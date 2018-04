Het perfecte trainingsrondje: vroeg opstaan, een kopje koffie tussendoor en afsluiten met een maaltijd

'Een rondje fietsen is geen 'walk in the park'. Dus je moet niet na een uurtje al terug zijn. Je moet 's avonds tijdens het eten wel iets hebben gedaan waarover je op kunt scheppen tegen je vrouw - of man natuurlijk. Een mooie afstand is 100 kilometer. Als je zo'n 30 kilometer per uur gemiddeld rijdt, dat is een beetje de gouden standaard, dan ben je ruim drie uur aan het trappen. Dat tikt aan.'



'Belangrijk dus: goed ontbijten.