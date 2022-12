Het laten genereren van mijn column door een algoritme was fascinerend, maar niet bepaald bevredigend

Ik wilde deze column eigenlijk laten schrijven door de onlangs gelanceerde, behoorlijk indrukwekkende AI-schrijfchatbot ChatGPT. Ik had het programma de opdracht gegeven om een column te schrijven in mijn stijl, over de rol van kunstmatige intelligentie voor ontwerpers. Dan zouden we onderaan pas melden dat de tekst computergegenereerd was, zodat je de tekst onbevooroordeeld zou ervaren.

Toen verscheen er in de dinsdagkrant al een mooi stuk over ChatGPT en was de verrassing er wel een beetje af. En ook: het was een leuk experiment, maar niet per se een goede column. De illustrator van dienst had zich bij lezing in eerste instantie afgevraagd waarmee ik bezig was.

Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het lerende algoritme niet ‘gevoerd’ is met mijn columns. En over het geheel genomen lijkt het nog wat beter te zijn in drogere teksten met een standaardopbouw. Hoewel hoogleraar taalkunde Marc van Oostendorp het ding wist te verleiden tot een behoorlijk creatief kettingverhaal over de ontdekking van een eenhoorn in Peru.

De komst van ChatGPT, en hoe die al op het randje van creatief vermogen lijkt te zitten, roept bij mij wel vragen op over de rol van kunstmatige intelligentie bij creatieve beroepen, zoals ontwerpers. Want dát kunstmatige intelligentie het ontwerpen gaat veranderen, staat voor mij buiten kijf.

AI-ontwerpgereedschappen kunnen in principe bijdragen gaan leveren aan alle typen handelingen waar ontwerpen in uiteenvalt: in de verkennende analyse-activiteiten kan het helpen om te leren het probleem te begrijpen of eisen op te stellen. In creërende synthese-stappen kan het helpen om snel veel varianten te genereren en bij de simulatie/evaluatie-activiteiten kan het snel een prototype genereren en dat ontwerp ook nog testen. Tenslotte kan AI assisteren bij het nemen van ontwerpbeslissingen, bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de verschillende concepten tegen elkaar afwegen.

De vraag is hoever het zal gaan. Blijft het bij hulp, of kan AI hele ontwerpprocessen overnemen? ChatGPT kon nog niet mijn column schrijven. Maar al wel een aantal goeie argumenten aandragen. Als het algoritme nog verder verfijnd wordt en toegang krijgt tot al mijn eerdere columns, zou het dan wel een echte ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ kunnen schrijven? En wie gaat er dan voortaan de inhoud creëren op basis waarvan algoritmen getraind worden? Gaan algoritmen leren van elkaars gecreëerde inhoud? Stop ik dan?

Want het laten genereren van mijn column door een algoritme was weliswaar heel fascinerend, maar niet bepaald bevredigend. En dat kwam niet doordat het eindresultaat nog niet afdoende was. Dat kwam doordat ik een toeschouwer was geworden bij mijn eigen maakproces. De lol ging er behoorlijk vanaf. De tinteling die iets creëren veroorzaakt, het ‘aanstaan’, verbanden leggen, in een flow raken. Allemaal weg. Ik zat een machine te bedienen. Ik ben eerlijk gezegd blij dat het experiment – voorlopig dan – mislukt is.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @jaspervankuijk@mastodon.social