‘Het maakt voor de CO2-uitstoot niet uit of je in Europa met de trein reist of met het vliegtuig’

High angle view of passenger aircraft with vapour above the clouds at sunset Beeld Getty Images/iStockphoto

Van wie komt de claim?

Neem je het vliegtuig of de trein naar Spanje? Ook in België kregen politici deze vraag voor hun kiezen in de aanloop naar de klimaattop in Madrid. Volgens econoom Stef Proost van de KU Leuven was er een hoop heisa om niets. ‘Laat ons toch eens volwassen worden. Voor de CO 2 -uitstoot komt dat juist op hetzelfde neer’, zei hij vorige week in De Standaard.

Klopt het?

Proost schreef samen met collega’s van de KU Leuven een rapport over een effectiever klimaatbeleid, ‘Een duurzame energievoorziening voor België’. Het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) staat hierin centraal. Dit systeem bepaalt de hoeveelheid CO 2 die we met z’n allen uitstoten in Europa. Dat gaat met behulp van emissierechten. Trein en vliegtuig vallen beide onder dit ETS-systeem, schrijven de onderzoekers. Wat het ene bedrijf niet uitstoot, mag een ander uitstoten, als het ervoor betaalt. Minder vliegen betekent dus dat er voor andere vervuilers meer uitstootrechten overblijven. De onderzoekers spreken van het waterbedeffect. Het totale uitstootplafond ligt vast en dus zou het er niet toe doen of je als individuele consument de trein neemt of vliegt.

Helemaal een op een is deze relatie niet, want op dit moment is er een overschot aan emissierechten. Als mensen ineens massaal de trein nemen in plaats van het vliegtuig, scheelt dat nu dus wel degelijk in de CO 2 -uitstoot. Maar bedrijven kunnen de rechten oppotten en de komende jaren gebruiken als de EU minder emissierechten vrijgeeft, waardoor de ‘bespaarde CO 2 -uitstoot’ alsnog de lucht in gaat. De regel geldt niet voor intercontinentale vluchten.

De onderzoekers gaan voorbij aan het feit dat uitstoot hoog in de lucht een groter opwarmend effect heeft dan uitstoot op zeeniveau – schattingen lopen uiteen van een factor 1,3 tot factor 5 – en dat ook de condenssporen het klimaat beïnvloeden. ‘Klopt’, zegt Proost. ‘Wij hebben puur gekeken naar de hoeveelheid CO 2 , en de vraag wiskundig benaderd.’

Volgens ETS-expert Edwin Woerdman van de Rijksuniversiteit Groningen klopt de redenering. ‘Er zit een hiaat in de wetgeving, waardoor je dit rare neveneffect krijgt. Maar deze fout kan worden gerepareerd bij de volgende ‘review’ van het ETS-systeem in 2021. Als we nu minder vliegen, neemt de politieke druk om het systeem aan te passen toe.’

Woerdman heeft zijn hoop gevestigd op de Market Stability Reserve (MSR). ‘Dit is een soort emissierechtenstofzuiger. Door de economische crisis is er een overschot aan emissierechten ontstaan; de MSR moet dit surplus afromen. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een gedeelte van de rechten vernietigd. De luchtvaart is hiervoor vooralsnog uitgezonderd. Maar de kans is groot dat dit gaat veranderen.’

Eindoordeel