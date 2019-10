Hoe dodelijk is de listeriabacterie en hoe vonden wetenschappers de verdachte vleeswaren?

Listeria denitrificans. Beeld Imageselect

Hoe kom je in aanraking met de listeriabacterie?

De bacterie zit in voedsel, maar kan zich ook bevinden in dieren of in de grond. Besmetting met de bacterie gaat meestal via voedsel. Typische risicoproducten zijn rauwmelkse kaas, voorverpakte gerookte vis en rauwe dierlijke producten, meldt het Voedingscentrum.

Word je altijd ziek van de bacterie?

Nee. Gezonde mensen kunnen de bacterie ongemerkt met zich meedragen. Maar een klein aantal mensen – in Nederland ongeveer 80 per jaar – lopen de ziekte listeriose op. Kwetsbare groepen, zoals ouderen of zwangeren, lopen het grootste risico. Typische klachten zijn koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree. Sommige mensen worden er nog zieker van en krijgen een hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging of – bij zwangeren – een miskraam. Antibiotica kunnen listeria opruimen, toch overlijdt zo'n tien procent van de patiënten.

Is de bron van de bacterie goed te achterhalen?

Dat is vaak een enorme zoektocht. Met een relatief nieuwe techniek, genome sequencing, kunnen onderzoekers de genen in de listeriabacterie van besmette patiënten vergelijken met de genen van listeriabacteriën in voedselwaren die worden gevonden bij inspecties. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit ontdekten zo dat van 20 patiënten met listeria het ‘zo goed als zeker is’ dat zij de afgelopen twee jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren van producent Offerman. Drie van hen zijn overleden, één kreeg een miskraam.

Winkels haalden om die reden de producten van deze producent uit de schappen, klanten wordt aangeraden reeds gekochte producten niet te eten. Onder meer supermarkt Jumbo publiceerde een lijst met verdachte producten, variërend van kipfilet tot bacon.