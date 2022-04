Het lijkt soms wel alsof de staartmees op de wereld is om ons bestaan iets te verlichten

Beeld Margot Holtman

Er gebeurde iets bijzonders op mijn balkon. Dat heb ik ingericht voor bijen en andere bestuivers, met veel planten, maar er staat ook een voedertafel voor vogels. Daar komen al jaren dezelfde soorten vogels op af: koolmees, pimpelmees, vink, roodborst, merel, zanglijster, heggenmus, gaai, ekster. Maar nu zag ik opeens twee bolletjes met lange staarten, roze, bruin, zwart, wit. Staartmeesjes! Pikkend in de zaadbolletjes.

Het lijkt soms wel alsof staartmeesjes op de wereld zijn om ons bestaan ietwat te verlichten. Hier in de binnentuinen, of ergens onderweg: opeens klinkt hun roep, ze kondigen hun komst aan. Ze gaan van boom tot boom, in groepjes, families, met neven, nichten, ooms en tantes, de hele clan, in een schijnbaar vrolijk gesprek; als er een vogel uit de groep achterblijft, wordt hij of zij geroepen. Een paar minuten lang laten ze zich onbekommerd bewonderen, dan verdwijnen ze weer uit het zicht. Vaak zag en hoorde ik ze hier zo keuvelend voorbijtrekken, maar op mijn voedertafel waren ze nog nooit.

Dat sociale gedrag van staartmeesjes is niet alleen projectie. Staartmezen die hun eigen nest zagen mislukken, zijn niet te beroerd om andere staartmezen te helpen bij de nestbouw. En als de jongen eenmaal zijn uitgevlogen voegt het hele gezin zich al snel weer bij andere familieleden in hun leefgebied, om de rest van het jaar in de groep door te brengen.

Hun nesten zijn fameus. Verticale constructies tussen takken, opgebouwd uit honderden veertjes, afgewerkt met mos, bijeengehouden door spinrag, met een dakje. ‘Is dit geen meesterwerk?’, vroeg de Wageningse mezenonderzoeker Gerrit Wolda zich in 1918 al af?

Beeld Margot Holtman

En toch, ondanks die excellentie, gaat het niet al te best met de ‘pingpongballetjes met een zwarte steel’ (Koos van Zomeren). In de laatste decennia verspreidden de staartmezen zich weliswaar over het land – alleen in echt open gebieden komen ze niet voor – maar tegelijkertijd zijn ze met steeds minder, een halvering in aantal sinds 1990. Vooral op de hogere zandgronden nemen de aantallen af.

Een verklaring is er nog niet. Voedselschaarste (insecten) ligt voor de hand. De nesten van staartmezen zijn ook gevoelig voor predatie, maar ja, dat was altijd al zo, het broedsucces bij staartmezen is laag. Het gezamenlijke bouwen van het nest kan aardig in de gaten lopen bij vijanden, zoals eksters en gaaien. Wat wel zo is: van de eenmaal geboren jongen is de overlevingskans bij staartmezen juist relatief groot. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met hun sociale leven in grote groepen, zo merkte uilenkenner Fred Koning op. Er is altijd wel een staartmees die de rest waarschuwt voor een roofvogel. En ze houden elkaar warm door dicht tegen elkaar aan te slapen, aldus Koning, die naast uilen ook staartmezen volgde in de duinen. Hij zag verder dat alle nesten van staartmezen in zwarte dennen mislukten, en dat nesten in meidoorn en duindoorn relatief succesvol waren.

Mijn staartmezen dan. Ze kwamen terug, en toen nog eens. Nog steeds met zijn tweeën. In deze tijd van het jaar zonderen de paartjes zich af van de groep en beginnen aan een nest. Begin deze week, op de laatste frisse dag, waren ze er weer, op de zaadbolletjes, wellicht omdat ze nog te weinig insecten kunnen vinden. En net nog hoorde ik ze in de binnentuinen. Ik speur de tuinen af. Lage struiken, sparren, cipressen, coniferen, plekken genoeg voor een nest. Ik zie niets speciaals, maar de mogelijkheid van een nest in de buurt, dat doet de stemming toch een beetje opklaren.