Hobby-astronoom ontdekt 34 dubbelsterren: ‘Menselijk enthousiasme nog steeds krachtiger dan computers’

Illustratie van een koele bruine dwerg (op de voorgrond) in een baan rond een hetere dwergster. Beeld Mark Garlick / NoirLab / NSF / Aura

Vanachter zijn laptop kwam Kiwy 34 extreem koele sterretjes op het spoor die een baan beschrijven rond een andere dwergster. Het gaat om zogeheten bruine dwergen, die niet groot en zwaar genoeg zijn voor serieuze kernreacties in hun binnenste. Zulke ‘mislukte’ sterren zijn enorm talrijk, maar ze stralen zo weinig licht en warmte uit dat ze heel moeilijk te zien zijn. Er is dan ook vrij weinig over bekend – sterrenkundigen weten bijvoorbeeld niet of ze op dezelfde manier ontstaan als sterren, of eerder vergelijkbaar zijn met reuzenplaneten zoals Jupiter.

Net als tienduizenden andere vrijwilligers over de hele wereld deed Kiwy mee aan het Backyard Worlds: Planet 9-project. Het idee is om in bestaande waarnemingen op zoek te gaan naar objecten in onze kosmische achtertuin. Daarbij richtte de Luxemburger zich op een gigantische professionele catalogus waarin metingen zijn vastgelegd aan een slordige vier miljard sterren en sterrenstelsels, verricht door grote Amerikaanse telescopen.

Via allerlei filtertechnieken vond Kiwy daarin een kleine 2.900 ultrakoele bruine dwergen. Vervolgens zocht hij op bestaande foto’s, gemaakt op verschillende tijdstippen, naar andere zwakke sterretjes in de buurt die met precies dezelfde snelheid door het heelal bewegen; iets waarmee computeralgoritmen nog steeds moeite hebben. Zo’n gezamenlijke beweging wijst erop dat de twee sterren tegelijkertijd zijn ontstaan, en samen door het leven gaan – zogeheten dubbelsterren.

De kracht van menselijke hersenen

In 34 gevallen bleek het raak: de ultrakoele bruine dwerg – soms niet heter dan 500 graden – houdt een andere, hetere (en zwaardere) dwergster gezelschap. De twee sterren draaien heel langzaam om elkaar heen, op onderlinge afstanden van tientallen miljarden kilometers. Precisiemetingen aan de nieuwe dubbelstersystemen zijn inmiddels uitgevoerd door professionele sterrenkundigen, maar Kiwy schreef eigenhandig de eerste versie van het artikel waarin de ontdekkingen zijn bekendgemaakt.

‘Een mooi resultaat’, zegt Frans Snik van de Leidse Sterrewacht, die zelf niet bij het onderzoek betrokken was. ‘Het laat vooral zien dat menselijke hersenen en menselijk enthousiasme nog steeds krachtiger zijn dan computers. En terecht dat de citizen scientist die de ontdekkingen heeft gedaan daadwerkelijk eerste auteur is.’ Overigens werkte Kiwy eerder mee aan twee andere vakpublicaties.

De nieuwe ontdekkingen bieden een completer beeld van het ontstaan en de evolutie van de allerkoelste sterren in het heelal. ‘Het lijkt me dat veel van deze nieuwe detecties erg interessant zijn voor verdere waarnemingen, om zo meer te leren over deze objecten die net geen planeet, maar ook net geen ster zijn’, aldus Snik.