Het oog van orkaan Ian, vlak voor de ramp

Als deze jongen op je af komt, berg je dan maar. De satellietfoto, deze week vrijgegeven door Nasa, toont het oog van orkaan Ian, drie uur voordat hij de kust van Florida bereikt.

De zogeheten categorie 4 orkaan – de op één na zwaarste categorie – veroorzaakte grote schade en stoomuitval. Ook vielen er zeker 120 doden te betreuren. De meesten verdronken in het water dat razendsnel over het land spoelde. Maar er vielen ook ‘indirecte doden’, bijvoorbeeld een 65-jarige man die vanwege de stroomuitval een generator aandeed in zijn garage, en vervolgens stierf aan koolmonoxidevergiftiging.

Hoewel experts niet weten of klimaatverandering zal leiden tot meer orkanen, is de verwachting wel dat de orkanen die ontstaan heftiger zullen worden, onder meer omdat warme lucht meer vocht kan vasthouden. Oceaanonderzoeksinstituut NOAA maakte modelstudies waaruit blijkt dat er zo’n 10 tot 15 procent meer regen uit orkanen kan vallen als de aarde 2 graden opwarmt.

Het relatief goede nieuws is dat het aantal doden door orkanen in de loop der tijd is afgenomen. Met moderne satellieten en communicatiemiddelen kunnen mensen in het pad van de orkaan tijdig gewaarschuwd worden om een goede schuilplaats te zoeken.