een nieuwe technologie die we willen inzetten om malariaparasieten te detecteren.

‘Meer dan tien jaar geleden werkten we aan een apparaat om dna te analyseren. Onze machine bestond uit drie onderdelen: een koperen blokje aan de onderkant, een diamanten laagje met dna-fragmenten in het midden en een vloeistof aan de bovenkant. We maten de elektrische weerstand door de drie compartimenten heen, want dat gaf ons informatie over kleine afwijkingen in het dna.

‘Dit was een standaardtechniek, maar de machine was heel temperatuurgevoelig. In een laboratorium gaat de airconditioning steeds aan en uit, dus de temperatuur is nooit helemaal constant. Dat zagen wij terug in onze metingen.

‘Daarom probeerde ik de temperatuur in onze opstelling te stabiliseren met een kleine verwarming onder het koperen blokje. Om te controleren of het werkte, mat ik de temperatuur van het blokje. Ik had nog een thermometer over, dus die plaatste ik in de vloeistof. Eigenlijk had die meting geen functie.

‘Zoals ik verwachtte, nam de temperatuur in het koperen blokje in een rechte lijn toe wanneer ik lineair verwarmde. Maar de grafiek van de vloeistof vertoonde een knik. Vanaf een bepaald punt steeg de temperatuur in de vloeistof minder snel dan de temperatuur in het koperen blokje.

‘Ik verwachtte dit probleem snel op te kunnen lossen. Misschien was er sprake van een isolatieprobleem of een softwarefout, of misschien zat er een luchtbel in de vloeistof. Maar hoe harder ik mijn best deed, hoe erger het werd. Ik begreep er niks van.

‘Uiteindelijk begon me te dagen dat de knik altijd plaatsvond bij de smelttemperatuur van de dna-fragmenten. De dna-fragmenten stonden normaal gesproken rechtop op de diamanten laag, maar als ze gesmolten waren, zaten ze in elkaar gefrommeld. Daardoor kon de warmte minder goed van het koperen blokje naar de vloeistof reizen.

‘Toen werd duidelijk dat we een nieuwe vinding te pakken hadden: met een verwarming en twee thermometers kunnen we informatie vergaren over de stoffen in een vloeistof. Na enige doorontwikkeling kunnen we nu ook de concentratie microdeeltjes zoals eiwitten, drugs of bacteriën detecteren in een vloeistof. Zodra die aan die middelste laag binden, kan er minder warmteoverdracht plaatsvinden.

‘Onze methode is snel, draagbaar en goedkoop. Ze zal nooit de precisie halen van sommige bestaande technieken, maar dat proberen we ook helemaal niet. Ik zeg altijd: perfectie is de grootste vijand van goed genoeg. Het gaat erom dat we toepassingen kiezen waarvoor de precisie van onze techniek voldoende is.

‘We werken bijvoorbeeld samen met voedingsbedrijven die tomaten kweken. De hoeveelheid glucose in een tomaat bepaalt de smaak: een cherrytomaatje bevat meer glucose en is dus zoeter dan een vleestomaat. Kwekers willen onze techniek gebruiken om de concentratie glucose in hun tomaten te meten en zo hun groeicondities te optimaliseren.

‘We willen onze techniek ook gebruiken om malariaparasieten in bloed te detecteren. Daarvoor werken we nu samen met een goede vriend van mij, een hoogleraar parasitologie in Brazilië. Onze techniek leent zich ervoor om in het Amazonegebied te kunnen werken, waar professionele laboratoria niet kunnen komen. Deze toepassing gaat me na aan het hart. Als we malaria eerder kunnen aantonen, kunnen patiënten sneller worden behandeld.’