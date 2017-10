Hoe een slechte film voor een zonnewagen zorgde

Ik zit begin 2000 in de gemeenschappelijke ruimte van mijn Delftse studentenhuis. Een hok van twee bij drie meter met een koelkast (voor bier), een bank (voor ons) en een te grote televisie (voor slechte films). Al zappende blijven we hangen op Race The Sun. Een wat voorspelbaar en sentimenteel drama over een stel misfits van een Hawaïaanse high school die meedoen met een race voor zonneauto's in Australië. Ik denk 'tof', installeer me en pak nog een biertje. Iets verderop in Delft kijkt werktuigbouwstudent Ramon Martinez naar dezelfde film en denkt: 'Tof!