Hoe arts en patiënt samen in een onontwarbare knoop belanden

Doktersperspectief. Hij belt elke dag en stuurt lange e-mails. Als hij zijn zin niet krijgt gaat hij schelden. De assistentes zijn er helemaal klaar mee. Inmiddels heb ik net als alle voorgaande dokters de moed opgegeven, de oxycodon en benzodiazepinen zitten samen met nog andere zinloze pillen in voorgevulde plastic zakjes. De combinatie is niet alleen zinloos maar ook schadelijk.

Hij wisselt elke paar jaar van huisdokter. Soms omdat hij door zijn gedrag de praktijk wordt uitgezet, vaker omdat hij zo ontevreden is dat hij een andere dokter zoekt. Net als hijzelf is ook zijn dossier verbrokkeld. Hij is verslaafd gemaakt, is niet al te slim en heeft een geschiedenis van verwaarlozing. Hoe het begonnen is en waarom hij al die pillen slikt kan ik niet meer terugvinden.

Na tien weigeringen, zo weet hij, krijg ik slappe knieën en verwijs ik hem voor verder onderzoek. Steevast komt hij terug met een ander verhaal dan in de brief van de specialist staat. Tegenwerpingen hebben geen zin. Het is zijn waarheid. Ik begrijp zijn gedrag wel, maar als hij zelf niks wil, ben ik net zo hulpeloos als hij. Hulp van de verslavingszorg, diagnostiek naar zijn verstandelijke handicap en traumabehandeling, daar zou hij bij gebaat kunnen zijn. Ik kan alleen nooit een ingang vinden. Zo sukkelen we door en stapelt slechte zorg zich op tot een muur waar niemand overheen kan.

Patiëntenperspectief. Elke week gezeik met die huisartsen over pillen. Een slaapmiddel, twee andere pillen om me rustig te houden, oxycodon en nog zowat. Zoveel is dat niet. Elke dokter gaf er weer een pilletje bij. Goed voor mijn stemming is dat niet, dat weet ik zelf ook wel. Ze helpen allang niet meer tegen de pijn. Onder die verdoofde laag zit ellende. Die wil ik graag daar houden.

Elke keer als een dokter geen pillen meer wil geven, krijg ik zoveel stress dat ik boos word. Zorgverleners, je hebt er niks aan. Ze vinden me lastig en mijn problemen te moeilijk. Ik maak me grote zorgen over al mijn ziekten en de pijn, maar ze luisteren nooit. Echt nooit. Hoe vaak hebben ze het al niet verkeerd gehad en gezegd dat er niets was. Waarom doen ze niet wat ik vraag?

Doodlopende weg

Ooit zijn patiënt en dokter hier samen ongewild een doodlopende weg ingelopen; een patiënt die uit onmacht boos wordt en zich onuitstaanbaar gedraagt en huisartsen die te weinig diagnostiek aanvroegen en te makkelijk en te lang verslavende pillen voorschreven. Hoewel er onmogelijke mensen bestaan, had zijn leed wellicht voorkomen kunnen worden door aandacht, tijd, verwachtingsmanagement en door heel goed uitleggen wat er aan de hand is. Keer op keer.

De enige oplossing blijft: luisteren en het perspectief van de ander willen zien. Of dat nu in de spreekkamer is of bij corona, als je in je verhaal verdwaald bent, moet je terug naar het begin: wat is er eigenlijk mis? Voorkomen van een Gordiaanse knoop is altijd beter dan die later te moeten ontwarren.