Hijgerige voorspelling over ruimtetelescoop James Webb blijkt bijzonder realistisch

Ruim tien miljard euro kostte hij, de ruimtetelescoop James Webb. Na zo’n 40 miljoen werkuren aan voorbereidingstijd vertrok-ie op Eerste Kerstdag 2021 richting kosmos. ‘Webb gaat ons straks radicaal nieuwe inzichten bezorgen over het heelal’, zei sterrenkundige Ewine van Dishoeck destijds tegen mij, in een voorbeschouwing op de lancering. Zij kon het weten: Van Dishoeck was sinds 1998 al nauw betrokken bij de wetenschappelijke ontwikkeling van de nieuwe telescoop.

Wetenschappers die zo dicht op het vuur zitten, hebben soms de neiging hun eigen broedsels te overschatten. Ze lauweren hun plan met hyperbool en grootspraak nog voor er ook maar één datapunt is verzameld.

Neem nu het met veel bombarie gelanceerde Human Brain-project, dat een miljard euro (en tien jaar) kreeg om een brein in een computer na te bouwen. Het lukte niet, al was het onderzoek ook weer niet helemaal zinloos, somde collega Ronald Veldhuizen vorige maand nog op in een reconstructie in deze krant. Wie geld steekt in professioneel onderzoek, krijgt daar immers altijd wel wát nieuwe kennis voor terug.

Webb toont echter aan dat wat hijgerige hyperbool líjkt, soms toch een realistische inschatting van capaciteiten is. Dat begon al bij de eerste beelden die de telescoop schoot van heel verre sterrenstelsels. Wat bleek? Die stelsels bestonden al veel korter na de geboorte van het heelal dan verwacht. En dan waren ze misschien óók nog eens zwaarder.

Een inmiddels in vakblad Nature verschenen analyse over zes van die stelsels trok vooral de aandacht. ‘Als dit klopt, moeten we echt terug naar de tekentafel’, oordeelde sterrenkundige Mariska Kriek (Universiteit Leiden) vorig jaar al. Het is ‘in essentie onmogelijk’ dat de stelsels zo zwaar zijn binnen het huidige kosmologische standaardmodel, voegde Mike Boylan-Kolchin (University of Texas) vorige week bovendien toe in weekblad New Scientist.

Zelfs als het kosmologisch standaardmodel alsnog aan het hakblok ontsnapt, blijft Webb op verbazingwekkend tempo resultaten boeken. Begin deze maand publiceerde het bijvoorbeeld nog een spectaculaire foto van 45 duizend sterrenstelsels, waaronder zevenhonderd uit de vroegste jaren van de kosmos. ‘Het enorme aantal (...) overtreft de voorspellingen die vóór de lancering van Webb waren gedaan’, jubelde NASA in het persbericht.

En ondertussen ontdekt de ruimtetelescoop ook nieuwe planeten, onderzocht hij waterpluimen bij Saturnus-maan Enceladus en brengt hij de atmosferen van verre werelden in kaart, een onderzoekslijn die de mensheid op termijn wellicht laat kennismaken met het eerste voorlopige bewijs voor het bestaan van buitenaards leven.

Webb haalde sinds lancering al meer dan twintigmaal de kolommen van deze krant, voor het laatst nog deze week. En dan is-ie goedbeschouwd eigenlijk pas net een beetje bezig. ‘Hij doet het gewoon heel, heel, heel erg goed’, oordeelde astronoom Jonathan Gardner begin dit jaar al.

Die ‘radicaal nieuwe inzichten’ van Van Dishoeck? Ik zou zeggen: vink maar af.