Het Volkskrantgeluid: de meteoriet die de dino’s uitroeide

Het moet ergens in het voorjaar zijn geweest, 66,95 miljoen jaar geleden. Toen raakte een meteoriet zo groot als een berg de aarde, en roeide in één klap het tijdperk van de dinosauriërs uit. Daarvoor is nu uniek nieuw bewijs gevonden in North Dakota. Je hoort er alles over in deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans.