Het Volkskrantgeluid: Jasper van Kuijk over denkfouten in het alledaagse ontwerp

Raar toch, dat we onze stembiljetten in een Kliko gooien? En waarom gaan die vakantiespullen nooit meer terug in de verpakking? In zijn wekelijkse rubriek Hoe moeilijk kan het zijn fileert wetenschapper, cabaretier en columnist Jasper van Kuijk wekelijks de denkfouten in het ontwerp van zo’n beetje alles dat we tegenkomen in ons dagelijks leven. In deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid is hij te gast om erover te praten.