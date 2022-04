Het restant van deze kosmische ontploffing stelde sterrenkundigen voor een raadsel

Beeld Nasa/CXC/SAO, NA

Als een ster zwaar genoeg is, explodeert ze aan het eind van haar bestaan. Wat overblijft na zo’n ‘supernova-explosie’ is een gigantische, uitdijende wolk gas. Dit stellaire restant staat in het sterrenbeeld Cassiopeia, en ontplofte meer dan elfduizend jaar geleden. In 1670 kwam het licht ervan voor het eerst aan op aarde.

De gaswolk dijt uit met zesduizend kilometer per seconde en is op dit moment zo’n zestien lichtjaar groot. Dat betekent dat het licht er zestien jaar over doet om van de ene naar de andere kant van de gaswolk te komen. Ter vergelijking: licht doet er 8 minuten over om van de zon bij de aarde te komen. Zulke onvoorstelbare proporties brengen taaie puzzels met zich mee: zo blijkt uit nieuw onderzoek dat sommige stukjes nevel tegen de richting van de explosie in bewegen en andere delen versnellen in plaats van geleidelijk af te remmen.

Volgens de onderzoekers is de verklaring dat de uitdijende nevel tegen iets is opgebotst. Waarschijnlijk is dat ‘iets’ een schil van gasdeeltjes om de nevel heen, daarheen geblazen door de ster, nog voor de explosie.

De spectaculaire kleuren van deze wolk zijn overigens niet ‘echt’. Veel van de gaswolk is onzichtbaar voor het menselijk oog, waardoor onderzoekers kleuren moeten toevoegen om die onderdelen toch in beeld te brengen.