Het wordt druk, en nog wat drukker. En ineens sta je stil. Wanneer ontstaat een opstopping?

Iedereen die op de snelweg weleens ‘opeens’ in een file verzeild is geraakt, kent het beeld: het is druk, het wordt nog wat drukker en ineens staat alles stil. Opstoppingen zijn niet uniek voor de snelweg, ze komen ook voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals festivals, jaarbeurzen en op stations. Hoewel veel bekend is over het gedrag van menigten, schieten de modellen tekort om te voorspellen wat er gebeurt als de drukte zo groot wordt dat het vastloopt.

Hoe verbeter je de modellen? Door te experimenteren. En te timmeren. Aan de TU Delft is de afgelopen dagen gebouwd aan een gang van houten panelen. Onderzoekers van de vakgroep Transport en Planning laten hier steeds wat meer vrijwilligers doorheen lopen tot de boel vastloopt. Afgelopen dinsdag- en woensdagavond is met tweehonderd vrijwilligers, voorzien van rode petjes, geëxperimenteerd wanneer de massa tot stilstand komt in de nauwe gang. Woensdag ontmoetten de ‘bezoekers’ elkaar waar de gangen elkaar kruisen.

Voetgangersexperiment TU Delft. Foto Frank Auperlé.

‘We zijn vooral geïnteresseerd in het moment vlak voordat de stroom stokt’, zegt onderzoeker Dorine Duives. Door telkens wat meer vrijwilligers in de gang los te laten en ze van bovenaf te filmen, hoopt de onderzoeker te ontdekken wat er gebeurt als de capaciteit van een corridor bijna bereikt is. Als je weet wat er gebeurt en je kunt deze informatie verwerken in een model, zegt Duives, kan straks beter worden voorspeld wanneer het ergens te druk wordt. Modellen kunnen menigtemanagers helpen bij het nemen van het besluit om bijvoorbeeld niet meer mensen toe te laten, of de bezoekersstroom een andere richting op te leiden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

‘Tot nu toe werken crowd managers vooral op intuïtie en op hun jarenlange ervaring bij grote evenementen’, zegt Duives. ‘Dat werkt doorgaans heel goed, maar het ontbreekt aan modellen, zodat we ze ook met getallen kunnen ondersteunen.’ Het voordeel van een experiment zoals nu is gehouden, is dat er geen stress van buitenaf is dat het gedrag kan beïnvloeden. Er is geen lawaai, geen haast. ‘We kunnen echt het basisgedrag van individuen in een menigte bestuderen.’

Om de bewegingen van de massa en individuele personen in kaart te kunnen brengen, worden deelnemers van bovenaf gefilmd. Doordat de deelnemers (in leeftijd variërend van 18 tot 65 jaar) een rood petje dragen, ziet de camera ze als ‘puntjes’ die in de tijd een route afleggen over een x- en y-as. De onderzoekers kijken op macroniveau: wanneer loopt de menigte zich klem? Maar we kijken ook op microscopisch niveau, zegt Duives. ‘Waarom legt een bolletje een bepaalde route af? Hoe snel loopt hij? Wanneer draait hij weg?’

De onderzoeker gaat de komende drie maanden de beelden analyseren. Aan het eind van het jaar wordt de eerste wetenschappelijke publicatie verwacht.