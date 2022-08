Hij voerde lange gesprekken met proteststemmers: ‘Afkeer van de gevestigde politiek is een bewust proces’

Roy Kemmers in Rotterdam. ‘Het is belangrijk om deze kritische mensen serieus te nemen.’ Beeld Judith Jockel

‘Ze hebben hem de mond gesnoerd. Zij, die geen antwoord hadden op zijn scherpe retoriek, zijn pakkende analyses en zijn vertolking van gevoelens van het volk, ons.’ Zo begint een van de ingezonden stukken die vlak na de moord op Pim Fortuyn verscheen in De Telegraaf, afgelopen voorjaar twintig jaar geleden. Socioloog Roy Kemmers van de Erasmus Universiteit analyseerde 120 van zulke brieven uit de Fortuynperiode die in De Telegraaf hebben gestaan.

De brief is exemplarisch voor het wij-zij-denken dat kenmerkend is voor het populisme, dat vanaf de opkomst van Fortuyn een vlucht nam, zegt de 41-jarige socioloog. Na ‘Pim’ kwam Geert Wilders, tegenwoordig vertolkt ook Forum voor Democratie ‘de stem van het volk’. Onlangs promoveerde Kemmers in Rotterdam op een analyse van het populisme, of politiek onbehagen, zoals hij het zelf noemt. ‘Kort door de bocht: waarom mensen een hekel hebben aan de politiek.’

Uniek aan Kemmers’ onderzoek is dat hij, naast de brievenanalyse, urenlange keukentafelgesprekken voerde met mensen die hun vertrouwen verloren waren in de gevestigde politieke partijen.

Welke motieven ontdekte u bij de brievenschrijvers?

‘Die zijn nogal verschillend. Je moet je realiseren dat De Telegraaf destijds de meest geëigende plek was om je onvrede met de overheid te uiten. Sociale media bestonden nog niet. Er waren eigenlijk drie typen kritiek, zag ik: mensen vonden de staat incompetent, vervreemd van de burger, ofwel ronduit corrupt. Die verschillen zijn nogal relevant. Een beschuldiging van incompetentie – denk aan de kritiek op Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis – is relatief constructief. Iemand zegt in feite: wat daar gebeurt is fout, maar als de verantwoordelijke wordt ontslagen, is het weer goed. Claims van vervreemding of corruptie zijn een stuk systemischer. Die mensen bereik je lastiger.’

Later deed u achttien diepte-interviews met PVV- en niet-stemmers. Waarom wilde u met hen in gesprek?

‘Omdat er vooral óver hen gesproken wordt, in plaats van mét. Ook in wetenschappelijk onderzoek. Daar stoorde ik me aan. De motieven van mensen zijn daardoor een blinde vlek.’

Waarom juist PVV- en niet-stemmers?

‘Binnen die groepen was het politieke onbehagen volgens CBS-cijfers het grootst, toen ik eind 2012 met mijn onderzoek begon. Forum voor Democratie was nog niet opgericht, onder hun aanhangers is het onbehagen ook groot. Overigens sprak ik niet alleen rechtse kiezers, onder de niet-stemmers zaten bijvoorbeeld ook anarchisten. De meesten vond ik op internetfora.’

‘Hallo, ik ben een socioloog van de universiteit’ – ze zagen u al aankomen.

‘Soms kwamen er reacties als: die is van de linkse kerk. Niet te vertrouwen dus. Ik probeerde dat te ondervangen door te zeggen dat ik geïnteresseerd was in wat hen persoonlijk bewoog, zonder te oordelen. Tijdens de interviews vroeg ik bijvoorbeeld wat voor hen de belangrijkste hoofdstukken uit hun leven waren.’

Kemmers sprak de mensen op plekken waar ze zich op hun gemak voelden, thuis of in een café bijvoorbeeld. Het waren fijne en open gesprekken, zegt hij, doordat hij oprecht geïnteresseerd was. Soms bleef hij uren langer dan gepland. Dat is goed voor te stellen, Kemmers is geen stereotype academicus. De socioloog gaat casual gekleed, vandaag in een bordeauxrode trui, heeft een lange donkere baard en een al even donkere stem. Hij praat makkelijk, met een licht Rotterdamse tongval. Iemand die je makkelijk in verschillende sociale klassen ziet bewegen.

Zijn levensloop helpt daarbij, zegt Kemmers. Vanaf zijn 19de werkte hij vijf jaar als heftruckchauffeur, na de havo en een jaar hogeschool. Daarna pas besloot hij sociologie te gaan studeren. ‘Ik weet hoe het is om een arbeidersklassebestaan te hebben, net als veel respondenten. Op de werkvloer van zo’n loods zeggen mensen waar het op staat, als je een fout maakt, wordt er al snel gescholden.’ Een heel andere belevingswereld, kortom, dan de universiteit. ‘Het ergste woord dat je daar hoort is ‘zorgelijk’.’

Wat kwam naar voren uit die interviews?

‘Vooral dat het gangbare idee over populisme niet goed klopte. Dat is de kanaliseringshypothese, de gedachte dat een stem op partijen als de PVV mensen voldoening geeft die ontevreden zijn over de politiek. Het kanaliseert hun onbehagen. Als je die redenering volgt, zou je verwachten dat PVV-stemmers veel voldoening uit hun stem halen – want Geert is er om alles op te lossen – terwijl niet-stemmers zitten te mokken. Maar ik zag soms ook het tegenovergestelde: PVV-kiezers die ontevreden waren over hun stem en niet-stemmers die juist voldoening haalden uit hun keuze.’

Wat is uw verklaring daarvoor?

‘De mate waarin mensen voldoening voelen over hun stemgedrag blijkt sterk samen te hangen met hun ideeën over waar de echte macht ligt in het land. Die zogeheten machtsoriëntatie kan enerzijds traditioneel zijn, waarmee ik bedoel dat de macht ligt bij de regering en het parlement. Anderzijds is er een groep die juist denkt dat andere krachten de echte touwtjes in handen hebben: multinationals bijvoorbeeld, of de Bilderberg Group en de New World Order.’

De complotdenkers, simpel gezegd?

‘Ik ben altijd voorzichtig met die term, want hij werkt stigmatiserend. Ik heb het liever over mensen die een alternatieve uitleg geven aan gebeurtenissen. Of overtuigingen nu wel of niet kloppen is ook niet zo relevant volgens mij. Voor die mensen zijn ze echt en daarmee hebben ze invloed op hun handelen.

‘Als je met die bril kijkt, is hun onbehagen ook beter te snappen. Een PVV-stemmer zei tegen me: ‘Ik heb er weinig vertrouwen in, ik gebruik mijn stem op Wilders meer als breekijzer. Maar waarschijnlijk maakt de gevestigde orde hem het werk toch onmogelijk.’ Dat staat in scherp contrast met PVV-stemmers met een traditionele kijk op de macht, die dus wel geloven in het democratische systeem. Zij zeiden: ik weet dat Geert voor mijn belangen opkomt. En niet-stemmers die geloven dat de macht bij een Bilderberg Group ligt, zijn soms trots dat ze hun stem niet gebruikt hebben. Een van hen had zijn stempas gelamineerd aan de muur gehangen.’

Kun je wel algemene conclusies trekken op basis van achttien interviews?

‘Het ging mij erom een beeld te krijgen van de motieven die leefden binnen de groep populisme-aanhangers, niet om of de onderlinge verhoudingen representatief zijn voor de hele groep. Door die insteek ontdekte ik dat de bestaande theorie niet voldeed. Ik heb bovendien daarna uitgebreid enquêteonderzoek gedaan onder ruim duizend burgers.

‘Daaruit bleek dat het percentage mensen dat een alternatief wereldbeeld onderschrijft, zoals de New World Order als werkelijke machthebbers, onder PVV- en niet-stemmers hoger is dan bij de rest van het electoraat. Onder Forum voor Democratie-stemmers is die overigens het allerhoogst. Niet gek, Forum tapt ook geregeld uit het ‘alternatieve’ vaatje. Het is interessant om die groep nader te onderzoeken, omdat Forum eerder een parallelle maatschappij lijkt na te streven dan politieke invloed.’

Anders dan vaak wordt beweerd, neemt het vertrouwen in instituties zoals politiek, wetenschap of rechterlijke macht eerder iets toe dan af, blijkt uit CBS-onderzoek. Hoe ziet u dat?

‘Ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar trends in vertrouwen. Maar dat er continu aandacht is voor het onbehagen, laat volgens mij zien dat er nog altijd veel onduidelijk is over wat precies het karakter is van dat wantrouwen.’

Wat drijft mensen die zich afkeren van de gevestigde politiek?

‘Het is een bewust proces. Vaak worden PVV- en niet-stemmers simpelweg weggezet als globaliseringsverliezers, passieve speelballen van alle grote krachten in de wereld. Maar dat is dus een groot misverstand, ze zijn juist actief bezig met hun overtuigingen.

‘Dat afkeringsproces gaat geleidelijk, in grofweg drie fases. Vaak begint het met een gebeurtenis die iemands wereldbeeld doet kantelen, zoals de opkomst van Pim Fortuyn. Politiek veranderde daardoor van een stomme film naar kleurentelevisie, zei een van mijn respondenten. Voor anderen is het bijvoorbeeld een boek of website over wat je complotten kunt noemen die een snaar raakt.

‘In de tweede fase gaan mensen zich verdiepen. Een aanhanger van Fortuyn gaat zijn boeken lezen of speeches terugkijken. Mensen die gefascineerd raken door alternatieve websites struinen fora af, waar gelijkgestemden zitten en nieuwe artikelen te vinden zijn. Als laatste stap gaan mensen hun leven inrichten naar hun nieuwe overtuiging. Sommigen halen hun informatie niet meer uit reguliere media, maar alleen nog maar uit wat ze zelf onafhankelijke media noemen.’

Kun je hen weer terugkrijgen?

‘Dat denk ik wel. Door te proberen elkaar te begrijpen. Daar gaat het geregeld mis in die tweede fase, als mensen zich verder verdiepen. Geregeld zoeken ze dan contact met media en politieke partijen die relatief dicht bij hen staan. Bijvoorbeeld om te delen dat ze iets gezien hebben op tv dat volgens hen niet klopt. Vaak krijgen ze dan nul op het rekest, vertelden mijn respondenten. Zie je wel, dachten zij vervolgens, de politiek, of media, zijn deel van het probleem.

‘Het is belangrijk om deze kritische mensen serieus te nemen. Nu zeggen beleidsmakers: we moeten het beter uitleggen. Maar zo houd je mensen niet binnenboord, het is bovendien neerbuigend. Als mensen de bron al niet vertrouwen, dan werkt een folder over, zeg, vaccinatie niet. Het zou goed zijn als ambtenaren sensitiviteitstrainingen krijgen, zodat ze beter leren luisteren en begrip krijgen voor wat leeft bij mensen.’

Legt u het probleem nu niet te veel bij de instituties?

‘Aan beide kanten moeten mensen moeite doen om de ander als individu te zien, laat dat duidelijk zijn. Kijk naar de doodsbedreigingen die Hugo de Jonge kreeg als coronaminister, dat kan natuurlijk absoluut niet. Dat gebeurt denk ik omdat mensen hem niet meer als persoon zien, maar als pion in een groot machtsspel.’