Het twee keer zo vaak uitvallen van Max Verstappen is geen toeval meer, toch?

Klopt het?

De rol van toeval is een kwestie van kansrekening. En dus vragen we statisticus Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen om Verstappens pechgevallen te toetsen. Albers koppelt direct de vraag los van de Formule 1. 'Stel, je koopt twee zakjes M&M's. In het ene zakje zitten zes gele snoepjes en zeven rode, en in de ander drie gele en tien rode. Toeval of niet?' Als de zakjes willekeurig worden gevuld, rekent Albers voor, dan is het niet uitzonderlijk dat deze verdeling weleens optreedt. Terugvertaald naar de Formule 1: puur op basis van de getallen kan Verstappen ook gewoon pech hebben, in plaats van een slechtere auto.



Zelfs als de verschillen tussen Verstappen en Ricciardo wél uitzonderlijk zouden zijn, tekent Albers aan dat zoiets alsnog toevallig kan gebeuren, gegeven het feit dat er liefst tien teams meedoen aan Formule 1. De kans dat zich bij minstens één ploeg opmerkelijke prestatieverschillen tussen teamgenoten voordoen, komt in de buurt van 99 procent. 'Praktisch gegarandeerd dus.'



'Het kan dus zomaar zo zijn dat Verstappen gewoon pech heeft, ofwel rijdt op een manier dat de auto er sneller stuk van gaat', concludeert Albers.



De auto stuk rijden - zou het? Ricciardo grapte er al eens over op een persconferentie. Hij zou zijn eigen auto met 'voorspel' bejegenen, terwijl de jonge Verstappen 'er direct vol ingaat'. Autoraceveteraan Jan Lammers ziet daar niets in. 'De tijd dat je een auto echt kapot kon rijden, ligt echt achter ons.'