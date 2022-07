Het mysterie van de zwabbervoet en de golf-bibbers en waarom het juist geoefende sporters treft

Beeld Jan Mulders

Hole 1: ‘Ik wist direct, dit zijn de yips’

‘Hier gebeurde het’, wijst Erik van Wensen. ‘Tijdens een wedstrijd om de maandbeker van de club. Mijn balletje lag hier aan de voorkant van de green en de vlag stond daar achterop. Een lange putt, ik sloeg en voelde het meteen.’

Van Wensen staat op hole 1 van de Rosendaelsche Golfclub, een van de oudste en chicste golfbanen van het land. Vlak boven Arnhem slingeren hemelsgroene banen gras zich door de Veluwse bossen. Op de greens staat geen sprietje verkeerd, lijsters klinken, de zon schijnt – het zijn omstandigheden waar elke golfer van droomt.

Maar die dag, in de lente van 2005, precies op het moment dat Van Wensen moest gaan putten, verstoorde een onverklaarbaar schokje in zijn armen ruw die droom. ‘Ik golfde al lange tijd, dus ik wist direct: dit zijn de yips.’

De yips, de nachtmerrie van elke golfer. Dit weekend vindt in St. Andrews, Schotland de 150ste editie van The Open Championship plaats, het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld, sinds 1860. Zal een van de toppers daar erdoor worden getroffen? De grootste kampioenen, legenden als Ben Hogan, Sam Snead en Ernie Els, vielen in de lange historie van de sport al ten prooi aan de mysterieuze aandoening. Nederlands beste golfer ooit, Joost Luiten, kondigde in juni aan tijdelijk te stoppen met de sport: noem het golf-burnout, zei Luiten, het plezier op de baan was helemaal weg. Ook hij had last van de yips, maakte hij vorig jaar al bekend.

Eerder, op zijn werkkamer in Apeldoorn, waarvan de vloer een puttingmat van kunstgras is, had Van Wensen laten zien hoe die yips er precies uit zien. Een putt met alleen de linkerhand? Geen probleem. Een puttbeweging zonder balletje? Geen probleem. Maar gebruikt hij zijn rechterhand én ligt er een balletje op de grond, dan gaat het mis. Net voordat hij het balletje raakt, maakt z’n arm een kleine zwieper, een snelle zigzag van rechts naar links, alsof hij snel de sleutel in een slot draait en weer terug. Het balletje schuift links langs de oefenhole.

Van Wensen: ‘Het is een onwillekeurige samentrekking van de spieren, elke keer precies dezelfde beweging. De spieren die je gebruikt voor het opendraaien van je armen en andere die je juist gebruikt voor het dichtdraaien, vuren tegelijkertijd. Dat zorgt voor die maffe beweging.’

Je zou kunnen denken: het leven zit vol kleine ongemakken, even slikken en weer doorgaan. Zo niet Van Wensen. Hij is namelijk naast golfer en ‘yipper’ ook neuroloog en die combinatie maakt hem bij uitstek geschikt het fenomeen te onderzoeken, vindt hij zelf. Bovendien: in 2009 overleed zijn vader, óók yipper, en op zijn begrafenis beloofde Van Wensen: ‘Pa, die yips ga ik oplossen.’

Hij verkocht een kwart van zijn aandeel in zijn neurologenmaatschap, vroeg zijn vrouw meer te gaan werken, en doet nu twee dagen per week van hun spaargeld yips-onderzoek.

Hole 3: De hersenen zijn een snelkookpan, en onder druk knapt er iets

Op hole 3 slaat Van Wensen zijn afslag rechts de bossen in. Hij besluit zijn bal niet eens te gaan zoeken, dat geeft hem tijd uit te leggen hoe de yips neurologisch te verklaren zijn. ‘Het is misschien de arrogantie van de neuroloog, maar het moet iets te maken hebben met de aansturing van het brein. De hersenen zijn een soort hogedrukpan, op het moment dat je daar genoeg ingrediënten in stopt en vervolgens het vuurtje opstookt, gaat het ergens mis.’

Hoe onderzoek je zoiets? Hij besloot te rade te gaan bij Bart van de Warrenburg, neuroloog in het Radboudumc, en bij Marina de Koning-Tijssen, hoogleraar en hoofd van het expertisecentrum bewegingsstoornissen aan het UMCG in Groningen. ‘Als je er dan toch mee aan de slag wil, moet je er ook maar op promoveren’, vond zij. Nu is Van Wensen hun promovendus.

Hoogstwaarschijnlijk, zegt De Koning-Tijssen, valt de yips in de categorie ‘taakspecifieke dystonie’. Bij slechts één bepaalde activiteit doet het lichaam iets geks, waardoor de beoefenaar juist die ene cruciale beweging niet meer goed kan uitvoeren. Elke keer dat iemand de beweging inzet, ontstaat steeds opnieuw dezelfde afwijkende beweging. Schaatsers met hun zwabbervoet, golfers met hun yips, hardlopers (lopersdystonie), darters (darteritis), biljarters (keuïtis), honkballers, jongleurs, tennissers (vooral bij de opgooi voor de service), maar dus ook violisten, pianisten en zelfs trompettisten die problemen krijgen met hun aanblaastechniek. Heel opvallend: het zijn juist de zeer getrainde beoefenaars die er last van krijgen.

Van Wensen is niet de enige promovendus die hier bij De Koning-Tijssen onderzoek naar doet. De andere is oud-schaatser Beorn Nijenhuis. (De Koning-Tijssen, lachend: ‘Het zijn twee bijzondere mannen, niet je standaard-promovendi. Laat ik het zo zeggen: deze mannen hopen de wereld te gaan redden.’)

Nijenhuis – opgegroeid in Canada en daarom voortdurend switchend tussen het Nederlands en het Engels – is voormalig Nederlands kampioen op de 1.000 en 1.500 meter. Na zijn sportcarrière ging hij verder in de neurowetenschap. Op een dag in een Utrechts café realiseerde hij zich, ‘als een lightning in a clear blue sky’, het volgende: die zwabbervoet van Gerard Kemkers, zijn oude schaatscoach, olympisch medaillewinnaar in 1988, die een jaar later op z’n 23ste zijn carrière moest opgeven omdat hij zijn schaatsen niet meer symmetrisch op het ijs kreeg, ‘wow, that’s definitely a dystonia’.

Jarenlang had Nijenhuis niet over een zwabbervoet gedacht. In al die jaren dat Kemkers zijn coach was, was diens zwabbervoet onbesproken gebleven. ‘Dat begreep ik wel, het is niet iets waar je graag aan terugdenkt.’ Ook nu Nijenhuis er al jaren onderzoek naar doet, heeft hij Kemkers nog altijd niet gesproken. ‘Maar via via heb ik gehoord dat hij best een keer koffie wil drinken.’

Dat een zwabbervoet en de yips taakspecifieke dystonieën zijn – en dus neurologische aandoeningen –, is officieel nog niet bewezen. Nijenhuis: ‘De precieze oorzaak is nog niet bekend. Duidelijk is dat veranderingen in onze hersenen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van deze aandoening.’ Er is een ‘tasty and interesting’ hypothese, zegt Nijenhuis, onlangs gepubliceerd in Nature. Zo perfect dat-ie niet het hele verhaal kan zijn, vindt de onderzoeker, dus hij brengt het met de hoogst mogelijke voorzichtigheid.

‘De veronderstelling is: wij oefenen jarenlang op een bijzonder ingewikkelde oefening en daardoor raken onze hersenen gespecialiseerd in die taak. Als er dan een plotse verandering is buiten onze hersenen, dan raakt dat gespecialiseerde programma gestrest, waardoor er foutjes optreden.’ Het zou verklaren waarom juist getrainde beoefenaars van de ene op de andere dag de taak niet meer foutloos kunnen uitvoeren en waarom het zo moeilijk is daar weer vanaf te komen.

Er is anekdotisch bewijs om de hypothese te ondersteunen, zegt Nijenhuis. In de 19de eeuw was er een epidemie aan schrijverskramp onder kantoorklerken, juist op het moment dat er een nieuw soort vulpen werd geïntroduceerd die een andere druk op het papier vergde. Bij pianisten in een kliniek in Amerika trad de taakspecifieke dystonie op toen zij overstapten van een vleugel op een elektrische piano.

Hole 4: Wellicht dat zelf botox inspuiten helpt

Een perfecte afslag op hole 4 voor Van Wensen, 250 meter ver, net mooi van rechts naar links met de baan meedraaiend. Een klap die duidelijk maakt waarom golf zo verslavend is: gaat het mis, wil je het beter doen. Gaat het goed, dan wil je meer van dat.

In zijn werkkamer-met-puttingmat ontvangt Van Wensen nu sporters die van hun yips-achtige aandoening af willen. Bij een pure dystonie, vertelt Van Wensen, als hij de lange afstand naar zijn balletje aflegt, is er weinig dat hij voor hen kan doen. Het ligt maar net aan welke ingrediënten er in de yips-snelkookpan zijn gegooid. ‘Als angst het grootste probleem is of een nare ervaring, kun je aan EMDR denken, de speciale behandeltechniek die je een stresssituatie opnieuw laat beleven. We hebben dat nu bij zeven golfers gedaan en dat lijkt bij sommige toch wel te werken. Is het een tremor, dan heb je misschien een pilletje nodig. Heeft het met je persoonlijkheid of stress te maken, dan is de psycholoog misschien iets voor je.’

Hoogleraar De Koning-Tijssen is daar streng over. ‘Ik vind het lastig wat er allemaal onder de yips wordt geschaard. Daar is nog geen eenduidige definitie voor en dat vraagt verder onderzoek. Als het alleen met stress komt of als de wedstrijd spannend is, dan is het geen taakspecifieke dystonie. Volgens de definitie treedt een taakspecifieke dystonie altijd op zodra je als sporter of muzikant de beweging maakt.’

Een andere behandelmogelijkheid is het inspuiten van botulinetoxine, beter bekend als botox. Dat verslapt de spieren en zou het te veel vuren van de spieren kunnen tegengaan. Van Wensen is er nu mee aan het experimenteren, vertelt hij. Een collega spuit het in, steeds in dezelfde spieren maar net iets andere hoeveelheden. ‘Zo kan ik bij mezelf uitvinden welke spieren betrokken zijn en of botulinetoxine kan helpen en in welke doses’, zegt Van Wensen vrolijk. ‘En het voordeel: helpt het niet, dan is het na een paar maanden uit het lichaam verdwenen.’

Meest extreme optie: in Japan is er een hersenchirurg die twee sporters succesvol heeft geopereerd, vertelt Van Wensen, onder wie een golfer. Opnieuw bewijs dat de yips een neurologische aandoening zijn, stelt hij vast.

Hole 9: blij met de yips

Ondanks zijn yips heeft Van Wensen een heerlijk rondje gegolfd. Hij heeft ermee leren omgaan. Sterker nog, hij wil ze nooit meer kwijt. ‘Ik wil die scherpte houden voor mijn onderzoek. Als ik geen yipper meer ben, ben ik alleen nog maar neuroloog en golfer. Ik ken veel jongens die hun carrière hebben moeten opgeven, omdat de aandoening niet voldoende wordt begrepen. Dat is mijn drijfveer.’ Lachend: ‘Het is zo’n fascinerende stoornis. Ik ben de enige golfer in de wereld die blij is met z’n yips.’