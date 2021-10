Hij onderzoekt extreem weer: ‘Zo’n overstroming laat zien dat de kosten van niks doen ook gigantisch zijn’

De hittegolf van Amerika, de watersnood van Duitsland werden extra aangejaagd door het veranderende klimaat. Maar hoe? KNMI-wetenschapper Geert Jan van Oldenborgh probeert al jaren de motor achter die extremen wiskundig te vangen. Steeds vaker heeft hij beet. Bij Time vinden ze hem zelfs een van de invloedrijkste bewoners van de planeet.

Het was ongekend, nog nooit had men zo’n hoge temperatuur gemeten: 49,6 graden Celsius in het Canadese dorp Lytton, zo noordelijk op de wereldbol als de Belgische Ardennen. Dit was niet zomaar een hitterecord, het was absurd. Waarna het dorp, als surrealistisch slotakkoord, ook nog eens werd verzwolgen in een bosbrand.

Tot voor kort kon zoiets ook niet. Zonder klimaatverandering was de hittegolf die afgelopen juni het noordwesten van Amerika teisterde ‘nagenoeg onmogelijk’, concludeerde onderzoek al na amper anderhalve week. De hand van de opwarming moet de kans erop minstens 150 keer hebben vergroot. Was getekend een groep van internationale klimaatwetenschappers dat als een A-Team aan het rekenen slaat zodra er ergens ter wereld onverwachte weersextremen opduiken.

Wat er daar in Lytton – en in Vancouver, Seattle en Portland – afgelopen zomer precies gebeurde? ‘Het is een beetje gênant. Maar dat weten we niet’, zegt KNMI-wetenschapper Geert Jan van Oldenborgh, oprichter van dat A-Team. ‘Die hittegolf viel buiten alles wat je daar zou kunnen verwachten. Dat heeft de mensen van ons team toch behoorlijk onzeker gemaakt. Want de grote vraag is natuurlijk: kan dit ook in Nederland? Of in Zwitserland, Frankrijk, wie zal het zeggen?’

Ernstig ziek

Je ziet het aan hem, zelfs rechtop zitten voor het gesprek kost hem inspanning. De chemotherapie heeft hem omvergeblazen, voor de zoveelste keer. De ziekte van Kahler – een tergende vorm van botkanker – knaagt aan hem, al acht jaar. Hij is er openhartig over. ‘Het goede nieuws is dat het redelijk is uit te stellen. Drie keer is mijn leven gered door een nieuw geneesmiddel. En ik hoop nu een vierde te vinden. En intussen probeer ik zoveel mogelijk door te werken.’

Dus is hij bij de chemo’s ‘die man die altijd op zijn laptop zit’, vertelt hij. ‘Ik leef natuurlijk een beetje op de rand. Het belangrijkste vind ik: zingeving en afleiding. Ik wil zinvol bezig zijn.’ Zijn bètageest heeft het zelfs uitgerekend: ‘Ik ben de afgelopen jaren ongeveer een derde van de tijd patiënt geweest en twee derde van de tijd niet. Dat vind ik een heel redelijke score.’

Intussen viel hem een vreemde eer ten deel. Tijdschrift Time meldde per mail dat hij samen met de Duitse klimaatwetenschapper Frederieke Otto was aangewezen tot een van de honderd invloedrijkste bewoners van de aarde. Naast namen als Navalny, Joe Biden en zangeres Billie Eilish. Allemaal vanwege het onderzoek naar het verband tussen klimaatverandering en weersextremen.

‘Terwijl het helemaal niet mijn doel is om invloedrijk te zijn’, zegt hij, nog altijd verbaasd. ‘Ik ben wetenschapper, ik wil gewoon correcte getallen leveren op de vragen van de maatschappij. Maar kennelijk vindt Time dat ook invloedrijk. En daar ben ik heel blij mee.’

World Weather Attribution Initiative, heet Van Oldenborghs project. Letterlijk: ‘het wereldwijde weer-toeschrijvingsinitiatief.’ Gewijd aan die ene vraag die iedereen na een bosbrand, hittegolf of storm bezighoudt: is dit soms toe te schrijven aan het opwarmende klimaat?

‘Mensen vinden het ontzettend belangrijk om te weten in hoeverre extreem weer al door klimaatverandering wordt beïnvloed’, vertelt hij. ‘Het moet alleen wel snel. Normaal is wetenschap: artikelen schrijven, die een jaar na de extreme gebeurtenis verschijnen in een vaktijdschrift. Maar er zijn ook groepen die belang hebben bij een sneller resultaat. Zoals beleidsmakers, die na een ramp snel een rapport willen van wat er mis is gegaan. En de media.’

Vanaf deze week: de Volkskrant klimaatpodcast Hoe ziet de wereld na de klimaatverandering eruit? Verdrinkt Nederland, of valt het mee? En is er een uitweg, ook zonder fanatiek vlees eten, vliegen en autorijden af te zweren? Over deze en andere vragen praat wetenschapsredacteur Maarten Keulemans de komende weken met diverse experts en ingewijden. Liever luisteren naar het interview met Geert Jan van Oldenborgh? Ga dan naar uw eigen podcastapp of beluister via de player hieronder.

Fredi Otto, uw Duitse collega, werd in een interview eens omschreven als: klimaatwetenschapper in de aanval. Is dat waar het om gaat: het bewustzijn aanwakkeren?

‘Fredi is daarin inderdaad explicieter dan ik. Maar uiteraard speelt het mee. Mensen zijn erg slecht in nu al maatregelen nemen voor problemen die pas in de toekomst ontstaan. Dat geldt ook voor klimaatverandering. Maar door onze studies wordt de invloed van klimaatverandering op extreem weer nu al tastbaar. En die tastbaarheid blijkt psychologisch heel belangrijk voor mensen, om het klimaat opeens serieus te nemen.’

Verleidelijk om dan overal klimaatverandering te zien. Gebeurt het ook wel eens dat u géén invloed van klimaatverandering aantoont?

‘O, zeker. Soms komt eruit dat bepaald extreem weer erger is geworden door klimaatverandering, en soms komt eruit dat het niet zo is. Ook dat moet je eerlijk rapporteren.

‘Bijvoorbeeld de droogte in Oost-Afrika van 2016. We vonden geen enkele invloed van klimaatverandering. Zo’n conclusie is ook belangrijk. Daar kunnen regeringen iets mee. Zoals maatregelen nemen om mensen beter te beschermen tegen natuurlijke droogte.’

Wordt er in zo’n geval druk op u uitgeoefend? Voor een Afrikaanse regering is het makkelijker om de handen in de lucht te werpen en te zeggen: het is het klimaat maar, het rijke westen heeft het gedaan…

‘…en te zeggen: geef ons maar geld. Nee, daar hebben we nooit iets van gemerkt. En als die druk er zou zijn, zou ik het straal negeren. Kijk, ik ben oorspronkelijk natuurkundige. Ik vind dat de basis van alle wetenschap is dat de realiteit altijd gelijk heeft. Het is niet zo dat alles door klimaatverandering komt. En uitzoeken wat wel en wat niet, kost gewoon moeite. Moeite, die wij bereid zijn ervoor te nemen.’

De pijlsnelle methode die Van Oldenborgh bedacht, is in feite gewoon kansrekening, gebaseerd op een brok wiskunde genaamd de extremewaardentheorie. Naarmate een bepaalde temperatuur of heftige regenval extremer is, is hij ook zeldzamer. In een grafiek vertaalt zich dat naar een soort als een gekromde vinger oplopende helling: hoe hoger op de helling, des te kleiner de kans.

Maar op een planeet die warmer wordt, verschuift die hele grafiek iets naar boven. En daarmee verschuiven ook de kansen. Van Oldenborghs truc is om dergelijke grafieken te tekenen, ze om te rekenen naar een warmere wereld, en vervolgens op te zoeken wat de kans is op, zeg, 40,7 graden Celsius op Gilze-Rijen, zoals op 25 juli 2019 werd gemeten, of 49,6 graden Celsius in Lytton.

Walporzheim werd deze zomer zwaar getroffen door de overstromingen in Duitsland. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

In het geval van de overstromingen in Duitsland, België en Zuid-Limburg kwam uw groep daarmee uit op de uitspraak: de kans op dit voorval is 3 tot 19 procent groter dan een eeuw geleden het geval was. Wat heb je als gewoon mens aan dat inzicht?

‘In ieder geval de zekerheid dat dit soort regens versterkt zijn, want de ondergrens is groter dan nul. Dat is de belangrijkste boodschap die we dan proberen mee te geven. Dit soort extreme regen komt vaker voor door de opwarming van de aarde.’

Het is ook een beetje: so what, toch?

‘Nou ja, je weet dat dit soort problemen in de toekomst erger worden. Want de aarde gaat echt niet afkoelen. Die blijft opwarmen. We zijn nu op het punt waarop echt duidelijk wordt dat er keuze is tussen verschillende toekomstscenario’s. Zo’n overstroming laat zien dat de kosten van niks doen ook gigantisch zijn.’

Kritiek is er ook. U berekent altijd pas achteraf hoe het zit. Dat maakt u toch zoiets als de beursanalist die adviseert welke aandelen je vorig jaar had moeten kopen, zoals de Canadese milieu-econoom Ross McKitrick spottend opmerkte.

Hij lacht smakelijk. ‘Puur formeel klopt dat. We doen geen voorspellingen die je kunt falsifiëren. En je kunt niet op honderd aardes gaan kijken: op hoeveel ervan is dit extreme weer voorgekomen? Maar in de praktijk is het anders. Wat we doen is de deelresultaten controleren, de tussenstapjes valideren, zoals dat heet.

‘Een van die controles is bijvoorbeeld dat we de trend in de waarnemingen vergelijken met de klimaatmodellen. Daar komen vaak heel interessante resultaten uit. Hier in Nederland zitten we bijvoorbeeld met het probleem dat hittegolven in de waarnemingen de afgelopen honderd jaar 4 graden warmer zijn geworden, terwijl de klimaatmodellen maar 2 graden simuleren. Dat betekent dus dat we wel met goed fatsoen kunnen zeggen: het is minstens zoveel. Maar we kunnen geen bovengrens aangeven, want op dat punt klopt het klimaatmodel gewoon niet.’

Op de klimaatconferentie in Glasgow, eind deze maand, gaat het over doelstellingen voor het jaar 2030. Wat denkt u: hoe staan we er dan voor, met het klimaat?

‘In de wereldgemiddelde temperatuur zul je dan weer een lichte toename zien, maar echt verschil met vandaag zul je niet merken, daarvoor moet je meer in halve graden denken. Het zal over tien jaar ongeveer hetzelfde zijn als nu.

‘Maar afgelopen zomer heeft ook laten zien dat in dat in dat ‘nu’ de klimaatverandering al een behoorlijke invloed heeft op extreem weer. Je ziet het in Noord-Amerika, in het Middellandse Zeegebied, aan die overstromingen in België en Duitsland. En op andere plekken in de wereld, waar minder aandacht voor is. Dat zal in 2030 niet anders zijn.’