Hoe de psychiatrisering van eigenaardige trekjes steeds verder gaat

'Woest op je smakkende vader' was de voor mij zeer herkenbare kop boven een artikel in Trouw begin deze zomer. Grinnikend mailde ik het door aan mijn vader, want we maken nog altijd grappen over hoezeer ik mij ergerde aan zijn gesmak toen ik nog thuis woonde. Het was een van de worstelingen tijdens m'n puberteit, en deze is nooit over gegaan.