‘Het leven moet je leven. Als je ziek wordt, wordt het nog zwaar genoeg’

Emeritus hoogleraar Hans Galjaard werd wel de vader van de prenatale diagnostiek en klinische genetica in Nederland genoemd. Beeld Joost van den Broek

Hans Galjaard, emeritus hoogleraar celbiologie en humane genetica, was de arts die Nederland bijbracht dat alles weten over je gezondheid niet zaligmakend is. Donderdag maakte het Erasmus MC, het ziekenhuis waar hij werkte, bekend dat Galjaard op 87-jarige leeftijd is overleden.

Galjaard (1935) studeerde geneeskunde in Leiden, en werd al op 32-jarige leeftijd hoogleraar en afdelingshoofd in het Rotterdamse Erasmus MC. Daar ontwikkelde hij de microbiochemische testen, waarmee het vruchtwater van de aanstaande moeder kon worden onderzocht op erfelijke afwijkingen van het ongeboren kind.

Zijn keus voor de genetica had te maken met de vroege dood van zijn broer, die aan een zeldzame stofwisselingsziekte leed. Pas vijftien jaar later kwam hij erachter welke ziekte zijn broer had gehad. De artsen hadden dat nooit geweten, vertelde hij in een interview met de VPRO. Voorlichting geven over zijn vakgebied werd mede daardoor een van zijn grote drijfveren. Dat was belangrijk, zei hij, want niet iedereen las immers de wetenschapsbijlage van de kranten.

En dus schreef hij boeken, gaf hij meer dan duizend lezingen en werkte hij mee aan meer dan honderd tv-programma’s. Zo maakte hij met Paul Witteman de vijfdelige serie Alle mensen zijn ongelijk, waarin hij onder meer inging op de vraag wat bepalender was: aanleg of opvoeding? ‘De verwachtingen die mensen hebben van opvoeding zijn veel te hoog gespannen’, zei hij daarin.

Nieuwe dilemma’s

Galjaard stoeide graag met de vele ethische vragen rond zijn vakgebied. Moet je altijd willen weten of je een erfelijke ziekte hebt? Welke aangeboren afwijkingen zijn zo ernstig dat een afbreking van de zwangerschap te rechtvaardigen valt? Zijn afdeling deed onderzoek naar de oorzaak van tal van erfelijke aandoeningen. Dankzij de test die hij ontwikkelde, wisten aanstaande ouders al in een vroeg stadium dat hun kind een ernstige erfelijke aandoening had. Dat leverde kennis en zekerheid op, maar bracht ook nieuwe dilemma’s, realiseerde hij zich.

Het genoom kan vaak een hulpmiddel zijn, zei hij in 2011 in een interview met de Volkskrant. Artsen kunnen met een genetisch profiel van een patiënt bijvoorbeeld betere keuzes maken over de beste medicijnen. Maar hij voorzag toen al ‘getob’, want er kwam een samenleving aan, voorspelde hij, waarin we ‘beter en eerder dan ooit’ kunnen voorspellen welke ziekten er voor ons op de loer liggen. En dan? Wat moet een mens met de kennis over een verhoogde kans op een ernstige ziekte? ‘Het leven moet je leven’, zei hij. ‘Als je ziek wordt, wordt het nog zwaar genoeg.’

Galjaard was de vader van Erland, voormalig programmadirecteur van RTL, en van Robert-Jan, die in de voetsporen van zijn vader trad en als klinisch geneticus in het Erasmus MC werkt.