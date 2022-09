Het nieuwe dieptepunt van Haagse kolder: een ingewikkelde subsidieregeling voor projecten die regels afschaffen

Ruim een halve eeuw vind ik van alles en roep dat te pas en te onpas. Als 15-jarig jongetje schreeuwde ik dat Johnson een molenaar was, want moordenaar roepen was bij een bevriend staatshoofd nog verboden, ook al voerde die oorlog in Vietnam. Ik vond dat scholieren meer te zeggen moesten krijgen en herhaalde dat tijdens mijn universitaire studie, tot ontsteltenis van mijn medestudenten en familie zelfs tijdens mijn buluitreiking.

Altijd ben ik dingen blijven vinden. Noem maar op: de zorg moet anders, dokters moeten beter luisteren naar patiënten, dokters doen veel te veel, VWS maakt er een potje van. De laatste vijf jaar schreef ik stukjes in deze krant. Minder stellig dan ik vroeger was, maar toch, ik mopperde wat af.

Dat hielp een beetje om mijn natuurlijke somberheid te verdrijven. Als lezers reageerden dat bijvoorbeeld verzekeraars en ministers die stukjes moesten lezen, antwoordde ik dat stukjes niet helpen. Iedereen zit vast in zijn eigen gelijk en belangen. Vaccinontkenners blijven nut ontkennen, marktdenkers en marktontkenners in de zorg slaan elkaar om de oren, kankerscreeningpromotoren zullen uiteindelijk hun zin krijgen. Het KWF haalt jaarlijks 130 miljoen euro op en zijn onderzoekers blijven roepen dat kanker de wereld uitgaat, terwijl Nederland een hoge kankersterfte heeft en het preventiebeleid geheel mislukt is. De tabaks- en vleeslobby maakt de jeugd én de natuur kapot, elk tegenstribbelen blijkt nutteloos.

Intussen kan een kwart van de kinderen niet meer fatsoenlijk lezen, neemt de armoede toe, lijkt het klimaat onherstelbaar veranderd, is het oorlog en blijkt het eerste schip in een Nederlandse haven uit dat oorlogsgebied geen graan maar kippenvoer te vervoeren. Al die ‘man made disasters’ maken me wanhopig en oneindig somber.

In de zorg is het omslagpunt allang bereikt. Verzekeraars willen of kunnen de problemen niet verhelpen. Het allersomberst word ik van het onvermogen van VWS om ook maar iets nuttigs te bedenken. Het nieuwe dieptepunt van Haagse kolder is een tweet van minister Helder, die van langdurige zorg, over een subsidieregeling voor projecten die regels afschaffen.

Zorgaanbieders kunnen voorstellen indienen en krijgen dan subsidie. Het minimumbedrag is 25 duizend euro en ze subsidiëren je voor maximaal 75 procent. Zo’n project moet volgens VWS dus minstens 33.333,33 euro kosten. Ik verzin die 33 centen niet. Die idiotie staat echt zo in de subsidievoorwaarden. Er is 9,5 miljoen euro voor dit project van ‘Ontregel de zorg’ beschikbaar. Je zal het maar bedacht hebben. Wat zeg je dan bij het avondeten tegen je kinderen?

Ik ben moe en hou ermee op. Als ik al wat vind, ga ik het (voorlopig?) niet meer opschrijven. Mijn gedachten kunnen beter maar in de lucht verdwijnen. Een van mijn oude huisartsenmaatjes zei pas dat ik moet ophouden met de wereld te willen verbeteren. Hij had gelijk, ik ga minder vinden en meer kijken. Misschien lukt het me wel om de koolmezen in mijn tuin van elkaar te onderscheiden. Voor nu is dat genoeg, u ga ik daar niet mee lastig vallen. Het ga u goed.

Joost Zaat is huisarts, dit is zijn laatste column voor de Volkskrant. Najaar 2017 schreef Zaat zijn eerste column, toen nog op de Wetenschap-pagina.