Hoe gezond is een hond voor zijn baasje?

Hoe gezond is de hond voor de eigenaar? Knuffelen tegen de stress en regelmatig een blokje omgaan is vast goed voor ons welzijn. Maar hebben we daar een hond voor nodig?

Gezondheidspsycholoog Nienke Endenburg, verbonden aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, denkt dat honden inderdaad een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen kunnen hebben. Uit allerlei studies blijkt namelijk dat een algemeen gevoel van sociale geborgenheid goed is voor ons immuunsysteem. ‘Dat we geaccepteerd worden zoals we zijn, is heel belangrijk voor onze weerstand en onze gezondheid. Mensen onderling zijn vaak niet zo gezellig. Als je geen geld meer hebt, of je gaat failliet, dan verdwijnen veel vrienden als sneeuw voor de zon. De liefde van honden is onvoorwaardelijk. Ook als je neus een beetje scheef staat, of als het niet goed met je gaat, legt die hond zijn kop op je schoot en zegt niet: wat ben jij een loser.’

Bovendien komt bij het aaien van een hond het ‘gelukshormoon’ oxytocine vrij, zeker als de aaier een goede relatie heeft met het beestje.

Goed voor conditie en sociale contacten

Wie neigt naar depressie, drugs gebruikt, of om andere redenen moeite heeft om structuur aan de dag te geven, kan baat hebben bij een hond: zin of geen zin, de viervoeter moet er even uit. Dat is goed voor de fysieke conditie van het baasje, maar ook voor het opdoen van sociale contacten.

‘Als een onbekende man in het park op je afkomt en zegt: wat heeft u prachtige ogen, dan vind je hem waarschijnlijk een engerd en ga je sneller lopen’, zegt Endenburg. ‘Maar niet als iemand zegt: goh, wat heeft u een mooie hond, wat is dat voor ras?’ Zo’n openingszin kan het begin zijn van een vriendschap. Niet zo vreemd dat hondeneigenaren vaak een goed sociaal netwerk hebben.

Methodologisch zwak

Hoogleraar Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen zet kanttekeningen bij deze jubelverhalen. Een lagere bloeddruk, minder stress, een sneller herstel van hart- en vaatziekten en meer sociale contacten rollen inderdaad vaak uit studies naar hondeneigenaren. Alleen zijn er net zoveel studies die helemaal geen effect vinden.

‘Veel onderzoeken zijn methodologisch zwak', zegt Dijkstra. ‘Om het goed te onderzoeken, zou je 2.000 mensen van dezelfde leeftijd en achtergrond moeten nemen. Daarna geef je sommigen willekeurig wel een hond en anderen niet. En dan kijken wie een hartaanval krijgt.’

Dat kan natuurlijk niet. Het gevolg is dat onderzoekers vaak niet zeker weten of een verschil wel echt wordt veroorzaakt door een hond. ‘Misschien nemen asociale mensen minder vaak een hond. Sommige mensen zijn wat angstig aangelegd en hebben meer behoefte aan erkenning. Zij zijn mogelijk eerder geneigd een hond te nemen, maar dezelfde angst leidt wellicht ook tot stoppen met roken, gezond eten en meer bewegen. Dat ze vervolgens langer leven, komt dan niet door de hond, maar door die angst.’

Voordeel van de twijfel

Al met al geeft Dijkstra honden het voordeel van de twijfel: er zijn aanwijzingen dat ze een positief effect op de gezondheid en ons welzijn hebben, maar echt groot is dat effect waarschijnlijk niet. ‘Wel zullen ze op sommige individuen een groter effect hebben dan op anderen.’

Wie toch besluit een hond aan te schaffen, doet er goed aan niet over één nacht ijs te gaan. Heb je voldoende tijd het dier uit te laten? Is er genoeg budget voor voedsel en eventuele ziektekosten? ‘De aanschafkosten zijn maar eenmalig, daarna komen de echte kosten pas’, waarschuwt Endenburg. ‘Stel dat de hond dieetvoeding moet hebben, dat kost best wat. Het leidt tot stress en ellende als daar geen geld voor is.’

Geef nooit een hond cadeau en kies een ras dat bij je past. ‘Ga voor de spiegel staan en vraag je af wat je het beest kunt bieden. Sommige rassen willen uren per dag rennen en zijn ontzettend actief. Als je dat niet bent, kun je beter een andere soort kiezen.’