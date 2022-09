Het stikstofmodel van het RIVM bevindt zich in het centrum van een crisis: hoe werkt het eigenlijk?

Beeld Getty / bewerking Peter Lipton

‘Vanochtend kon je de mest nog ruiken’, zegt Margreet van Zanten als ze de lage poort opent naar het veldje. Ze is hoofd emissieregistratie in Nederland en werkt bij zowel het RIVM als Wageningen Universiteit. Achter haar staan enkele masten met glazen buizen en peperdure spiegels: die meten allemaal stikstof. Hier, net buiten Wageningen, komt dat niet van ver. In de omgeving staan heel wat boerderijen waar dagelijks ammoniak uit mest verdampt, een belangrijke stikstofverbinding. In de metingen op het veldje zien de onderzoekers de ammoniak voorbijkomen en in de grond dwarrelen. Belangrijk, want iets verderop ligt De Blauwe Hel, een natuurgebied waar volgens Europese afspraken niet te veel stikstof in de bodem mag zitten.

De rekenmodellen waarover zoveel van de stikstofdiscussie gaat, lijken hier ver weg. Maar schijn bedriegt. Dit veld is maar één meetlocatie. Zoveel daarvan zijn er niet eens in heel Nederland, vertelt RIVM-onderzoeker Roy Wichink Kruit. Althans niet met zulke geavanceerde apparatuur. ‘In Nederland hebben we bijvoorbeeld vijf Cotag-meetpalen in totaal, die meten hoeveel ammoniak via luchtwervelingen de bodem bereikt.’ Weliswaar houdt een groot meetnet op honderden locaties ook op andere manieren de stikstofuitstoot en -neerslag bij, maar alles meten kan niet. Van Zanten: ‘Toen een politicus tien jaar geleden al een keer opperde om op elke plek te gaan meten, dacht ik meteen: kom maar op met die miljarden.’

Cotag-meetpunt in het Noordhollands Duinreservaat. Dit zijn meetpunten voor het meten van de droge depositie van ammoniak. Beeld rv

Vandaar de computermodellen van onder meer het RIVM en Wageningen Universiteit. Daar gaan meetgegevens in. Vervolgens berekenen de modellen, voor heel Nederland en elk natuurgebied, hoeveel stikstof er rondgaat en hoeveel er neerslaat. Handig, want volgens de Wet stikstofreductie en natuurverbetering moet er, wederom voor heel Nederland, onderbouwd beleid zijn om de stikstofuitstoot te reguleren en natuurschade in te perken.

Tegelijk roepen de modellen ook vragen en controverse op, meestal juist met het argument dat het uiteindelijk om berekeningen gaat in plaats van metingen. Zo stemden VVD-leden op hun partijcongres over een motie die stelde dat de modellen ‘achterhaald’ waren en ‘niet met de feiten’ stroken. Kamervragen gaan ook vaak over ‘onjuistheden’ en ‘onzekerheden’ in de stikstofmodellen van het RIVM. Tegelijkertijd hekelt een groep wetenschappers in Trouw juist al die twijfel: de modellen zijn zelfs mét onzekerheden en andere wetenschappelijke kennis voldoende om in actie te komen. De vraag is dus: hoe werken die stikstofmodellen nou eigenlijk? Kloppen ze altijd wel met de metingen en in hoeverre zijn ze doorslaggevend voor het stikstofbeleid?

1. Hoe bepalen de berekeningen waar te veel stikstof neerslaat?

Dat is ’m dan: hét stikstofmodel. Op de eerste verdieping van het RIVM-gebouw in Bilthoven, waar een groen bladerdek het uitzicht bepaalt, wijst stikstofprojectleider Wim van der Maas naar een groot tv-scherm dat een kaart van Nederland laat zien. Het stikstofrekenwerk verschijnt wanneer Van der Maas met de kaart inzoomt op een natuurgebied. De bossen, duinen en graslanden gaan dan over in zeshoekige honingraatvakjes van elk 1 hectare groot. Ze zijn ingekleurd, van licht tot donker. Van veel tot weinig stikstofneerslag.

Elk natuurgebied heeft een grenswaarde aan stikstof die het aankan: de kritische depositiewaarde (kdw). Daarboven is de kans op natuurschade door stikstof groot, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom berekent het RIVM-model waar uitgestoten stikstof precies heen waait en wat de kans is dat het ergens in de bodem terechtkomt. Met metingen en internationale vergelijkingen controleert het RIVM of het model klopt; over het algemeen is dat zo, concludeerde de onafhankelijke commissie-Hordijk eerder al.

Blijkt dat ergens meer stikstof in de bodem belandt dan de grenswaarde aangeeft, dan kleurt het model zo’n zeshoekig vakje in een natuurgebied donkerpaars: de kdw is overschreden. Op de kaart zijn heel wat paarse vakjes te zien in de Nederlandse natuur.

2. Hoe heilig is die kritische stikstofgrens?

Deze kritische depositiewaarde is juist een van de stukjes stikstofwetenschap die onder vuur ligt. Sterker: het kabinet heeft zelfs toegezegd een alternatief te gaan zoeken, nadat boerenorganisaties LTO, Agractie en Farmers Defence Force daar eind augustus op hadden aandrongen. De methode erachter is volgens de landbouwsector te onbetrouwbaar en een te eenzijdige manier om natuurbeleid op te baseren. Volgens een nog te verschijnen Europees wetenschappelijk onderzoek is de kdw echter juist niet streng genoeg, aldus de NOS.

‘Ik geef direct toe dat de kritische depositiewaarde onzeker is en er voor de natuur meer telt dan alleen stikstof’, zegt hoogleraar Wim de Vries over de kritiek. Hij onderzoekt stikstofeffecten aan Wageningen Universiteit en doet sinds de jaren tachtig bodemonderzoek. ‘Als je in elk natuurgebied onder die grenswaarden wil gaan zitten, moeten we met z’n allen Nederland uit.’ Al is het maar omdat er ook nog stikstof uit het buitenland komt waaien.

De boeren hebben volgens De Vries een punt als ze zeggen dat de stikstofdoelen niet een eigen leven moeten gaan leiden, alsof ze het enige zijn dat natuurbeheer nodig heeft. Maar als graadmeter ziet hij de kritische depositiewaarde als onmisbaar. ‘Te veel stikstof is schadelijk’, zegt hij. ‘Het verzuurt de bodem en maakt andere voedingsstoffen schaarser. En de kdw is daarvoor toch wel de beste norm die we hebben.’

Zomaar van die norm afstappen lijkt hem – en andere experts – niet logisch. ‘Met de argumenten die je nu hoort kun je rustig alle normen die we in de wereld hebben uit het raam gooien. Bloedwaarden, waterkwaliteitsnormen, je kunt het zo gek niet bedenken, ze zijn allemaal onzeker en ze vertellen nooit het hele verhaal. Als je daarmee stopt, heb je niets meer om naar te handelen.’

Daarbij komt, zegt De Vries, dat de kdw niet gebaseerd is op ‘een kleinigheid’. Nee: die is onderbouwd met veldproeven, metingen in natuurgebieden waar stikstof bijkomt of verdwijnt, en modelberekeningen. Daar komt consistent uit dat elk natuurgebied moeilijker herstelt naarmate zich boven een bepaald niveau meer stikstof opstapelt.

Een bekend experiment komt uit Nederland en loopt al sinds de jaren vijftig. Onderzoekers verdeelden destijds een lap kleigrond in stroken en bemestten deze afwisselend met extra stikstof of andere plantenvoeding. Op de meest stikstofrijke strookjes stierven de meeste soorten uit. Nadat de stikstofconcentraties waren gedaald, keerden enkele kruidachtige plantjes, zoals het margrietje, na ongeveer tien jaar terug.

Opvallend genoeg liet het kabinet al in 2021 onderzoeken of er een alternatief haalbaar is voor de kritische depositiewaarde, bijvoorbeeld andere metingen aan ecosystemen en natuur. De conclusie luidde toen: dat duurt te lang, wordt te duur en er is geen enkele garantie dat een alternatief beter (lees: zekerder) zou uitpakken.

3. Klopt het stikstofmodel überhaupt?

De boeren twijfelen al jaren aan de stikstofmodellen, maar de meest recente knuppel in het hoenderhok komt van emeritus hoogleraar zee-ecologie Han Lindeboom. Hij schreef met anderen een rapport voor D66 over het onderwerp waar de partij volgens hem niets van wilde weten. Zijn mening: de RIVM-modellen zijn onbetrouwbaar en kloppen niet, vooral wat betreft stikstofneerslag. ‘Er zijn een paar hotspots in de natuur waar stikstof zich ophoopt’, zegt hij aan de telefoon. ‘Daar groeien dan bramen en brandnetels. Maar dat is aan de randen van de natuurgebieden. Verderop in de natuur zijn de effecten veel kleiner.’

Lindeboom noemt zichzelf stikstofdoctor, omdat hij in 1979 promoveerde op hoe stikstof zich verspreidt uit de mest van een pinguïnkolonie vlak bij Antarctica. Hij zag daar dat de hoogste concentratie ammoniak dicht bij de kolonie neerslaat: daar groeien de meeste grassen.

Dat betekent, zegt hij, dat ook rond een boerderij de meeste ammoniak vrijwel direct neerslaat. Ammoniak die verder waait, komt weliswaar ook aan bij natuurgebieden, maar bereikt vooral de bodem bij de bosranden en relatief minder vaak het midden. Om die reden zouden veel boerderijen verder weg van Natura 2000-gebieden volgens Lindeboom hun veestapel niet hoeven verkleinen. Dat klinkt onder meer actiegroep Farmers Defence Force (FDF) goed in de oren, aldus het ANP.

Op zich heeft Lindeboom gelijk dat de hoogste ammoniakconcentraties direct rondom een stal neerslaan, erkent Jan Willen Erisman van Universiteit Leiden, die zelf meer dan 35 jaar stikstof onderzoekt. Maar in lagere concentraties komt ammoniak uit boerderijen toch heel ver. En met tienduizenden veehouderijen ontstaat er zo toch een flinke pluim ammoniak, ook boven natuurgebieden.

‘Dat hebben we in de jaren negentig al uitgebreid onderzocht’, zegt Erisman. ‘We deden van alles. We lieten karren met mest uitrijden en konden de ammoniak verderop nog steeds meten. We hebben ook een keer een gasfles ammoniak op een lege parkeerplaats gezet, met voor de beeldvorming een plastic koe eroverheen. Ook dan zie je op verschillende afstanden hoe ver het komt. Zo’n 5 procent van de vrijgekomen ammoniak slaat direct in hoge concentraties neer, de rest waait in verdunde vorm kilometers verder. Precies dat proces zit nu in de modellen.’

Beeld Getty / bewerking Peter Lipton

Daarnaast wijzen RIVM-metingen van het zogeheten MAN-netwerk – Meetnet Ammoniak Natuurgebieden – erop dat de ammoniak in de buurt van stallen natuurgebieden bereikt en er dieper in trekt, zegt onderzoeker Roy Wichink Kruit. ‘In de Gelderse Vallei staan veel stallen van veehouders, en iets verderop ligt De Hoge Veluwe. Je ziet dat aan de kant van de stallen de concentratie ammoniak in de Veluwe-lucht stukken hoger is dan een paar kilometer dieper in het natuurgebied. Maar ook daar zijn de concentraties hoog. Er komt ammoniak uit de Gelderse Vallei en het slaat in de hele Veluwe neer.’

‘Wat Lindeboom zegt, is echt aantoonbare onzin’, zegt ook hoogleraar atmosferische chemie Maarten Krol van Wageningen Universiteit. Hij schreef samen met zijn collega Wim de Vries een reactie op Nature Today. ‘Je moet wel heel veel zelfvertrouwen hebben om een compleet internationaal vakgebied aan te vallen, met studies uit Zuid-Amerika, China en de Verenigde Staten, en te zeggen dat iedereen ernaast zit.’

Kritiek en een alternatieve theorie zeggen de onderzoekers prima te vinden. Maar ze zijn van collega-wetenschappers gewend om die verpakt te zien in een gedegen wetenschappelijke publicatie, vol metingen en berekeningen. Daar zegt Lindeboom zelf niets voor te voelen. ‘Met alle respect, dat roept iedereen voortdurend. Maar je hoeft voor mijn hypothese het niet allemaal te meten. Je moet gewoon kijken. Je kunt gewoon zien waar het hartstikke goed gaat met de natuur. En waar dat niet zo is, moet je natuurbeleid voeren. Maar stikstof zelf is het grote probleem niet.’

4. Hoezo moeten sommige boerderijen hun uitstoot met 95 procent verlagen en andere met 58 procent?

Dan is er nog de beruchte stikstofkaart. Minister Christianne van der Wal presenteerde die in juni in haar Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, gebaseerd op berekeningen uit het stikstofmodel. In de Natura 2000-gebieden moet de stikstofuitstoot met meer dan 95 procent omlaag, daar vlakbij moet het 70 procent lager. In de regio’s daarbuiten gaat het vaak om 42 procent. In de Gelderse Vallei, waar de uitstoot hoog is, moet een forse 58 procent minder stikstof vrijkomen.

Stichting Agrifacts, een landbouwbelangenorganisatie, meent dat de kaart vol fouten zit. Hun belangrijkste punt: de straal van 1 kilometer rond alle natuurgebieden dwingt veel veebedrijven tot absurd strenge stikstofreducties die erop neerkomen dat veel boeren moeten stoppen.

Het RIVM heeft niet zelf die kilometerzones rond de natuurgebieden bedacht, aldus Van der Maas. ‘Het kabinet stelde de doelen, inclusief die reductiezones, met de opdracht voor ons om uit te rekenen hoeveel reductie er nodig is om uiteindelijk onder de kritische depositiewaarde te komen. Het is niet zo dat het RIVM hier heeft bepaald welke boerderijen moeten sluiten.’

Cotag-meetpunt in de Oostelijke Vechtplassen, dat meet hoeveel ammoniak via luchtwervelingen de bodem bereikt.

Stikstofhoogleraar Erisman is het deels eens met de kritiek op de kaart. De extra strenge kilometergrens rond alle natuurgebieden is ietwat arbitrair, omdat niet alle bedrijven die daar zitten per se veel uitstoten. Dat betekent dat in het kabinetsvoorstel er bedrijven zijn, dicht bij de natuur, die onevenredig hard worden aangepakt, zonder dat dat volgens Erisman meteen veel oplevert.

Hier tekent zich een duidelijke lijn af: achter het model zitten keuzen en die kunnen om geniepige details gaan. Bijvoorbeeld: bij eerdere vergunningsberekeningen benadeelde het RIVM-model de boeren onevenredig, zegt atmosferisch chemicus Krol. Het model smeerde de boerderij-uitstoot over grote afstanden uit, tot ver in natuurgebieden, terwijl de stikstofuitstoot van snelwegen al na 5 kilometer afstand van de weg uit het model werd gekapt. Volgens het RIVM moest dat om de computers niet te veel te belasten bij elke vergunningsberekening, kreeg Krol te horen. ‘Ik weet zeker dat anders de A15 ook een effect zou hebben op de Veluwe. Het is intussen deels gelijkgetrokken. Maar toen waren het wel de boeren die met de berekening het meest moesten inbinden.’

Voed de berekeningen een ander stikstofplan en er rollen andere resultaten uit. Zo komt Erisman, gebruikmakend van hetzelfde RIVM-model, tot een ander beleidsvoorstel. ‘Het kabinet wil de stikstofuitstoot met 39 kiloton terugbrengen, wij hebben laten zien dat het ook met 23 kiloton kan’, zegt hij. In Erismans plan, dat hij vorig jaar publiceerde met de titel Naar een ontspannen Nederland, zitten geen extra strenge stroken en dat maakt volgens hem alles uit. Simpel gezegd rekent Erisman voor een veel groter gebied uit hoeveel de stikstofuitstoot omlaag kan om kwetsbare natuurgebieden voldoende te ontlasten. ‘Daarmee wijs je eerder de bedrijven met piekbelasting aan en hoeft de rest minder te reduceren.’

5. Hoe zit het met onzekerheden?

Een ander punt: de stikstofmodellen leveren soms opmerkelijke resultaten op. Met dat probleem zitten bijvoorbeeld de kustprovincies, meldde Nieuwsuur onlangs. Liefst een kwart van de stikstof die over de duinen waait, duikt ogenschijnlijk op uit het niets: niemand weet waar die vandaan komt. Het model kan niet voorspellen hoe dat zit. Dat zit de provincies dwars. Als niet duidelijk wordt wie welke stikstofuitstoot veroorzaakt, vinden ze, wordt het lastig om boeren en andere bedrijven te verplichten om hun uitstoot te minderen.

Dat schuurt: als de overheid zegt op de modellen te vertrouwen, levert dat problemen op zodra er onzekerheden opduiken. Dat er onzekerheden zijn, is volgens het RIVM geen geheim. ‘Op sommige plekken in Oost-Nederland denkt het model juist dat er een hogere stikstofconcentratie zou moeten zijn’, zegt Roy Wichink Kruit. ‘Maar die meten we daar niet. We werken nu met een meetcorrectie voor die plekken en rekenen daar dus met minder stikstof.’ Intussen is het bedoeling dat het model steeds beter wordt en dat er minder correcties nodig zijn.

Zekerheid eisen over lokale details kan eigenlijk niet, zeggen wetenschappers als RIVM-onderzoeker Van der Maas. ‘Het model kan niet precies voorspellen dat een ammoniakmolecuul uit een bepaalde stal precies op deze ene hectare zal neerslaan.’

Sterker: de onzekerheid aan stikstofneerslag loopt in sommige gebieden hoog op. Waar het model zegt dat op een hectare waarschijnlijk jaarlijks 15 kilo neerslaat, zou het ook 8 kilo kunnen zijn, of 22 kilo. Dat kan het verschil zijn tussen een kritische depositiewaarde wel of niet halen, zegt De Vries.

Wat te doen met die onzekerheden? Ook dat is weer een keuze. Het is lastig om een stikstofvergunning te verlenen als zo’n aanvraag gaat om kleinere hoeveelheden dan de onzekerheid die in het model zit, zegt atmosferisch chemicus Maarten Krol. ‘Dan wordt de beslissing om wel of geen vergunning te verlenen heel arbitrair. Daarom adviseerden we in het eindrapport van de commissie-Hordijk om het RIVM-model niet te gebruiken voor vergunningverlening’, zegt Krol.

Op grotere schaal middelen de onzekerheden elkaar uit, zegt Van der Maas. Het is een beetje zoals met het weerbericht: daarmee valt nooit precies te zeggen in welke Nederlandse gemeenten een bui zal vallen, maar dat het op sommige plekken meer zal regenen dan andere, is een gegeven. Na een heel jaar is het zo goed als zeker dat het overal een bepaalde hoeveelheid heeft geregend, en dat het in sommige regio’s meer zal zijn geweest dan andere.

Met die gemiddelden komt er juist meer zekerheid over hoeveel minder stikstofuitstoot wenselijk is, zegt De Vries. In Nederlandse natuurgebieden belandt gemiddeld 21 kilo stikstof per hectare, terwijl de gemiddelde kdw onder de 14 kilo moet komen voor herstel, rekent ook Erisman voor. ‘Zelfs als er 30 procent minder stikstof zou neerslaan, haal je dat nog niet. En je moet niet vergeten dat onzekerheid twee kanten op kan: het zou ook erger kunnen zijn dan we denken.’