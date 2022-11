Het statistiekje dat de gemiddelde Nederlander 173 kledingstukken heeft, is een eigen leven gaan leiden

‘De gemiddelde Nederlander heeft 173 kledingstukken.’ Dit statistiekje kwam ik drie keer tegen in de week dat ik de kledingkast van mijn overleden moeder opruimde (die overigens flink boven het gemiddelde zat).

Die 173 kledingstukken is een feitje dat gretig wordt herhaald. Opruimgoeroes bepleiten dat een flink deel van die 173 kledingstukken uit je overvolle kast moeten. Tweedehandswinkeltjes noemen het aantal om mensen op te roepen om mooie spullen via hen te verkopen. Tijdschriften als Harper’s Bazaar en Libelle vragen hoeveel kledingstukken een mens nu echt nodig heeft (tussen hun modereportages door, dat dan weer wel). Arjen Lubach noemde de 173 kledingstukken laatst nog in zijn rubriek ‘En nou is het afgelopen met te veel kleding’.

Als ik zo’n getal zie, vraag ik me onmiddellijk iets af. Namelijk: is 173 een priemgetal? Antwoord: ja, het is alleen deelbaar door één en zichzelf. Daarna komen vragen als: waar komt zo’n getal vandaan? Wie heeft dit geteld en hoe? Gaat het ook over schoenen in de gang en jassen aan de kapstok?

De bron van die 173 kledingstukken blijkt het onderzoeksrapport Measuring the Dutch Clothing Mountain van de Hogeschool van Amsterdam uit 2018.

Zoals zo vaak blijkt er een complete wereld achter één getal te zitten. De onderzoekers leggen in het rapport uit dat cijfers over wat mensen aan kleding kopen lastig te vergelijken zijn. Zo houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij hoeveel huishoudens uitgeven aan ‘huishoudelijk textiel.’ Daar valt kleding onder, maar ook lakens, gordijnen of handdoeken. Schoenen en sokken horen er niet bij. Euromonitor en anderen verzamelen dan weer data waarbij lakens en zo niet meetellen, maar schoenen en sokken juist wél.

In dit rapport besluiten de onderzoekers daarom maar zelf te gaan tellen. Ze gaan langs bij vijftig Nederlandse vrijwilligers die toestemming geven om hun hele kledingkast in kaart te laten brengen. Wat hebben ze liggen? Welke kledingstukken hebben ze nog nooit gedragen? Hoeveel tweedehands spullen hebben ze? Sokken en ondergoed zijn niet meegenomen in deze telling.

Het rapport staat vol tabellen met heerlijke statistieken. Mensen hebben bijvoorbeeld gemiddeld 26 T-shirts met korte mouwen en tien broeken. Bijna de helft van de jumpsuits ligt ongebruikt in de kast. Tassen zijn relatief vaak tweedehands. Mensen hebben gemiddeld 130 kledingstukken.

Dat zijn er dus minder dan die zo vaak geciteerde 173 kledingstukken, een aantal dat pas opduikt in de samenvatting van het rapport. Als ik onderzoeker Irene Maldini hierover mail, legt ze uit dat die 173 het geschatte totaal aantal kledingstukken inclusief ondergoed en sokken is (waarbij ze de verkoopcijfers hebben gebruikt om deze schatting te maken). Maldini mailt ook dat ze vermoedt dat het werkelijke gemiddelde veel hoger ligt dan 173.

In het rapport waarschuwden zij en de andere onderzoekers namelijk al dat ze een kleine, niet-representatieve steekproef hebben gebruikt en dat je voorzichtig moet zijn met het interpreteren van deze resultaten. Maar het statistiekje van die 173 kledingstukken is een eigen leven gaan leiden. Wat weer eens laat zien dat een abstracte discussie een stuk makkelijker aan te zwengelen is als je een heel concreet getal kunt noemen. Zelfs als dat getal misschien niet precies klopt.