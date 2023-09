Het systeem met bingoballetjes om de volgorde op het stembiljet te bepalen, past niet bij een transparante democratie

Over minder dan drie maanden mogen we naar de stembus. Daar vouw je het stembiljet open tot iets van het formaat behangpapier om vervolgens uit tientallen partijen te kunnen kiezen. De lijstvolgorde is dus belangrijk: jouw partij valt meer op als je als eerste op de lijst staat dan wanneer je ergens rond de twintigste plek staat.

Op 9 oktober wordt bekend hoeveel partijen dit keer willen meedoen. Na wat checks op correctheid van de aanvraag bepaalt de Kiesraad de lijstvolgorde, volgens de spelregels in de Kieswet. De eerste 16 plekken worden uitgedeeld aan de partijen die in 2021 ook zetels haalden, op volgorde van grootte. Zo krijgt de VVD lijstnummer 1 en BBB nummer 16. Onder de nieuwkomers, zoals Omtzigts NSC, worden plekken 17 en verder verdeeld. De partijen die in alle kieskringen meedoen komen eerst, die met de minste kieskringen het laatst.

Het (voor statistici) interessantste stukje Kieswet staat in artikel 14.3: ‘Bij een gelijk aantal kieskringen beslist het lot.’ Vanzelfsprekend is het essentieel, zeker in deze tijden van groeiend wantrouwen, dat de loting eerlijk gebeurt. De loting uit 2021 werd daarom live op YouTube gestreamd.

Toen waren er zeven nieuwe partijen die in alle zeven kieskringen meededen en streden om lijstnummers 14 t/m 20. Alsof het Lingo was, werd de volgorde bepaald met een bak met balletjes. Eerst pakte een medewerker blind een balletje met het lijstnummer, vervolgens pakte een collega uit een ander bingowiel een balletje met de partijnaam.

Over de auteur Casper Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij lotingen in de voetbalwereld wordt deze methode ook toegepast, met de nodige – en niet geheel onterechte – kritiek: er zou te makkelijk valsgespeeld kunnen worden. Door bijvoorbeeld bepaalde balletjes op te warmen (niet zichtbaar voor de kijkers thuis) zou je de uitslag kunnen beïnvloeden.

Een gegarandeerd eerlijke manier om te loten is door de deelnemende partijen zélf de loting te laten verrichten. Stel, voor vier partijen moet de volgorde bepaald worden door het lot: dat kan op 24 manieren (tel ze maar na). Om in spelshowmetaforen te blijven: maak een groot Rad van Fortuin-achtig wiel met 24 vakken. Dek het rad vervolgens af en laat de vier betrokken lijsttrekkers om de beurt een zwieper aan het geblindeerde wiel geven. Vervolgens onthul je op welke lijstvolgorde het rad terechtgekomen is.

Met meer partijen krijg je razendsnel meer combinaties: bij 7 partijen zijn dit er al 5.040. Dat wordt lastig op een rad van fortuin, maar is op papier nog prima te doen. Iets formeler gesteld: je kan elk van de mogelijke volgorden een nummer, van 0 tot 5.039, geven. Elke partij levert onafhankelijk een getal onder de 5.040 en die tel je bij elkaar op, en dan kom je op bijvoorbeeld 16.882. Hier trek je steeds 5.040 van af totdat je dreigt op een negatief getal uit te komen. In ons voorbeeld kun je van 16.882 drie keer 5.040 aftrekken, en kom je op 1.762. De lijstvolgorde die aan dat nummer gekoppeld is, is de definitieve volgorde.

Zelfs als twee partijen onderling samenwerken kunnen ze niet sturen hoe de uitslag eruitziet, niet eens een beetje. Door de volkomen transparantie is eerlijkheid gegarandeerd. Het oubollige systeem met bingoballetjes had wel wat aandoenlijks en dat mis je helaas met dit systeem, maar voor een transparante democratie zijn nou eenmaal offers nodig.