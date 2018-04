Hier lag een man in zijn laatste uren, omringd door herrie van de ijsbaan

'Het was een koude winteravond, in het dorp werd geschaatst. De plaatselijke ijsvereniging had een stuk weiland laten onderlopen, een koek-en-zopie neergezet en geluidsboxen opgehangen. Tot 's avonds laat schalde er keiharde muziek over de baan, steeds dezelfde nummers, vooral uit het populaire genre. Vlakbij, in het centrum van het dorp, woonde een van mijn patiënten, een ernstig zieke man die ik regelmatig bezocht.



'Meneer Vermaat was 64 jaar en had kort daarvoor te horen gekregen dat hij longkanker had met uitzaaiingen.